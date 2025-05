Mark Carney y Donald Trump se reunirán este martes para discutir sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos

Carney se reúne el martes con Trump para renegociar la relación entre Canadá y EE.UU. (REUTERS/Blair Gable)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá este martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que, según el propio Carney, marcará el inicio de “complejas” negociaciones sobre los aranceles impuestos por Washington y el futuro de la relación bilateral.

El Gobierno canadiense informó el lunes que Carney viajará a la capital estadounidense por la noche, acompañado por la ministra de Exteriores, Mélanie Joly; el ministro de Comercio Internacional, Dominic LeBlanc; y el titular de Seguridad Pública, David McGuinty.

Durante su primera rueda de prensa tras su victoria en las elecciones del 28 de abril, Carney destacó que la cita con Trump será más que un simple acto protocolario. El tiempo asignado por el Gobierno estadounidense y “la elevada categoría de los miembros de la Administración” que participarán indican que será una reunión sustantiva, afirmó el primer ministro.

Carney advirtió que no se esperan acuerdos inmediatos. “No se espere que salga una fumata blanca de la reunión”, dijo. Subrayó que las negociaciones serán arduas, en parte porque los objetivos del presidente Trump “cambian constantemente”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney. (REUTERS/Blair Gable)

Los objetivos de Carney

El objetivo más inmediato de Carney es lograr que Estados Unidos retire los aranceles impuestos recientemente en respuesta al flujo de fentanilo y migrantes que, según Washington, llegan desde Canadá y México. La Casa Blanca ha justificado estas medidas en términos de seguridad nacional.

En el largo plazo, el gobierno canadiense busca replantear la relación bilateral, tanto en lo económico como en el ámbito de defensa, en respuesta al giro en la política exterior estadounidense bajo el liderazgo de Trump. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha supuesto que la vieja relación con Estados Undidos “se ha acabado”, sostuvo Carney, reflejando una creciente distancia diplomática.

Declaraciones de Trump y tensiones crecientes

La tensión entre ambas naciones se intensificó el domingo cuando Trump declaró en la cadena NBC que Estados Unidos “no necesita a Canadá”. “No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía. No necesitamos nada. Ellos nos necesitan. Nosotros no lo necesitamos”, afirmó el presidente estadounidense.

Además, Trump repitió su amenaza de anexar Canadá, aunque señaló que no cree que sea necesario el uso de la fuerza militar.

Ante este contexto, Carney anticipó que las negociaciones serán “constructivas pero difíciles”, y afirmó que Canadá está explorando alternativas comerciales y de defensa más allá de su vecino del sur.

Donald Trump afirma que Estados Unidos “no necesita a Canadá”. (REUTERS/Leah Millis)

Contactos con aliados estratégicos

Como parte de su estrategia diplomática, Carney mantuvo contactos en las últimas horas con varios líderes internacionales. El lunes, conversó con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, para felicitarlo por su reelección y discutir “las muchas áreas de estrecha cooperación entre Canadá y Australia, particularmente en comercio, defensa y mantener un Indo-Pacífico libre y abierto”.

El domingo, también dialogó telefónicamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon. En su conversación con Von der Leyen, ambos líderes abordaron “las oportunidades” que ofrece el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, así como la cooperación en defensa y seguridad.

(Con información de EFE)