La red social X restableció la cuenta de la viuda de Navalny tras una breve suspensión

Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor Alexei Navalny. (Equipo de Navalny vía AP)

La red social X ha restablecido la cuenta de la viuda del dirigente opositor ruso Alexei Navalny tras una breve interrupción este martes, después de que la compañía cerrase el perfil por “violar las normas” de uso de la cuenta, sin entrar en más detalles.

Yulia Navalnaya se abrió la cuenta tras la muerte de su marido el pasado viernes y publicó su primer mensaje el lunes, un vídeo en el que culpó directamente al presidente Vladimir Putin de su “asesinato”.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, respondió a las acusaciones tachándolas de “infundadas”, a lo que la viuda ha replicado con un mensaje también en X en el que volvía a reclamar la entrega del cuerpo de Navalny para que pueda ser “enterrado con dignidad”.

Yulia Navalnaya también ha divulgado un vídeo de la madre de su difunto marido en el que ésta denunciaba que, “por quinto día consecutivo”, no había recibido el cuerpo. “Déjame ver por fin a mi hijo”, instó a Putin, antes de manifestar que “ni siquiera le dicen donde están los restos”.

La red del magnate Elon Musk no explicó de momento el porqué de la breve suspensión.

Yulia, la viuda de Navalny aseguró que continuará con la lucha de su marido por una Rusia libre

La madre de Alexei Navalny instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a liberar “inmediatamente” el cuerpo de su hijo en sus primeros comentarios desde su muerte en una prisión del Ártico.

Su viuda, Yulia Navalnaya, se hizo eco del llamamiento y reiteró las acusaciones contra Putin por la muerte de Navalny, poco antes de que se suspendiera su cuenta en la red social X, la antigua Twitter.

La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, viajó a la remota colonia penitenciaria IK-3 el sábado, la mañana después de que se anunciara su muerte, y desde entonces se le ha prohibido ver su cuerpo.

“Te hago un llamamiento, Vladimir Putin, la solución del asunto depende sólo de ti”, dijo en un video publicado por su equipo.

“Déjame ver por fin a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo de forma humana”.

Lyudmila Navalnaya viajó a la remota colonia penitenciaria IK-3 la mañana después de que se anunciara la muerte del líder opositor

Vestía de negro y permanecía de pie cerca de la colonia penitenciaria -una de las más duras de Rusia- donde pasó sus últimas semanas.

“Por quinto día no puedo verlo, no me entregan su cuerpo y ni siquiera me dicen dónde está”.

Los aliados de Navalny han dicho que a la madre se le ha prohibido el acceso a los depósitos de cadáveres y que el lunes los investigadores le dijeron que su cuerpo podría permanecer “al menos dos semanas”.

El equipo de Navalny también publicó una carta escrita por Lyudmila Navalnaya -que no es una figura pública- a Putin con la demanda.

(Con información de Europa Press y AFP)