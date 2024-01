Condenaron a prisión a dos padres que humillaron a su hijo adolescente por ser gay

Imagen de referencia de policías en Italia. Europa Press/Contacto/Sonnessa Sara/Archivo

El padre y la madre de un chico que en la época de los hechos tenía 14 años fueron condenados a dos años y un año de cárcel, respectivamente, y a frecuentar sesiones con un psicólogo por haber amenazado y humillado a su hijo por ser homosexual.

Según publican hoy los medios locales, los dos progenitores han indemnizado al adolescente que ahora no vive con ellos y han acordado las penas después de haber sido considerados culpables de amenazas psicológicas y físicas al joven.

El padre lo había obligado a correr medio desnudo por las noches o a tener relaciones con chicas o dirigían frases como “o vuelves a la normalidad o te tiro por el balcón”.

La pareja se enteró de las inclinaciones sexuales del niño leyendo su diario, en el que confesaba “que le gustaban los chicos”, según medios locales.

Incluso se habían dirigido a un psicólogo para que “regresase a la normalidad”, pero “el profesional había explicado a sus padres que la homosexualidad no es una enfermedad que deba tratarse clínicamente, proponiéndoles, en cambio, un camino de aceptación”.

Durante dos años, de 2020 a 2022, el adolescente sufrió estos malos tratos por parte de sus padres hasta que se confió al psicólogo del colegio, quien notificó el caso a las autoridades.

De ahí la investigación que concluyó con el pedido de que los padres fueran enviados a juicio y el hombre fue acusado del delito de malos tratos, mientras que la madre fue acusada de no prevenir el maltrato físico y psicológico.

El papa Francisco y las bendiciones a parejas homosexuales

El papa Francisco defendió recientemente la bendición de parejas del mismo sexo, que ha provocado en las últimas semanas una cascada de críticas en el mundo católico hasta el punto que los obispos africanos en su conjunto, menos los de Sudáfrica y Kenia, se han negado a aplicarlo en su continente, y ha sugerido que quienes deploran esta decisión es porque han sacado “conclusiones feas” y no la entienden.

La máxima autoridad de la Iglesia enfrenta numerosas críticas

“A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden”, ha señalado Francisco en sus primeras declaraciones públicas al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abrió en diciembre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación “irregular”, incluidas las del mismo sexo.

“El peligro es que si algo no me gusta y lo pongo (la oposición) en mi corazón, me convierto en una resistencia y saco conclusiones feas”, ha explicado el pontífice en una entrevista con el programa de televisión “Che Tempo Che Fa” del Canal 9 italiano.

(Con información de EFE)