El máximo tribunal de la ONU dijo que la política de asentamientos de Israel en los territorios ocupados viola el derecho internacional

El máximo tribunal de las Naciones Unidas ha dictaminado que la política de asentamientos de Israel y el uso de recursos naturales en Cisjordania violan el derecho internacional. El panel de 15 jueces de todo el mundo de la Corte Internacional de Justicia dijo que “el traslado por parte de Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén, así como el mantenimiento de su presencia por parte de Israel, es contrario al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra”.

También dijo que el uso de los recursos naturales era “inconsistente” con sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante.

El presidente del tribunal, Nawaf Salam, estaba leyendo la opinión completa del tribunal en una sesión del viernes, que se espera dure aproximadamente una hora.

El máximo tribunal de las Naciones Unidas ha abierto una audiencia para emitir una opinión consultiva no vinculante sobre la legalidad de la ocupación israelí durante 57 años de tierras buscadas para un Estado palestino, un fallo que podría tener más efecto en la opinión internacional que en las políticas israelíes.

Se espera que el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Nawaf Salam, dedique aproximadamente una hora a leer la opinión del panel compuesto por 15 jueces de todo el mundo. La audiencia del viernes se produce en el contexto del devastador asalto militar de 10 meses de Israel contra Gaza, que fue desencadenado por los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel. En un caso separado, la Corte Internacional de Justicia está considerando una afirmación sudafricana de que la campaña de Israel en Gaza equivale a genocidio, afirmación que Israel niega con vehemencia.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza en la guerra de Medio Oriente de 1967. Los palestinos buscan las tres áreas para un estado independiente. Israel considera que Cisjordania es un territorio en disputa, cuyo futuro debe decidirse en negociaciones, mientras que ha trasladado población allí a asentamientos para solidificar su control. Ha anexado Jerusalén oriental en una medida que no está reconocida internacionalmente, mientras que se retiró de Gaza en 2005 pero mantuvo un bloqueo del territorio después de que Hamás tomó el poder en 2007. Parte de la comunidad internacional considera que las tres áreas son territorio ocupado.

En audiencias celebradas en febrero, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, acusó a Israel de apartheid e instó al máximo tribunal de las Naciones Unidas a declarar que la ocupación israelí de tierras buscadas por los palestinos es ilegal y debe terminar de inmediato e incondicionalmente para cualquier esperanza de una paz de dos años. Estado futuro para sobrevivir.

Israel, que normalmente considera que las Naciones Unidas y los tribunales internacionales son injustos y parciales, no envió un equipo legal a las audiencias. Pero presentó comentarios por escrito, diciendo que las preguntas planteadas al tribunal son prejuiciosas y “no reconocen el derecho y el deber de Israel de proteger a sus ciudadanos”, abordan las preocupaciones de seguridad israelíes o reconocen los acuerdos entre Israel y Palestina para negociar cuestiones, incluido “el estatus permanente”. del territorio, disposiciones de seguridad, asentamientos y fronteras”.

Los palestinos presentaron argumentos en febrero junto con otras 49 naciones y tres organizaciones internacionales. Erwin van Veen, investigador principal del grupo de expertos Clingendael en La Haya, dijo que si el tribunal dictamina que las políticas de Israel en Cisjordania y Jerusalén Oriental violan el derecho internacional, es poco probable que eso cambie las políticas israelíes, pero “aislaría a Israel más internacionalmente, al menos desde un punto de vista legal”.

Dijo que tal fallo “empeoraría el caso de ocupación. Elimina cualquier tipo de fundamento legal, político y filosófico del proyecto de expansión israelí”. También fortalecería la posición de “aquellos que buscan luchar contra él”, como el movimiento de base liderado por palestinos que aboga por boicots, desinversiones y sanciones contra Israel. Dijo que también podría aumentar el número de países que reconocen el Estado de Palestina, en particular en el mundo occidental, siguiendo el ejemplo reciente de España, Noruega e Irlanda”.

No es la primera vez que se le pide a la CIJ que dé su opinión jurídica sobre las políticas israelíes. Hace dos décadas, el tribunal dictaminó que la barrera de separación de Israel en Cisjordania era “contraria al derecho internacional”. Israel boicoteó esos procedimientos, diciendo que tenían motivaciones políticas. Israel dice que la barrera es una medida de seguridad. Los palestinos dicen que la estructura equivale a una apropiación masiva de tierras porque con frecuencia se adentra en Cisjordania.

La Asamblea General de la ONU votó por un amplio margen en diciembre de 2022 para solicitar la opinión consultiva del tribunal mundial. Israel se opuso vehementemente a la petición promovida por los palestinos. Cincuenta países se abstuvieron de votar. Israel ha construido más de 100 asentamientos, según el grupo de seguimiento anti-asentamientos Peace Now. La población de colonos de Cisjordania ha crecido más del 15% en los últimos cinco años hasta alcanzar más de 500.000 israelíes, según un grupo pro colonos.

Israel también se ha anexado el este de Jerusalén y considera que toda la ciudad es su capital. Otros 200.000 israelíes viven en asentamientos construidos en Jerusalén oriental que Israel considera barrios de su capital. Los residentes palestinos de la ciudad se enfrentan a una discriminación sistemática, lo que les dificulta construir nuevas viviendas o ampliar las existentes. La comunidad internacional considera que todos los asentamientos son ilegales o constituyen un obstáculo para la paz, ya que están construidos en tierras que los palestinos buscan para su Estado.

El gobierno de línea dura del Primer Ministro Benjamín Netanyahu está dominado por los colonos y sus partidarios políticos. Netanyahu ha otorgado a su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un ex líder de los colonos, una autoridad sin precedentes sobre la política de asentamientos. Smotrich ha utilizado esta posición para consolidar el control de Israel sobre Cisjordania impulsando planes para construir más asentamientos y legalizar puestos de avanzada.

Las autoridades aprobaron recientemente la apropiación de 12,7 kilómetros cuadrados (casi 5 millas cuadradas) de tierra en el Valle del Jordán, un terreno estratégico en lo profundo de Cisjordania, según una copia de la orden obtenida por The Associated Press. Los datos de Peace Now, el grupo de seguimiento, indican que fue la mayor asignación individual aprobada desde los acuerdos de Oslo de 1993 al inicio del proceso de paz.

(Con información de AP)