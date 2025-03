La emotiva historia de Roy y Cheryl, padre e hija que se reencontraron después de 58 años

A pesar de casi seis décadas de separación, padre e hija lograron reconstruir su vínculo (ITV)

Roy David nació en Guyana y desde joven encontró su destino en el mar. A los 19 años ingresó a la marina mercante, lo que lo llevó a viajar por todo el mundo.

En la década de 1950, arribó a Nueva York una ciudad que, con su ritmo vertiginoso y sus oportunidades, lo atrajo de inmediato. Fue allí donde conoció a Sylvia, una estudiante de enfermería con quien inició una relación.

La relación entre Roy y Sylvia avanzó rápidamente. Según detalla Daily Mail, se casaron y, cuando ella quedó embarazada, tomaron la decisión de mudarse a la casa de la madre de Sylvia para ahorrar dinero y asegurar un entorno estable para su futuro hijo.

En ese hogar nació Cheryl, la primera hija de Roy, quien desde el primer momento sintió un profundo amor por ella.

Cheryl creció sin respuestas, asumiendo que había sido abandonada (ITV)

Según The Mirror, recordaba con especial cariño los momentos en que la cuidaba, la sacaba en su cochecito y la veía crecer. Sin embargo, su trabajo en la marina mercante lo mantenía alejado por largos períodos, lo que generó crecientes tensiones dentro de la familia.

La relación con su suegra fue particularmente difícil. Ella consideraba que Roy no era un hombre confiable debido a sus largas ausencias y no lo veía como un esposo o padre adecuado para Sylvia y Cheryl.

Rodeada de la rutina del Bronx y los juegos en el parque, Cheryl aprendió a vivir sin pensar en su padre (ITV)

Con el tiempo, los conflictos dentro del hogar se volvieron insostenibles y, finalmente, Sylvia y su madre le pidieron a Roy que se marchara.

A pesar de no querer separarse de su familia, él aceptó la decisión sin pelear demasiado. En ese momento, era un hombre joven, con orgullo y no insistió en quedarse.

Durante los siguientes cinco años, Roy hizo todo lo posible para seguir presente en la vida de su hija. Cada vez que regresaba de sus viajes, visitaba a Cheryl, pasaba tiempo con ella y procuraba mantener el vínculo.

Sin embargo, según The Sun, un día, al regresar a la dirección donde siempre la encontraba, descubrió que Sylvia y su madre se habían mudado sin dejar rastro.

Buscó información, preguntó a los vecinos, pero no logró obtener ninguna pista sobre su paradero. Cheryl había desaparecido de su vida sin ninguna explicación.

Desde que perdió el rastro de su hija, Roy nunca dejó de pensar en su hija (ITV)

A partir de ese momento, Roy sintió un profundo vacío. Aunque intentó encontrar a su hija, la falta de información lo dejó sin opciones.

Con el tiempo, terminó estableciéndose en Inglaterra, donde construyó una nueva vida. Se casó con Itha, con quien compartió más de cuarenta años, y formó una familia con sus tres hijastros. Sin embargo, nunca dejó de pensar en Cheryl.

Con cada año que pasaba, el remordimiento por no haber insistido más en buscarla lo atormentaba.

La vida de Roy estuvo marcada por viajes, despedidas y un amor inconcluso (ITV)

Mientras tanto, según Daily Mail, Cheryl creció en Nueva York sin saber nada de su padre. En su casa, Roy no era un tema de conversación.

Su madre nunca mencionó su nombre ni le dio detalles sobre por qué él no estaba presente en su vida. Con el tiempo, Cheryl dejó de hacer preguntas y asumió que simplemente había sido abandonada.

Pasó su infancia en el Bronx, rodeada de la rutina escolar y los juegos en el parque. Al no tener referencias sobre su padre, se convenció de que no valía la pena pensar en él. Según The Mirror, con el paso de los años, se convirtió en adulta, formó su propia familia y tuvo hijos y nietos.

Sin embargo, en lo más profundo de su ser, siempre sintió que había una ausencia en su vida, un vacío que nunca pudo explicar del todo.

Cheryl formó su propia familia y encontró felicidad en sus hijos y nietos (ITV)

Por su parte, Roy, ya en su vejez, comenzó a sentir el peso de los años y la urgencia de cerrar esa herida del pasado. A los 87 años, decidió buscar nuevamente a Cheryl, convencido de que no podía irse de este mundo sin al menos saber qué había sido de ella.

Según Daily Mail, contactó al programa de televisión Long Lost Family, especializado en reunir a familias separadas, y compartió su historia con la esperanza de obtener respuestas.

El equipo del programa inició la búsqueda y, tras un arduo trabajo de investigación, lograron localizar a Cheryl en Queens, Nueva York. Ella seguía viviendo cerca del Bronx, el barrio donde había pasado su infancia.

Cuando recibió la noticia de que su padre la había estado buscando durante años, se quedó en shock.

Su madre había fallecido en 1991 y nunca le había hablado de él, por lo que había crecido convencida de que Roy simplemente había desaparecido por decisión propia.

Al enterarse de la verdad, Cheryl experimentó una mezcla de emociones. Se sintió sorprendida, pero también conmovida al saber que su padre nunca la había olvidado. En respuesta, escribió una carta en la que expresó por primera vez en su vida lo que significaba para ella esta nueva realidad.

En la carta, le dijo a Roy que por primera vez en muchos años se permitía sentir la alegría de haber sido amada, de haber tenido un padre que, aunque ausente, siempre la tuvo en su corazón.

Un programa de televisión los ayudó a recuperar lo que creían perdido (ITV)

Cuando Roy recibió la carta, la emoción lo desbordó. Para él, esas palabras significaban una redención, un alivio que no podía medirse en términos materiales. Sin embargo, en ese momento, el mundo se encontraba en plena pandemia de COVID-19, lo que impidió que pudieran reunirse de inmediato.

Según Daily Mail, dado que los viajes internacionales estaban restringidos, la única opción para comunicarse era a través de una videollamada por Zoom. El reencuentro virtual tuvo lugar en el cumpleaños número 87 de Roy, un día que quedaría marcado como uno de los más importantes de su vida.

Cheryl, emocionada, reunió a toda su familia y, por primera vez, le cantaron el cumpleaños en familia

Tras meses de espera, cuando las restricciones de viaje comenzaron a flexibilizarse, Cheryl y su hija mayor, Derisse, tomaron un avión con destino a Londres. Después de más de medio siglo de separación, Roy y Cheryl se encontraron en un parque.

La emoción que sintieron al reencontrarse fue inmensa (ITV)

Durante ese reencuentro, Cheryl sintió por primera vez en su vida lo que significaba tener un padre presente. Descansó su cabeza en el hombro de Roy y expresó que se sentía como una niña de nuevo, segura y protegida. Roy, por su parte, describió en diálogo con Daily Mail, la sensación como un alivio absoluto.

A partir de ese día, la relación entre padre e hija se fortaleció. Mantuvieron contacto semanalmente, compartieron historias de sus vidas y comenzaron a recuperar el tiempo perdido.

Roy tomó la decisión de viajar a Nueva York para conocer al resto de la familia de Cheryl, incluyendo a sus nietos y bisnietos.