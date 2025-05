Zelensky desconfía del interés por la paz de Rusia y advirtió de que sólo es posible sin Putin

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky (EFE/EPA/NECATI SAVAS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha expresado su desconfianza hacia el supuesto interés de la parte rusa por alcanzar un acuerdo y ha afirmado que una “paz justa y duradera” será sólo posible con la salida del presidente Vladimir Putin.

“No veo la disposición ni el deseo de los rusos de dar este paso todavía. No veo la disposición de Putin para poner fin a la guerra. No la percibo”, ha dicho el presidente de Ucrania en una entrevista para la cadena alemana RTL.

Zelensky ha explicado que si bien una “paz justa y duradera” sólo es posible sin Putin en el poder, “un alto el fuego” hacia “una paz sostenible paso a paso puede empezar mañana”, por lo que ha instado a sus socios a presionar más para forzar al presidente ruso a tener que avanzar en este proceso.

“No tenemos suficiente presión. No se ha desplegado la fuerza suficiente para obligarlo. Hoy en día, las principales potencias no están plenamente involucradas”, ha reprochado Zelensky, quien ha criticado que países como China “se mantengan al margen”, lo que permite “a Putin posponer el momento del fin de la guerra”.

Zelensky ha reconocido que será “difícil esperar” que haya justicia para Ucrania a corto y medio plazo, mientras Putin siga sentado en el Kremlin. Una situación que está lejos de cambiar. “Ellos ven el mundo desde la perspectiva de mantener el poder y debemos ser conscientes de ello”, ha dicho.

“Putin se aferra a su posición, esa es su protección, de su visa, su capital y sus negocios, por lo que se aferra a ella y trabaja para radicalizar a la sociedad con las ideas nacionalistas del ‘mundo ruso’”, ha teorizado el ucraniano.

Un policía inspeccionando varios cadáveres tras un ataque con misiles ruso en Sumy, Ucrania (Presidente de Ucrania vía Telegram/entrega vía Reuters)

A la espera de confirmación por la parte ucraniana, este lunes 2 de junio está prevista una nueva ronda de negociaciones directas entre Kiev y Moscú, de nuevo en la ciudad turca de Estambul, después de la cita del 16 de mayo en la que lograron pactar la liberación de mil presos de guerra cada uno.

El Kremlin dijo el jueves que espera la respuesta del gobierno de Ucrania a su propuesta de mantener el próximo lunes una segunda ronda de conversaciones directas.

“Hasta donde yo sé, aún no se ha recibido ninguna respuesta (...). Debemos esperar la respuesta de la parte ucraniana”, dijo Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, durante su sesión informativa diaria.

Ucrania no ha rechazado esta reunión, pero enfatizó el miércoles que quiere conocer de antemano el contenido del “memorándum” ruso que se supone presentará las condiciones de Moscú para lograr un acuerdo de paz duradero.

El jueves, Peskov rechazó sin embargo esta “exigencia” de Kiev.

El presidente ucraniano denunció una nueva “maniobra” de Rusia, a quien acusó de hacer todo lo posible para que las conversaciones “carezcan de sentido”.

El portavoz del Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores, Gueorguii Tykhii, dijo por su parte que “el miedo de los rusos de enviar su ‘memorándum’ a Ucrania sugiere que probablemente contiene ultimátums poco realistas, y [que] temen revelar que están frenando el proceso de paz”.

“Si no es el caso, deben transmitir este documento inmediatamente (...) y dejar de hacer estos juegos que solo demuestran que probablemente quieren que el próximo encuentro quede en nada”, añadió.

(Con información de EP y AFP)