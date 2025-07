Días tensos y decisivos en Brasil: entre el cercano impacto de los aranceles de Estados Unidos y el caso Bolsonaro

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una cumbre sobre inteligencia artificial en el Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington, el miércoles 23 de julio de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Ha comenzado la cuenta atrás en Brasil para los aranceles del 50% anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a partir del próximo 1 de agosto. En el gigante latinoamericano, con cada día que pasa y se acerca la fatídica fecha, la esperanza da paso a una especie de parálisis general que convierte cada vez más el 1 de agosto en un meteorito listo para impactar y no en un ultimátum que se puede evitar o, al menos, contener. El enfrentamiento de los últimos días entre el expresidente Jair Bolsonaro y Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) que sigue el proceso en el que está acusado de intento de golpe de Estado, ha creado un clima muy tenso en el país y en las relaciones con Estados Unidos. La amenaza de arresto del lunes por parte del juez, que además de prohibir al expresidente publicar en sus redes sociales y dar entrevistas, también ha decidido que podrá ser considerado responsable de las acciones emprendidas en las redes sociales de terceros, ha desatado un debate sobre el riesgo de censura y los propios límites jurídicos del STF. Hay quienes, como el ex magistrado Walter Fanganiello Maierovitch en CNN Brasil, afirman que “el juez no es imparcial, pero sus decisiones tienen fundamento jurídico”, y quienes hablan de censura. En un editorial titulado “Un caso escandaloso de censura”, el diario O Estado de São Paulo recuerda también que medidas de este tipo no se aplicaron ni siquiera con Lula cuando estaba en prisión y ya condenado en Curitiba. “En un contexto político ya minado por la polarización, decisiones abusivas como la del señor Moraes solo refuerzan la percepción, ya arraigada en gran parte de la sociedad, de que el Tribunal Supremo Federal (STF) actúa por motivos políticos”, se lee en el editorial. “Es un abuso evidente que, además, da munición al victimismo bolsonarista”, concluye el texto.

En este clima, las negociaciones con Washington sobre la cuestión de los aranceles llevan días en un punto muerto. El lunes, en Chile, Lula utilizó palabras desafiantes con su homólogo estadounidense. “No estamos en una guerra arancelaria. La guerra arancelaria comenzará en el momento en que responda a Trump, si no cambia de opinión. Sus posiciones no han sido adecuadas. Nadie puede amenazar por una decisión judicial”, dijo el presidente. Según el sitio web brasileño de noticias G1, Lula habría admitido en estas horas, hablando con sus interlocutores, que por el momento no existe ningún canal de negociación directa con Trump y que el diálogo diplomático “ni siquiera llega a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y mucho menos a la Casa Blanca”. Desde que Trump asumió la presidencia, no ha habido ninguna llamada telefónica ni reunión oficial con Lula.

Por ello, el Gobierno brasileño cuenta ahora con la presión de los empresarios estadounidenses, afectados indirectamente por los aranceles sobre los productos brasileños, para convencer a Trump de que reconsidere su decisión o, al menos, posponga su aplicación en caso de que fracasen las negociaciones. Prueba de lo crítica que es la situación es el hecho de que el Gobierno de Lula y los distintos gobernadores del país están evaluando medidas de emergencia, como la introducción de una línea de crédito para apoyar a las empresas brasileñas penalizadas por la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Mientras tanto, Brasil ha criticado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) los aranceles de Trump, calificándolos de “arbitrarios” y “caóticos”. Ayer, durante una reunión del Consejo General de la OMC, el secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el embajador Philip Gough, expresó su preocupación por el uso de los aranceles como instrumento de injerencia en los asuntos internos de otros países, sin mencionar directamente a Trump. “Seguiremos dando prioridad a las soluciones negociadas y confiando en las buenas relaciones diplomáticas y comerciales. Si las negociaciones fracasan, recurriremos a todos los medios legales disponibles para defender nuestra economía y nuestro pueblo, incluido el sistema de resolución de controversias de la OMC”, dijo Gough, aunque la eficacia de un recurso formal ante la Organización Mundial del Comercio se ve limitada por la parálisis de su sistema de resolución de controversias. Lula también ha planteado la posibilidad de adoptar medidas de represalia a través de la denominada Ley de Reciprocidad Económica, firmada por él hace unos días, que permitiría a Brasil imponer aranceles similares a los productos estadounidenses en caso de que fracasaran las negociaciones.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale de la sede del Partido Liberal en Brasilia, Brasil, el 23 de julio de 2025. REUTERS/Adriano Machado

