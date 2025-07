Benjamín Netanyahu reafirmó que el futuro de Gaza debe excluir a quienes “buscan la destrucción de Israel”

Netanyahu: “Quiero un futuro real para Gaza, pero sin quienes buscan destruir Israel”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó este lunes en un video compartido en su cuenta de X que desea “un futuro real para la Franja de Gaza”, lo cual, según él, implica que el gobierno de ese territorio palestino esté conformado por “personas que no busquen la destrucción de Israel y que quieran vivir en paz” con este país.

“Tendremos que encontrar una solución que permita a los palestinos actuar por sí mismos, si no buscan la destrucción de Israel, y que permita a Israel conservar los poderes necesarios para garantizar nuestra seguridad”, insto, en un mensaje de más de ocho minutos.

Hasta ahora, la única información conocida sobre el plan que Israel tiene para la Franja es la creación de una “ciudad humanitaria”, anunciada la semana pasada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que pretenden construir sobre las ruinas de Rafah y donde planean concentrar a toda la población gazatí. Organismos como la ONU y principales defensores de derechos humanos han denunciado que Israel pretende establecer un campo de concentración en Gaza.

Respecto a un posible acuerdo de alto el fuego, que aún no se concreta tras más de 21 meses de ofensiva en Gaza, Netanyahu se limitó a afirmar que su compromiso es “la victoria” y el rescate de los 50 rehenes (aunque las autoridades israelíes estiman que solo 20 siguen con vida) que Hamas mantiene en la Franja.

En sus palabras: “Permítanme decirles hoy que el exfuncionario de mayor rango de nuestro aparato de seguridad dijo, el primer o segundo día de la guerra en Gaza, que teníamos que acostumbrarnos a la idea de que no veríamos a ninguno de los rehenes con vida. Yo pensaba lo contrario. Creía que la aplicación contundente de la presión militar y diplomática aseguraría su liberación, y tengo la intención de completar ese plan.”

El primer ministro israelí descartó cualquier plan que implique devolver el poder a la Autoridad Palestina en Gaza

Netanyahu también respondió a las críticas que lo acusan de estar condicionado por el ala más derechista de su coalición, lo que, según sus detractores, lo habría llevado a rechazar el plan de la administración Biden para el “día después” en Gaza. Esa propuesta implicaba entregar el control del enclave a la Autoridad Palestina, una idea que el primer ministro israelí rechazó tajantemente.

“Es otra falsedad. No me preocupa mi supervivencia política, sino la supervivencia y el futuro de mi país”, afirmó. “He dedicado mi vida a asegurar el futuro del único Estado judío del mundo”.

Según Netanyahu, permitir que la Autoridad Palestina gobierne Gaza equivaldría a repetir los errores del pasado. “Pensar que después de derrotar a Hamas vamos a entregar Gaza a la Autoridad Palestina —que enseña a sus niños que Israel debe ser destruido, que tiene campamentos suicidas en jardines de infantes, que nombra plazas en honor a asesinos en masa de judíos y que paga sueldos a presos palestinos según cuántos judíos mataron— es absurdo”, sostuvo. “Eso se llama ‘pagar por matar’. Cuantos más judíos asesines, más cobras. ¿Y esa gente va a gobernar Gaza? Sería repetir el ciclo una y otra vez”.

Para reforzar su argumento, citó el rechazo mayoritario dentro de la sociedad israelí a la creación de un Estado palestino. “Después de la masacre en Gaza, si usted le pregunta al público israelí si quiere un Estado palestino, va a ver cifras increíbles, como un 80% en contra”, dijo. Recordó que en una votación reciente en la Knéset, 99 de los 120 legisladores votaron en contra de esa opción.

“¿Por qué? Porque ya tuvimos un Estado palestino: fue un Estado de Hamas en Gaza, una base avanzada de Irán para intentar aniquilar Israel. Nadie va a querer repetir eso”, concluyó. Según él, la única alternativa posible es una fórmula que permita a los palestinos autogobernarse sin amenazar la existencia de Israel, al tiempo que el Estado judío conserve las herramientas necesarias para garantizar su seguridad.

Netanyahu: “Después de la masacre en Gaza, si usted le pregunta al público israelí si quiere un Estado palestino, va a ver cifras increíbles, como un 80% en contra”

El primer ministro Benjamín Netanyahu también rechazó las afirmaciones de los ex jefes de seguridad Ronen Bar, del Shin Bet, y Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quienes aseguraron haberle advertido en julio de 2023 sobre la inminencia de un conflicto en Gaza y que él ignoró esas alertas.

“Es exactamente lo contrario”, afirmó Netanyahu. Según explicó, existen conversaciones grabadas con todo el gabinete que prueban que esos funcionarios sostuvieron todo lo opuesto. “Afirmaron que no habría guerra en Gaza, que Hamas estaba disuadido, que quería trabajadores y beneficios económicos. Dijeron una y otra vez que no había peligro de un ataque inminente de Hamas. Convencieron al gobierno de que no había de qué preocuparse”, relató.

El primer ministro agregó un dato contundente para reforzar su argumento: “El ataque comenzó a las 6:29 de la mañana del sábado. Seis horas y media antes, a la medianoche, ya estábamos recibiendo muchas señales de inteligencia de que se estaba preparando un ataque. No me llamaron. No despertaron al comandante en jefe. Porque si yo hubiera recibido esa llamada, habría actuado de otra forma. Y eso no ocurrió”.

Por eso, Netanyahu calificó como “completamente falso” lo que dijeron los exjefes de seguridad que ya no están en funciones, responsabilizándolos de minimizar la amenaza que finalmente desencadenó el conflicto.

Por otro lado, este lunes el periódico israelí The Jerusalem Post informó, citando a dos fuentes cercanas a las negociaciones, que Israel entregó a los mediadores un tercer mapa con el despliegue de sus tropas en Gaza.

En esta propuesta más reciente, Israel mostró mayor disposición a flexibilizar la ubicación de sus fuerzas entre los corredores de Morag y Filadelfia, en el sur de la Franja, zonas que actualmente controla.

Por su parte, Hamas ha manifestado que no firmará ningún acuerdo de alto el fuego que permita la liberación de los rehenes si las tropas israelíes no se retiran completamente de la Franja y no se da un fin definitivo a la ofensiva.

El grupo palestino también exige que las agencias de la ONU retomen la distribución de la ayuda humanitaria, en lugar de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), cuyos complejos han sido escenario de la muerte de centenares de palestinos desde finales de mayo, debido a disparos mientras esperaban recibir comida, según el ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas.

(Con información de EFE)