El Kremlin considera muy importante una cumbre entre Putin y Trump para acordar la paz en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

El Kremlin consideró hoy “extremadamente importante” una cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, para el arreglo pacífico en Ucrania.

“Esos contactos serían extremadamente importantes en el contexto del arreglo ucraniano. Es difícil sobrestimar su significado”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Putin, que propuso a Kiev reanudar las negociaciones directas estancadas desde 2022, rechazó la invitación de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, de reunirse personalmente en Estambul, opción que también apoyó el presidente estadounidense.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, camina durante la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea el 16 de mayo de 2025 en la plaza Skanderbeg en Tirana, Albania. León Neal/Pool vía REUTERS

Trump aseguró el viernes que está dispuesto a reunirse con Putin “tan pronto como lo podamos organizar” y aseguró que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.

“Si yo no iba, estaba garantizado que Putin no iba a ir y no fue. Lo puedo entender, pero lo vamos a conseguir”, opinó.

Al mismo tiempo, Peskov subrayó que esta clase de encuentros tienen que ser preparados de manera minuciosa y “deben ser productivos”.

“Sin lugar a dudas, esa reunión es necesaria”, añadió, tanto para la normalización de relaciones bilaterales como para abordar asuntos regionales e internacionales, “incluido la crisis de Ucrania”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Pavel Bednyakov/Pool vía REUTERS

El jefe de la delegación rusa es el asesor cultural de Putin, Vladímir Medinski, lo que decepcionó no sólo a Ucrania, sino también a las cancillerías occidentales.

Putin “no se toma en serio la paz”

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este viernes en Tirana que ha quedado claro que Vladímir Putin “no se toma en serio la paz” y “ha estado dando largas”, después de que el presidente ruso no fuera a Estambul para negociar con Ucrania.

Starmer habló hoy al llegar a la reunión de los líderes europeos en la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), centrada en el conflicto armado en Ucrania y los posibles contactos entre las partes enfrentadas para alcanzar un alto el fuego.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, hablan durante la foto de familia en la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea, el 16 de mayo de 2025, en Tirana, Albania. Leon Neal/Pool vía REUTERS

El líder laborista consideró “fundamental que mantengamos una unidad absoluta con nuestros aliados. Trabajaremos en ello de nuevo hoy, para tener claro que debe haber un alto el fuego, pero también para tener claro que, si no lo hay, actuaremos juntos en relación con las sanciones”.

“Pero para mí, esta es una clara evidencia de que Putin no quiere seriamente la paz. Está dando largas. Y por eso hoy es una oportunidad tan importante para trabajar con colegas y asegurarnos de que estemos completamente unidos”, insistió.

En Estambul hoy, las delegaciones de Ucrania y Rusia celebran una reunión bajo mediación de Turquía, las primeras desde 2022, sobre un eventual fin de la guerra en Ucrania.

(Con información de EFE)