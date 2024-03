Un interminable laberinto de guerra y caos

El mundo se enfrenta a un laberinto en el cual parece difícil hallar una salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irán tiene un nuevo y ambicioso proyecto: quiere instalar una base naval en el Mar Rojo. Para ello le pidió permiso a Sudán, que sopesa esa alternativa como posible. Mucho más posible luego de que recibiera gustoso los drones Mohajer-6 de fabricación iraní. De concretar esta expansión militar, Arabia Saudita se vería muy comprometida al saber que Teherán -histórico enemigo- significará una amenaza en ambas costas de la península.

Pero no sólo Riad sumaría nervios. Una base militar iraní en el corazón del Mar Rojo implicaría una amenaza continua para el comercio internacional. Aproximadamente, el 30 por ciento del transporte marítimo de contenedores mundial pasa por ese estrecho, una vía esencial para el comercio entre Asia y Europa. Esa herramienta de extorsión aparecería sobre la mesa cada vez que un conflicto quiera ser intervenido por el régimen del Ayatollah Khamenei.

Con la actual guerra en Medio Oriente, el flujo marítimo del comercio global en esa región ya está expuesto. Los costos de los fletes aumentan, los productos podrían comenzar a escasear y la paciencia se acorta a medida que los hutíes, financiados por Irán, atacan buques con mercaderías de diferentes banderas. Pero el régimen islámico planea complejizar aún esa porción del planeta en el mediano plazo. China -en un escenario donde el Mar Rojo se cerraría por completo como consecuencia de un bloqueo iraní con presencia efectiva en las costas sudanesas- presionaría a favor de las demandas de Teherán, un socio al que dejó entrar a los BRICS para darle volumen ideológico al bloque.

El conflicto militar en Gaza, iniciado como respuesta a la masacre terrorista de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, está a pocas horas de cumplir cinco interminables y agotadores meses. La crisis humanitaria es evidente. Este domingo, Estados Unidos debió lanzar ayuda desde el cielo luego de la tragedia del pasado jueves 29 de febrero cuando una multitud rodeó camiones con víveres en el norte de la Franja tras lo cual se generó una estampida que provocó decenas de muertes, de acuerdo a Israel. Esa población está cada vez más necesitada de una tregua. Pero ese respiro, otra vez, parece encaminarse a una nueva frustración.

Las conversaciones en El Cairo, Egipto, para un alto el fuego se detuvieron luego de que se supiera -de acuerdo a la agencia Reuters- que el grupo terrorista Hamas dice no estar capacitado para difundir el listado con los nombres de los rehenes que aún mantiene cautivos en los túneles y en las viviendas de Gaza. Dice que recién podría hacerlo una vez que se firme la tregua. No queda claro si los islamistas no tienen comunicación entre sí o si perdieron el control de los secuestrados. Son horas clave para evitar una posible hambruna.

Ucrania

Europa continúa viendo cómo Rusia se mantiene como una amenaza firme, sin resolución posible. La falta de contundencia ucraniana en su anunciadísimo contragolpe facilitó a Vladimir Putin aferrarse a las tierras invadidas y animarse a salir de las trincheras para ganar más posiciones. Ya se cuentan dos años de una guerra cruenta con incontables víctimas, un tema que históricamente jamás preocupó a los jefes de Estado ruso, que usaron la carne humana como primer escudo de sus planes. Las diferencias entre Putin y Stalin son ínfimas a esta altura. Si hasta comparten el orgullo por los Gulag.

Será dificultoso para Ucrania recuperar territorio en los próximos meses frente a un Moscú que parece envalentonado por ciertos triunfos. Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, enumeró los amplios objetivos territoriales de su país. En una conferencia titulada “Fronteras geográficas y estratégicas”, dijo que “Ucrania es, por supuesto, Rusia”. Estas palabras, más allá de la inexactitud histórica, marcan el ánimo del Kremlin por estos días.

Los líderes europeos, además, parecen tropezar a cada paso. Primero Emmanuel Macron dijo que la OTAN podría enviar tropas a Ucrania para frenar el avance ruso. Esas palabras -sin consenso interno en el bloque militar- generaron una reacción inmediata de Moscú que amenazó con el uso de armas nucleares, un latiguillo recurrente. La desmentida al presidente francés alimentó la ya inflada propaganda rusa.

El segundo de los infortunios europeos se dio luego de que Rusia difundiera un audio filtrado de 38 minutos de militares alemanes evaluando la posibilidad de enviar misiles de largo alcance a Ucrania para atacar posiciones rusas. En esos diálogos se hizo referencia al misil Taurus, con un alcance de 500 kilómetros y que podría montarse en diferentes aviones de combate. Ese arma llegaría al corazón del puente de Crimea, uno de los objetivos más recurrentes de Kiev. El hecho generó tensión diplomática entre ambas naciones y el embajador alemán en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, mantuvo reuniones en el Kremlin. Dice que no habló sobre el asunto, sino sobre temas bilaterales. Habrá que creerle.

Llama la atención es la falta de seguridad de las comunicaciones del mando militar alemán. Los servicios secretos rusos obtuvieron el revelador audio sin que sonaran alarmas en Berlín. El ministro de Defensa, Boris Pistorious, afirmó que el Kremlin “sin duda tramó y orquestó” la filtración, para reforzar la idea de que Alemania trabaja en una guerra contra Rusia. Putin es un especialista en esta guerra informativa y logró robustecer su posición tanto dentro como fuera del país, de acuerdo a un informe del think-tank Atlantic Council.

