John McFall celebra su avance como astronauta con discapacidad: “Es un paso para todos”

John McFall, el primer astronauta con discapacidad física aprobado para misiones espaciales, ha sido autorizado por la ESA para viajar al espacio, marcando un hito en la inclusión en la exploración espacial (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

John McFall, un exparalímpico británico, acaba de hacer historia al convertirse en el primer astronauta con una discapacidad física en recibir la autorización médica necesaria para participar en misiones espaciales de larga duración.

A sus 43 años, McFall, quien perdió su pierna derecha tras un accidente de motocicleta cuando tenía 19 años, forma ahora parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y está en espera de una asignación para volar a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Según Smithsonian Magazine, este logro no solo representa un hito personal, sino que marca un cambio cultural profundo en la forma en que se perciben las capacidades de las personas con discapacidades en la exploración espacial.

John McFall, quien perdió su pierna derecha tras un accidente, se destacó en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, donde ganó una medalla de bronce en sprint, demostrando su extraordinaria capacidad de superación (ESA)

Un paso hacia la inclusión en la exploración espacial

En noviembre de 2022, McFall se unió a la reserva de astronautas de la ESA, convirtiéndose en el primer individuo con una discapacidad física en hacerlo. Su incorporación fue el resultado de un estudio de viabilidad realizado por la ESA, titulado “Fly!”, cuyo objetivo era analizar la posibilidad de enviar astronautas con ciertas discapacidades físicas al espacio.

En 2024, los resultados del estudio confirmaron que, a pesar de los retos que puede implicar la adaptación de una persona con una discapacidad, no existen barreras técnicas insuperables para su inclusión en misiones espaciales de larga duración, como las que se realizan a bordo de la ISS, según informó Smithsonian Magazine.

El estudio evaluó diferentes aspectos, como la capacitación de los astronautas, las operaciones de la nave espacial, los aspectos médicos y el apoyo a la tripulación.

Según Jerome Reineix, gerente del estudio “Fly!” de la ESA, uno de los principales desafíos no fue técnico, sino cultural: “La dificultad que enfrentamos no fue realmente técnica, sino más bien sobre las mentalidades. Ya existe una idea preconcebida de lo que una persona con discapacidad física puede lograr, y eso fue algo que hemos tenido que demostrar una y otra vez”.

John McFall superó barreras tanto físicas como culturales, desafiando prejuicios sobre las capacidades de las personas con discapacidad para participar en la exploración espacial (ESA)

Aprobación médica y próximos pasos

Después de superar rigurosas evaluaciones médicas, McFall recibió la luz verde para viajar al espacio. Sin embargo, esta autorización no le garantiza un puesto inmediato en una misión; en cambio, lo coloca en una lista de espera.

Según Daniel Neuenschwander, director de exploración humana y robótica de la ESA, McFall ahora es un astronauta “como cualquier otro” que desea volar hacia la ISS, y se encuentra a la espera de una asignación de misión.

No obstante, se espera que, cuando se le asigne una misión, McFall se convierta en el primer astronauta con discapacidad física en viajar al espacio, un avance notable que cambiaría la historia de la exploración espacial, tal y como indicó Smithsonian Magazine.

Después de superar rigurosas evaluaciones médicas, John McFall fue autorizado para viajar al espacio, aunque ahora espera ser asignado a una misión a la Estación Espacial Internacional (@europeanspaceagency)

Cambiar percepciones y abrir puertas

Para McFall, este logro no solo es un triunfo personal, al mismo tiempo es un símbolo del cambio necesario en las percepciones sobre las personas con discapacidades. “Este no es solo un logro mío, esto es mucho más grande que eso”, declaró el astronauta durante una rueda de prensa. Y agregó que “es un cambio cultural. Es algo que nunca se había hecho antes. Me siento orgulloso por mí, pero también de lo que esto significa a nivel global”.

A través de su historia, McFall espera contribuir a una mayor inclusión y demostrar que las personas con discapacidades pueden desempeñar un papel crucial en la exploración espacial sin que ello implique cargas operativas o financieras considerables.

La revista concluye afirmando que, con su lugar asegurado en la reserva de astronautas de la ESA y su autorización para las misiones espaciales, McFall se enfrenta ahora a la posibilidad de convertirse en un pionero y un ejemplo para los más chicos.