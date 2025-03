Rescate en Noruega: encontraron a un hombre que sobrevivió 7 horas sepultado por una avalancha

Zelensky habló sobre la tregua en medio de otro ataque ruso: “Yo no sé qué dice Putin, pero hay más de 100 drones en el cielo” El presidente ucraniano aclaró que su Ejército seguirá con las operaciones militares contra Rusia mientras no se haya firmado un documento sobre el cese del fuego. El Kremlin volvió a atacar a Ucrania con los Shahed, aviones no tripulados provistos por Irán