El sector empresarial brasileño también comparte el pesimismo del Gobierno. Los empresarios subrayan que las negociaciones están estancadas y que la politización del tema está aislando a Brasil. Este fin de semana partirá hacia Washington una delegación brasileña compuesta por senadores y empresarios para intentar negociar. Fuentes de Brasilia han dicho a Infobae que se comunicará a los interlocutores estadounidenses que los aranceles de Trump empujarán a Brasil a acercarse a China, aún más de lo que ya lo está. La comitiva ha decidido mantener en secreto su agenda en Estados Unidos para evitar interferencias por parte del diputado federal Eduardo Bolsonaro y otros exponentes bolsonaristas, que podrían comprometer las reuniones si se hicieran públicas.

El centro-derecha está más dividido que nunca, con el clan Bolsonaro que parece moverse por su cuenta con respecto a gran parte del Partido Liberal (PL), preocupado por el impacto de los aranceles en las elecciones del próximo año. Pero el partido también está dividido. El martes, algunos de sus diputados exhibieron una bandera con el lema de Trump, “Make America Great Again”, durante una protesta en el Congreso contra la decisión del presidente de la Cámara, Hugo Motta, de suspender las reuniones de las comisiones parlamentarias durante el receso legislativo. La suspensión se decidió después de que dos comisiones presididas por miembros del PL programaran mociones de apoyo político a Jair Bolsonaro. Este episodio también aumentó el descontento dentro del partido, incluso por las acciones calificadas de “incontrolables” de uno de los hijos del expresidente Eduardo, que recientemente se mudó a vivir a Estados Unidos. Las iniciativas de Eduardo se consideran un factor que ha contribuido a politizar la cuestión de los aranceles, que Trump vincula al proceso contra Bolsonaro. Los líderes del PL reprochan a Eduardo no escuchar los consejos del partido y no proponer soluciones para superar la crisis. “No habrá ningún paso atrás”, escribió Eduardo Bolsonaro en sus redes sociales en las últimas horas en relación con los aranceles. Mientras tanto, el otro hijo del expresidente, el senador Flávio, presentó ayer una solicitud de impeachment contra Moraes por “abusos” en sus decisiones. Se suma a las otras 28 presentadas desde 2021 contra el juez por senadores, diputados e incluso ciudadanos comunes. En la petición de 22 páginas, el hijo de Bolsonaro acusa al juez de haber sobrepasado los límites al imponer medidas cautelares a su padre para perseguirlo.

En cuanto a Lula, si bien por el momento está capitalizando políticamente el antiamericanismo que ha estallado en los últimos días, podría pagar un alto precio en los próximos meses, sobre todo si Trump aplica a Brasil sanciones secundarias por sus importaciones de petróleo de Rusia. Tanto es así que los principales bancos privados del país están consultando estos días con bufetes de abogados de Estados Unidos para elaborar posibles estrategias. Además, preocupan las posibles protestas de sectores enteros del sector productivo, empezando por los camioneros, ya contrarios a la nueva ley que les obliga a descansar 11 horas después de 24 horas de trabajo. El mundo de la industria y la producción agrícola está viviendo días de angustia. Según un análisis de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la introducción de aranceles podría suponer una contracción de 52.000 millones de reales (9.421 millones de dólares) en las exportaciones de Brasil, con un impacto negativo del 0,16% en el PIB nacional y el cierre de unos 110.000 puestos de trabajo.

Con un 44% de las exportaciones destinadas a EE.UU., Ceará es el estado más expuesto, seguido de Rio Grande do Sul, que teme un colapso económico similar al causado el año pasado por las inundaciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reacciona durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 23 de julio de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Según la CNI, Rio Grande do Sul corre el riesgo de sufrir pérdidas de hasta 1.900 millones de reales (344 millones de dólares) después de que, en 2024, registrara un superávit comercial de 410,5 millones de dólares con Estados Unidos. Los aranceles amenazan sectores clave como las industrias de calzado, armas, tabaco, madera, muebles, arroz y metalurgia. Se estima una pérdida de 7.600 puestos de trabajo en el sector del calzado y un impacto de entre 120 y 130 millones de dólares en el segundo semestre para el tabaco. Las empresas locales, que emplean a 145.000 personas en 1.100 industrias, temen dificultades para encontrar nuevos mercados para los productos manufacturados.

