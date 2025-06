El régimen de Irán anunció maniobras militares a gran escala ante la amenaza de un ataque israelí

23/12/2021 Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) (/IRGC/dpa)

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, Mohamad Bagheri, anunció este jueves la puesta en marcha de maniobras militares a gran escala para “mejorar las capacidades de defensa y contención” del país ante el aumento de la tensión con Israel y Estados Unidos.

Estas actividades militares, que tendrán lugar en varios puntos del país, han sido dispuestas al margen del calendario militar anual establecido para “responder a las amenazas en la región”, así como a los “movimientos de los adversarios”, según informaciones de la agencia iraní de noticias Mehr.

El anuncio llega poco después de que las autoridades iraníes expresaron su “completa preparación” ante cualquier “acto de agresión” por parte de terceros. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Salami, aseguró que el país está preparado para una “guerra a cualquier nivel” en caso de ser objeto de una agresión.

“No cederemos ante la coerción y la intimidación de Estados Unidos”, dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian en un discurso televisado en la ciudad occidental de Ilam el jueves. El mandatario recordó que el país resistió ocho años de invasión en la década de 1980 por parte de Irak, que fue respaldado por muchas potencias extranjeras.

Miembros de las fuerzas armadas iraníes marchan durante la ceremonia del desfile del Día Nacional del Ejército en Teherán, Irán, el 18 de abril de 2025 (Majid Asgaripour/WANA)

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que existen posibilidades de un ataque israelí contra instalaciones nucleares de Irán, pero afirmó que no cree que vaya a ser “inminente”.

“No quiero decir que sea inminente pero parece algo que bien podría suceder”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump agregó que las autoridades israelíes, estrechos aliados de su Administración, “no le adelantaron nada” sobre un posible ataque.

Sin embargo, el Gobierno de Trump ha tomado medidas para repatriar al personal estadounidense no esencial de la embajada de Bagdad y facilitar la salida voluntaria de familiares y trabajadores no imprescindibles de misiones diplomáticas en la región.

“Existe la posibilidad de un conflicto masivo. Hay muchos estadounidenses en esta zona, y les dije que debían salir, porque algo podría pasar pronto. Y no quiero ser el que no avisó y los misiles de pronto estén impactando sus edificios (...) Tenía la opción. ¿Lo hacía o no? Hacerlo tiene sus desventajas, pero también sus ventajas, como que se salvarían muchas vidas si ocurriera, y ojalá no ocurra”, indicó.

Fuentes del Departamento de Estado explicaron a EFE que se redujo la presencia de personal en la embajada de Estados Unidos en Irak tras una evaluación de la situación de seguridad. En cambio, las sedes diplomáticas en Baréin y en Kuwait, también cercanas a Irán, permanecen plenamente operativas.

Foto de Archivo: Un misil es lanzado durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en el sur de Irán, en esta imagen obtenida el 19 de enero de 2024 (Ejército iraní/WANA /West Asia News Agency)

Estados Unidos “ha autorizado la salida voluntaria de los dependientes militares de ubicaciones” en toda la región, dijo el miércoles en un comunicado el Comando Central del Ejército estadounidense, que se mantiene “monitoreando la creciente tensión en el Medio Oriente”.

Trump también indicó este jueves que le “encantaría evitar el conflicto con Irán”, aunque advirtió que Teherán “tendrá que hacer algunas concesiones que no está dispuesto a darnos ahora mismo” en las negociaciones para un acuerdo nuclear.

“Hemos tenido muy buenas conversaciones con Irán. No puedo decir si lo lograremos o no (llegar a un acuerdo), pero sucederá pronto”, dijo el mandatario, quien reafirmó estar en contra de que Teherán se convierta en una potencia nuclear.

“Lo digo con mucha firmeza: no pueden tener un arma nuclear”, insistió.

Según un alto funcionario iraní, militares y funcionarios del Gobierno iraní ya se han reunido para discutir su respuesta a un posible ataque israelí.

El funcionario dijo que Teherán había elaborado un plan de respuesta que implicaría un contraataque inmediato contra Israel con cientos de misiles balísticos.

El Ejército israelí llevó a cabo el 26 de octubre de 2024 la operación ‘Días de Arrepentimiento’ en la que atacó objetivos militares dentro de territorio iraní, bombardeo que Israel enmarcó como una respuesta a los ataques aéreos de Irán lanzados contra el país, el último de ellos el 1 de octubre de ese mismo año. Según las autoridades iraníes, murieron cuatro militares.

(Con información de EFE y AFP)