Un ferry eléctrico realiza su primera travesía histórica de Europa a África, reduciendo el consumo de energía en un 80%

El Candela C-8 pasando el Peñón de Gibraltar (Captura de video)

El futuro del transporte marítimo sostenible ha dado un giro de gran relevancia con la primera travesía intercontinental realizada por un ferry completamente eléctrico entre Europa y África. Este hecho marca un hito no solo en la crónica de la navegación, sino también en los esfuerzos globales para descarbonizar sistemas de transporte clave y conectividad regional. El protagonista de esta histórica expedición ha sido el ferry Candela C-8 edición Polestar, una embarcación que logró viajar desde Sotogrande, en la costa sur de España, hasta Ceuta, en el norte de África, en poco más de una hora, demostrando que la movilidad eléctrica no es una utopía para el transporte marítimo de pasajeros.

Esta travesía, que cubrió 44 kilómetros cruzando el accidentado Estrecho de Gibraltar, representa la culminación de años de desarrollo tecnológico y múltiples pruebas exitosas en aguas europeas. No se trató sólo de alcanzar territorio africano, sino también de regresar a la península el mismo día, consolidando la viabilidad operativa de los viajes eléctricos largos en condiciones exigentes. El Candela C-8 no solo igualó la velocidad de los ferries rápidos convencionales, sino que lo hizo con una eficiencia energética y una reducción de impacto ambiental que hasta ahora no tenían precedentes en la navegación intercontinental a pequeña escala.

En cuanto a su ingeniería, el Candela C-8 edición Polestar es fruto de la colaboración entre Candela, fabricante sueco de embarcaciones eléctricas, y Polestar, la división eléctrica de Volvo. El ferry incorpora la misma batería de 67 kWh instalada en el SUV Polestar europeo. Este sistema no solo suple la alimentación del motor, sino que es acompañado por un diseño que optimiza al máximo el uso energético mediante un par de hidroplanos —alas submarinas— controlados por computadora. Este mecanismo no solo eleva la embarcación fuera del agua, reduciendo la fricción y el consumo de energía, sino que proporciona una experiencia mucho más estable y agradable para los pasajeros al navegar sobre olas y turbulencias.

El ferry Candela C-8 logró viajar desde Sotogrande, en la costa sur de España, hasta Ceuta, en el norte de África, en poco más de una hora (Captura de video)

El Candela C-8 alcanza una autonomía de batería de hasta 92 kilómetros y una velocidad de crucero de 30 nudos, situándose así a la par de los transbordadores propulsados por combustibles fósiles. Durante su travesía histórica, el ferry empleó únicamente 40 kWh de energía, cuyo coste resulta sensiblemente inferior al de los buques convencionales de tamaño similar. Para dimensionar este logro, el consumo energético del Candela representa aproximadamente un 80% menos que el registrado por los ferries rápidos a gasolina, que para la misma ruta pueden mandar más de 10 galones de combustible diesel, con un coste diez veces mayor.

El diseño del sistema de hidroplanos representa una innovación clave no sólo para el ahorro de energía, sino también para la experiencia del usuario y la seguridad de la travesía. El Estrecho de Gibraltar se caracteriza por fuertes corrientes, oleaje y situaciones meteorológicas cambiantes que han desafiado tradicionalmente a las embarcaciones más ligeras. Para responder a estas condiciones, el sistema inteligente de hidroplanos del Candela C-8 responde en tiempo real a las olas, el viento y los cambios de corriente, realizando hasta 100 ajustes automáticos por segundo.

Esto permite que el ferry “vuele” sobre el agua, con un movimiento suave y estable que minimiza el mareo, incluso para quienes suelen ser más sensibles a las condiciones marítimas adversas. De este modo, la tecnología no solo optimiza el rendimiento energético, sino que añade valor en términos de confort y accesibilidad para personas que históricamente han evitado este medio de transporte por incomodidad.

El bajo peso, el sistema de baterías y el diseño aerodinámico hacen del Candela C-8 una alternativa idónea, no solo para conexiones intercontinentales como la del Estrecho, sino también para trayectos de menor recorrido entre ciudades costeras, donde habitualmente se emplean transbordadores diésel de gran tamaño para volúmenes que no siempre justifican los costes económicos y ambientales asociados. Según el director ejecutivo de Candela, Gustav Hasselskog —quien también pilotó la embarcación durante la travesía— el modelo eléctrico puede ser clave para responder a la demanda de comunidades costeras con acceso limitado a los grandes terminales y para explorar rutas menos rentables donde la eficiencia operacional es crucial.

El consumo energético del Candela representa aproximadamente un 80% menos que el registrado por los ferries rápidos a gasolina (Captura de video)

Uno de los mensajes más destacados tras la exitosa expedición eléctrica ha sido la comprobación de que opciones de movilidad rápidas, limpias y eficientes son perfectamente viables para la región mediterránea. Con costes operativos y de combustible sensiblemente inferiores a los de las alternativas tradicionales, los barcos eléctricos como el Candela C-8 apuntan a devolver la rentabilidad a rutas y frecuencias que hoy se consideran poco atractivas o deficitarias, potenciando la integración regional y el transporte transfronterizo.

A nivel ambiental, la reducción de emisiones y el ahorro drástico de energía aportan una solución tangible para uno de los problemas más acuciantes del transporte marítimo: su elevada contribución a la huella de carbono europea y mundial. Frente a rutas marítimas densamente transitadas, como la del Estrecho de Gibraltar —donde confluyen las aguas del Atlántico y el Mediterráneo y las condiciones son particularmente exigentes—, la entrada en escena de un ferry 100% eléctrico abre nuevas posibilidades para una transición ecológica real, enfatizando la necesidad de políticas y apuestas tecnológicas que prioricen la movilidad sostenible, sin perjudicar la conectividad ni el desarrollo económico.

El cruce pionero del Candela C-8 entre Europa y África simboliza una ventana de futuro para el transporte marítimo del siglo XXI. Su eficacia operativa, reducción de consumo y original solución tecnológica legitiman el papel central de la electrificación y la inteligencia artificial en la transformación de la movilidad costera e intercontinental, invitando a operadores, autoridades y usuarios a repensar el modo en que nos conectamos entre continentes y comunidades.