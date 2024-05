Al menos 42 personas murieron en el oeste de Kenia tras el colapso de presa Old Kijabe tras las fuertes lluvias

Las continuas lluvias en Kenia han provocado inundaciones que ya han matado a casi 100 personas

Una presa se derrumbó en el oeste de Kenia la madrugada del lunes, matando al menos a 42 personas después de que un muro de agua arrasó casas y cortó una carretera principal, dijo la policía.

La presa Old Kijabe, ubicada en el área de Mai Mahiu de la región del Gran Valle del Rift, propensa a inundaciones repentinas, colapsó y el agua se derramó río abajo, arrastrando consigo barro, rocas y árboles arrancados de raíz, dijo el oficial de policía Stephen Kirui a The Associated Press.

La gente intenta despejar el área después de la ruptura de una presa, en Kamuchiri Village Mai Mahiu, condado de Nakuru, Kenia, el lunes 29 de abril de 2024. (Foto AP)

El desastre ocurrió en el condado de Nakuru, al norte de la capital, Nairobi, donde los muros de la presa de Dark Tunnel Valley, situada en las colinas de Kijabe, se rompieron a primera hora de la mañana.

“Hemos recuperado 42 cadáveres y muchas personas están desaparecidas. Es un desastre”, afirmó el comandante de la Policía de la cercana ciudad de Naivasha, Stephen Kirui, en declaraciones recogidas por medios locales, al precisar que los fallecidos incluyen a 17 niños.

La gente se reúne en la carretera principal después de la rotura de una presa, en Kamuchiri Village Mai Mahiu, condado de Nakuru, Kenia, el lunes 29 de abril de 2024. (Foto AP)

La tragedia se cebó especialmente con la localidad de Kamuchiri, cerca de la ciudad de Mai Mahiu.

Los vehículos quedaron atrapados entre los escombros de las carreteras y los paramédicos atendieron a los heridos mientras el agua sumergía grandes zonas.

Las fuertes lluvias que azotan diferentes partes de Kenia han provocado decenas de muertes y el desplazamiento de decenas de miles de personas, según la ONU. EFE/EPA/Daniel Irungu

Las continuas lluvias en Kenia han provocado inundaciones que ya han matado a casi 100 personas y han pospuesto la apertura de escuelas. Fuertes lluvias han estado azotando el país desde mediados de marzo y el Departamento de Meteorología ha advertido de más precipitaciones.

“Me desperté sumergido en el agua alrededor de las 3 de la madrugada (00:00 GMT). Las paredes de la casa se habían derrumbado. Mi familia y yo estábamos flotando en el agua”, declaró uno de los afectados, William Lokai, de 43 años, al diario local The Standard.

”Abrí el techo de la casa para rescatar a mi hijo de siete meses y a otro de tres años. Nos escapamos por el tejado. Las casas de mis dos vecinos quedaron destruidas. Alrededor de doce vecinos han sido arrastrados por el agua. Ellos han muerto”, agregó Lokai.

El Ministro del Interior de Kenia, Kithure Kindiki, ordenó la inspección de todas las presas y depósitos de agua públicos y privados en un plazo de 24 horas a partir del lunes por la tarde para evitar futuros incidentes. El ministerio dijo que las recomendaciones para evacuaciones y reasentamientos se harían después de la inspección.

Residentes rebuscando entre los escombros mientras recuperan sus pertenencias después de que el río Nairobi se desbordara y destruyera sus hogares en el asentamiento de Mathare Valley, en Nairobi, Kenia. 25 de abril de 2024. REUTERS/Monicah Mwangi

La Autoridad Nacional de Carreteras de Kenia emitió una alerta advirtiendo a los automovilistas que se prepararan para el tráfico intenso y los escombros que bloqueaban las carreteras.

La amplia región de África Oriental está sufriendo inundaciones debido a las fuertes lluvias y, según se informa, 155 personas han muerto en Tanzania, mientras que más de 200.000 personas se han visto afectadas en el vecino Burundi.

Un hombre nada desde el recinto de una iglesia sumergida, después de que el río Tana se desbordara tras las fuertes lluvias en Mororo, frontera de los condados del río Tana y Garissa, al noreste de Kenia, el domingo de abril. 28 de septiembre de 2024. (AP Photo/Andrew Kasuku)

Un barco volcó en el condado de Garissa, en el norte de Kenia, el domingo por la noche, y la Cruz Roja de Kenia dijo que había rescatado a 23 personas, pero que más de una docena seguían desaparecidas.

El principal aeropuerto de Kenia se inundó el sábado, lo que obligó a desviar algunos vuelos, mientras se compartían en línea videos de una pista, terminales y sección de carga inundadas.

Los paramédicos transportan a una mujer herida tras la rotura de una represa en la aldea de Kamuchiri Mai Mahiu, condado de Nakuru, Kenia, el lunes 1 de abril. 29 de septiembre de 2024. (Foto AP)

Más de 200.000 personas en todo el país de Kenia se han visto afectadas por las inundaciones, con casas en zonas propensas a inundaciones sumergidas y personas buscando refugio en escuelas.

El presidente William Ruto había ordenado al Servicio Nacional de la Juventud que proporcionara terrenos para utilizarlos como campamento temporal para los afectados.

(con información de AP y EFE)