Asia

China, con su tambaleante economía, observa, toma nota y espera. Beijing tiene por delante una semana de deliberación parlamentaria en la que se discutirán diversos temas estratégicos de aquella nación. En rigor de verdad es poco lo que se debate, discute o delibera. No es un parlamento pluralista ni mucho menos. Se trata de la 14ª Asamblea Popular Nacional del Partido Comunista Chino (PCC) que controla por completo Xi Jinping.

En el segundo día de este encuentro se anunciaron dos puntos centrales. Por un lado que prevén un crecimiento del 5 por ciento del PBI para 2024, algo que los especialistas ven poco probable dada la falta de estímulos que el régimen se niega a efectuar. Mucho más teniendo en cuenta dos factores fundamentales que aún no fueron abordados: la crisis de deuda de los gigantes inmobiliarios y la deflación. La meta fue anunciada por el premier Li Qiang, quien reconoció ante los delegados presentes: “No es fácil que alcancemos estos objetivos. Necesitamos apoyo político y esfuerzos conjuntos desde todos los frentes”.

Pero ese cinco por ciento parece demasiado ambicioso. Es el mismo número que se alcanzó en 2023, pero las dificultades se acumularon, lejos de disiparse. Los analistas de una encuesta separada confeccionada por Bloomberg prevén que la economía crecerá este año probablemente un 4,6%, lejos de lo propuesto por Li. Las proyecciones que hablaban de que la economía china sobrepasaría a la norteamericana a mediados de siglo parecen lejanas. Y para algunos es algo que quizás nunca ocurra.

En este marco, también se informó sobre las perspectivas militares. El régimen aumentará el presupuesto militar un 7,2 por ciento. Se argumentó que ese incremento será para “conducir la paz y la estabilidad”. Serán exactamente 231 billones de dólares. Desde hace años China sube su budget militar entre el 6 y el 8 por ciento. Es difícil imaginar que esa montaña de dinero se utilice sólo para mantener la paz. Las violaciones al espacio aéreo taiwanés, las amenazas con tomar por la fuerza la isla y los continuos conflictos con Filipinas hacen pensar que quizás Beijing se esté preparando para otro tipo de escenario.

Ante la amenaza que significa China, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. planteó que debería haber unidad de los países de la región para afrontar el expansionismo marítimo de Xi. “Es lamentable que, a pesar de la claridad que ofrece el derecho internacional, acciones provocadoras, unilaterales e ilegales sigan infringiendo nuestra soberanía, nuestros derechos soberanos y nuestras jurisdicciones”, declaró Marcos ante el grupo de expertos en política internacional Lowy Institute de Melbourne.

China reclama para sí casi la totalidad del mar meridional. Se trata de una de las vías fluviales más importantes del mundo. Estos reclamos ha enfrentado a Beijing con Taiwán, Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, que también reclaman islas, arrecifes y recursos submarinos en la región. “No tenemos elección. Debemos defender el territorio de la república. Ese es el deber primordial de un líder. La integridad territorial de Filipinas no puede verse amenazada, y si se producen amenazas, debemos defendernos de ellas”, subrayó Marcos. Parece decidido.

Venezuela

El secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile marca cómo los tentáculos de la dictadura de Nicolás Maduro -con la inconfudible asistencia cubana- llega a todo el continente. Estuvo preso, huyó de una cárcel chavista y el gobierno de Gabriel Boric le dio asilo político el año pasado. Pero en enero había sido declarado “traidor a la patria” por el régimen de Caracas. Fue una sentencia de muerte, una fatwa bolivariana.

No están claros aún los detalles de este homicidio. La justicia chilena investiga, aunque todavía no presenta muchos avances. Boric, por el momento, guarda un estruendoso silencio sobre el hecho. Voces maliciosas especulan con que quizás no quiera importunar a Cuba, tan cercana a Maduro y a miembros de su gabinete. Algunos se preguntan por qué al día siguiente de descubrirse el cuerpo sin vida del refugiado político sólo dedicó un mensaje en la red social X para defender al Partido Comunista.

Tampoco nadie, salvo Uruguay, molestó a la delegación venezolana en la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en San Vicente y las Granadinas. El vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni, fue el único que se animó a plantear frente a los enviados chavistas y el resto de los presentes, la aberración democrática que estaban cometiendo al borrar de las elecciones a María Corina Machado. Maduro no toleró la verdad y se retiró de la sala.

El sucesor de Hugo Chávez y disciplinado aliado de Rusia, China e Irán reforzó sus ataques en los últimos meses contra defensores de derechos humanos, líderes políticos y medios de comunicación. Las torturas no se detienen en El Helicoide. La última del régimen fue apuntar contra el canal alemán DW por un informe en el cual se decía que Venezuela era el segundo país más corrupto del mundo. Como represalia fue eliminado de la grilla de programación de tres operadores de cable televisión: SimpleTV, Netuno y Supercable. A los pocos minutos del castigo, Maduro tomó la palabra y llamó “nazis” a los periodistas de esa señal.

Medio Oriente, Europa, Asia y América Latina. Encontrar la paz parece una tarea casi imposible. Más cuando son tantos los actores que se benefician con el caos y la guerra.

X: @TotiPI