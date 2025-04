TikTok: símbolo de la lucha por la soberanía digital en tiempos de nacionalismo tecnológico

La aplicación china TikTok centra negociaciones clave sobre su permanencia en Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La globalización tecnológica, que durante décadas simbolizó el poder y la influencia de las empresas tecnológicas estadounidenses, se encuentra en una encrucijada.

La creciente tensión entre los gobiernos y las plataformas tecnológicas, especialmente en el caso de TikTok, ejemplifica cómo la interdependencia digital que definió el siglo XXI ahora se enfrenta a desafíos políticos y económicos.

Según un artículo de The New Yorker, TikTok, la aplicación de videos cortos de origen chino, ha sido un objeto de disputa internacional, enredada en una serie de negociaciones que no solo abordan su presencia en Estados Unidos, sino también el futuro de la globalización tecnológica en su conjunto.

TikTok: un punto de tensión geopolítica

La historia de TikTok en Estados Unidos comenzó a ser conflictiva ya en la primera administración de Donald Trump... En 2024, el entonces presidente Joe Biden impulsó una ley que obligaba a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, a vender al menos una parte significativa de sus acciones a inversionistas estadounidenses, o de lo contrario, la plataforma sería prohibida.

Este movimiento marcó un giro hacia la política nacionalista en la tecnología, con el gobierno de EE. UU. tomando medidas para limitar la influencia de China en las aplicaciones más populares del mundo.

TikTok, que contaba con cientos de millones de usuarios en Estados Unidos, se encontraba en una zona gris: la posibilidad de su desaparición estaba latente, pero también lo estaba la necesidad de los jóvenes estadounidenses de seguir conectados a una de las aplicaciones más adictivas del mercado. Trump, quien en algún momento se mostró dispuesto a negociar, extendió los plazos para la venta de la plataforma en más de una ocasión.

Sin embargo, la guerra comercial entre China y EE. UU. rápidamente comenzó a afectar el ritmo de estas negociaciones. La reciente imposición de tarifas globales por parte de Trump, con un aumento de un 125% sobre los productos chinos, enfrió aún más los acuerdos propuestos entre las partes involucradas.

La guerra comercial: un nuevo desafío para la tecnología global

TikTok se convirtió en una pieza clave de un tablero de ajedrez mucho mayor: la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Según las declaraciones de Trump, la aplicación se convirtió en un “punto de negociación”, donde cualquier reducción en las tarifas podría desbloquear la venta del negocio estadounidense de TikTok.

De esta forma, el gobierno estadounidense no solo estaba regulando la presencia de una plataforma popular, sino también utilizándola como un chivo expiatorio para ajustar las condiciones del comercio internacional.

Pero más allá de esta dinámica inmediata, las tensiones comerciales y las políticas de seguridad nacional subrayan un cambio fundamental en el modelo de globalización tecnológica.

Mientras que, hasta hace poco, las grandes corporaciones estadounidenses como Google, Apple y Facebook representaban el poder de una interconexión global, ahora los gobiernos de todo el mundo buscan recuperar el control sobre la tecnología y las plataformas que definen nuestras interacciones diarias.

La nacionalización de estas tecnologías se ha convertido en una prioridad para gobiernos de ideologías diversas, que ven en ellas no solo un símbolo de poder económico, sino también de soberanía política.

La fragmentación: hacia un mundo de tecnologías nacionales

En este nuevo entorno, los gobiernos están buscando subyugar a las grandes plataformas tecnológicas bajo sus propios intereses políticos y económicos. TikTok se ha convertido en un ejemplo de esta lucha por el control de las tecnologías más influyentes del mundo.

El concepto de tecnodiversidad que propone el filósofo Yuk Hui, se presenta como una posible alternativa a la globalización tecnológica. Este concepto sugiere un mundo en el que distintas tecnologías coexisten y se desarrollan dentro de sus respectivos contextos nacionales, reflejando las prioridades y necesidades de cada sociedad.

Este cambio en la dinámica global de la tecnología también está siendo observado en otros sectores, como la inteligencia artificial y la producción de microchips (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo de tecnodiversidad podría ofrecer una mayor diversidad de soluciones tecnológicas, desde redes sociales hasta modelos de inteligencia artificial, adaptados a las especificidades de cada país.

Esto podría, de alguna manera, frenar la homogeneización digital que las grandes corporaciones tecnológicas de Estados Unidos han impulsado a lo largo de los años.

Un sistema más fragmentado permitiría que las naciones busquen sus propias soluciones, lo que podría llevar a un aumento de la competencia, pero también de la autonomía digital.

TikTok y la larga sombra del nacionalismo tecnológico

Este cambio en la dinámica global de la tecnología también está siendo observado en otros sectores, como la inteligencia artificial y la producción de microchips.

Mientras países como China y Estados Unidos refuerzan sus esfuerzos por desarrollar sus propias infraestructuras tecnológicas, el mundo se aleja de un modelo de interdependencia hacia uno más proteccionista y nacionalista.

Plataformas como TikTok se encuentran atrapadas en este limbo, siendo utilizadas no solo para influir en mercados, sino también para probar los límites de lo que significa la soberanía digital en un mundo cada vez más interconectado.