“Estamos a pocos días de lo que será un desastre para la agroindustria”, declaró a CNN Brasil Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente de la Asociación Brasileña de Agroindustria (ABAG). Los sectores más afectados son los relacionados con la importación y distribución de café y zumo de naranja, dos productos de los que Brasil es un proveedor clave para Estados Unidos. De hecho, Brasil representa entre el 65% y el 70% de las importaciones totales de zumo de naranja y entre el 20% y el 30% de las de café, dependiendo de las cosechas. Otros sectores en riesgo son los del petróleo, la energía, los medicamentos y la aeronáutica. En particular, Brasil es un relevante exportador de azúcar de caña (12% del suministro estadounidense), carne de vacuno (9%), productos químicos (utilizados en la producción de medicamentos) y aviones y componentes aeronáuticos, gracias a la presencia de Embraer, que sitúa a Brasil entre los cinco principales proveedores de este sector. El petrolero también es importante, ya que Brasil cubre entre el 5% y el 6% de las importaciones de crudo de Estados Unidos y el petróleo será el principal producto de exportación brasileño en 2024.

Mientras que las mercancías listas para su exportación a Estados Unidos se acumulan ahora en los puertos y contenedores, Brasil se esfuerza por buscar nuevos mercados o reforzar los intercambios con los ya existentes. El momento no es fácil, como lo demuestra también la caída de las exportaciones a China. Si Pekín sigue expandiéndose, sobre todo en los sectores estratégicos del gigante latinoamericano, los datos del primer semestre son preocupantes. Con la aceleración de la búsqueda de diversificación de socios comerciales tras los aranceles de Donald Trump, China compró menos a Brasil en el primer semestre, también debido al menor precio de las materias primas. Las exportaciones brasileñas al país asiático registraron la mayor caída en diez años para el período, con un total de 47.700 millones de dólares, lo que supone una disminución del 7,5% con respecto a los primeros seis meses del año pasado.

Por ello, el gigante latinoamericano está apostando, por un lado, por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para exportar al Viejo Continente y, por otro, por la vecina Argentina. Ya el año pasado, el flujo de inversiones directas de Brasil en Argentina fue de 131,4 millones de dólares (con un aumento del 66,8% con respecto a 2023), según datos de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) basados en cifras del Banco Central de Brasil. Solo en el primer trimestre de este año, las inversiones brasileñas en Argentina ascendieron a 10,6 millones de dólares, algo menos de una cuarta parte de todas las inversiones registradas en 2024. Los datos no incluyen las repatriaciones de capital, las operaciones entre empresas (entre la matriz y las filiales de una empresa) y las reinversiones de beneficios. Según las previsiones, los aranceles de Trump podrían aumentar aún más no solo las inversiones, sino también las exportaciones, dada la proximidad logística y las ventajas de estar dentro del bloque económico Mercosur.

Foto de containers en el puerto de Rio de Janeiro. REUTERS/Pilar Olivares/

Mientras tanto, para intentar frenar esta dramática cuenta atrás, también se ha movilizado el sector privado estadounidense. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la mayor asociación empresarial del país, ha pedido públicamente negociaciones para evitar la aplicación de los aranceles, subrayando que alrededor de 6.500 pequeñas empresas en Estados Unidos se verían afectadas. En una nota conjunta con la Amcham (la Cámara de Comercio Americana en Brasil), la organización advirtió que los aranceles del 50% aumentarían los costes para las familias y reducirían la competitividad de sectores estratégicos, ya que los productos brasileños son esenciales para las cadenas de producción y los consumidores estadounidenses. El IBP (Instituto Brasileño del Petróleo y el Gas), que representa a grandes compañías petroleras como ExxonMobil y Chevron, también expresó su preocupación, subrayando que los aranceles traerían incertidumbre a un sector que contribuye con el 17% del PIB industrial brasileño y genera 1,6 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Dos empresas, Johanna Foods y Johanna Beverage, importadoras de zumo de naranja, incluso han presentado una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York, solicitando que se declaren nulos los aranceles de Trump. Las dos empresas sostienen que el presidente se ha excedido en sus competencias, ya que los aranceles se han vinculado a una cuestión política, el proceso contra Bolsonaro, en lugar de a una emergencia económica, violando así la necesidad de aprobación del Congreso.