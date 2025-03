Irma Grese, la “bella bestia” de Auschwitz: la historia de una de las criminales nazis más despiadadas

Irma Grese, conocida como "la bella bestia", fue ejecutada en 1945 por crímenes de guerra

Irma Grese, nacida el 7 de octubre de 1923 en Wrechen, Alemania, fue la tercera de cinco hijos en una familia que se desmoronaba en silencio. Su madre, Bertha, se suicidó cuando Irma tenía apenas 12 años, al descubrir la infidelidad de su esposo.

Según relató su hermana Helene en el juicio, Irma era una niña sumisa, sin el valor para defenderse de los abusos que sufría en la escuela.

Su padre, Alfred, un campesino severo y distante, poco hizo para aliviar la carga emocional de su hija tras la muerte de su madre.

En ese hogar donde el afecto escaseaba, Irma fue moldeando un carácter que se alimentaría de la violencia y el resentimiento.

Pronto, su fracaso escolar la empujó a la vida adulta sin mayores opciones. A los 14 años, dejó la escuela y pasó meses trabajando en una granja y en una tienda en Luchen. Su sueño era convertirse en enfermera, pero su falta de educación formal la condenó al rechazo cuando intentó ingresar en un hospital de Hohenluchen.

“En julio de 1942, intenté nuevamente ser enfermera, pero la Oficina de Trabajo me envió a Ravensbrück”, testificó más tarde. Aquel traslado sería el punto de inflexión en su vida.

Lo que empezó como una imposición laboral pronto se convirtió en su destino. En Ravensbrück, un campo de concentración exclusivamente para mujeres, la joven de 18 años encontró un mundo donde el poder se medía en la capacidad de infligir sufrimiento.

Y, según los testimonios de las supervivientes, Irma Grese demostró ser excepcional en esa tarea.

No pasó mucho tiempo antes de que su lealtad al régimen nazi le abriera las puertas de Auschwitz en marzo de 1943. A los 19 años, ya era supervisora y, poco después, ascendería al rango de Oberaufseherin, la segunda mujer con mayor autoridad en el campo, solo detrás de Maria Mandl.

Desde su posición, Grese ejerció un control despiadado sobre 18.000 prisioneras. Testimonios de sobrevivientes recogidos en el juicio la describen como una mujer que “disfrutaba” del dolor ajeno.

Según la investigación de la profesora Wendy A. Sarti, Grese golpeaba a las mujeres en los senos con un látigo y entrenaba a sus perros para desgarrar la carne de los prisioneros que intentaban robar comida.

Daniel Szafran, un superviviente polaco, la vio disparar a dos niñas que intentaban escapar de la selección para la cámara de gas: “Se lanzaron por la ventana y cayeron al suelo. Grese se acercó y les disparó dos veces”.

Pero su sadismo no se limitaba a la brutalidad física. Según reseñó en un informe The Conversation, Olga Lengyel, sobreviviente de Auschwitz y autora de Five Chimneys, relató cómo Grese seleccionaba a las prisioneras más hermosas para enviarlas a la muerte, por simple envidia.

También se mencionó su inclinación por los abusos sexuales, un tema envuelto en mitos y estereotipos que han complicado la investigación histórica.

Según algunos testimonios de History Today, Grese forzaba a jóvenes judías a ser sus asistentes mientras perpetraba actos de violencia sexual contra otras prisioneras

Estos relatos, se repiten con una frecuencia inquietante en los juicios y memorias de las sobrevivientes.

En 1945, con el avance de los Aliados, Grese fue trasladada a Bergen-Belsen, un campo convertido en un caos de muerte y enfermedades. Cuando las tropas británicas liberaron el campo el 15 de abril de 1945, la encontraron allí, sin uniforme, intentando ocultarse entre el resto de los guardias.

Pero su rostro era demasiado conocido. Fue arrestada de inmediato y llevada a juicio junto con otros oficiales de la SS en lo que se conoció como el Juicio de Belsen.

Durante el proceso, Grese mantuvo la misma actitud fría y desafiante que la caracterizó en los campos. Negó todas las acusaciones, alegando que solo “supervisaba” y nunca golpeó ni maltrató a los prisioneros. Pero los testimonios en su contra fueron abrumadores.

El 17 de noviembre de 1945, Grese fue sentenciada a muerte por crímenes de guerra. Junto con Elisabeth Volkenrath y Juana Bormann, fue una de las tres mujeres condenadas en el juicio de Belsen.

Se convirtió en la mujer más joven en ser ejecutada en el siglo XX.

Sus restos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas por una alcantarilla. No hubo funerales, ni flores, ni lágrimas.