Irlanda se sumó a Francia y pidió que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no sea ratificado “en su forma actual”

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, habla con la prensa mientras asiste a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 1 de febrero de 2024. REUTERS/Johanna Geron

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo este jueves que el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur, actualmente en su fase final de negociación, “no puede ser ratificado en su forma actual”.

De esta manera, Varadkar se hizo “eco” de la petición que ha lanzado recientemente el presidente francés, Emmmanuel Macron, cuyo gobierno ha mostrado su determinación para conseguir que la UE renuncie a las negociaciones con Mercosur en las condiciones actuales.

“Querría hacerme eco de los comentario del presidente Macron sobre Mercosur. Este tratado comercial no puede ser ratificado en su forma actual. No podemos tener una situación en la que imponemos regulaciones medioambientales a los agricultores (europeos) y luego permitamos importaciones de países que no tienen esas mismas” exigencias, señaló el primer ministro irlandés a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en Bruselas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a un debate en 'Student Evening', un foro para el discurso y el debate, en la Universidad de Lund en Lund, Suecia 31 de enero 2024. TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS

Coincidiendo con la cumbre, cientos de agricultores están desde primera hora de la mañana con sus tractores en Bruselas, donde han convocado concentraciones para protestar contra la disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales, la sobrecarga administrativa o los acuerdos de libre comercio como el que aún tienen pendiente de concluir la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay Paraguay).

Según Varadkar, los líderes hablaron anoche en una cena que celebraron en el Consejo Europeo de las reivindicaciones de los agricultores, que en las últimas semanas han multiplicado sus protestas varios países de la UE, como Alemania, Francia o Bélgica.

Los líderes “entienden las presiones bajo las que están nuestros agricultores con el aumento del precio de los fertilizantes y del coste de la energía, las nuevas regulaciones medioambientales (…) Creo que la prioridad para nosotros debería ser implementar las reglas existentes y no imponer otras adicionales durante el próximo par de años”, señaló el político irlandés.

Una delegación de la asociación de Jóvenes Agricultores Belgas bloquea una autopista entre París y Bruselas en Halle, a las afueras de la capital belga, el martes 30 de enero de 2024, por tercer día seguido. Como otros agricultores de la Unión Europea, reclaman menos burocracia y más dinero por sus productos. (AP Foto/Raf Casert)

No estaba previsto que los motivos del descontento de los agricultores se abordasen formalmente en la cumbre europea de hoy, centrada en la ayuda a Ucrania y en la situación en Gaza.

No obstante, el presidente francés llega a la cumbre con la intención de hablar del asunto durante su estancia en Bruselas.

(Con información de EFE)