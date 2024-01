“Un rayo de esperanza en medio de tiempos desafiantes”: cómo es la misión de apoyo global a Israel tras los ataques terroristas de Hamas

(Israel to the World)

Personas de todo el mundo se reúnen en Israel para llevar un mensaje de esperanza a un país que continúa golpeado por los salvajes terroristas de Hamas el 7 de octubre y a la espera de que los rehenes secuestrados en Gaza vuelvan a sus casas.

“El programa, diseñado para abarcar desde encuentros con líderes locales hasta visitas a comunidades agrícolas afectadas, se presenta como un esfuerzo conjunto para fortalecer la conexión global con la realidad israelí. El objetivo es ofrecer apoyo tangible y un rayo de esperanza en medio de tiempos desafiantes”, afirma en un comunicado la iniciativa “Bendeciré A Quienes te Bendigan”, convocada por organizaciones como Innovation Experience, Israel Together e Israel To The World.

“‘Bendeciré A Quienes te Bendigan’ es la iniciativa que promueve un encuentro de apoyo y unión el pueblo de Israel. Personas de todo el globo se reúnen en Tierra Santa para solidarizarse, recorrer, encontrarse y ser parte de la historia. Ver de primera mano una guerra que desafía la base moral humana y el sentido innegociable del bien y la bondad”, agrega la nota.

La agenda está compuesta por una variedad de actividades, que abarcan desde el apoyo a familias desplazadas hasta el fortalecimiento espiritual y el voluntariado. También hay lugar para momentos de esparcimiento en ciudades emblemáticas de Israel.

La agenda está compuesta por una variedad de actividades, que abarcan desde el apoyo a familias desplazadas hasta el fortalecimiento espiritual y el voluntariado. También hay lugar para momentos de esparcimiento en ciudades emblemáticas de Israel.

“Más allá de las fronteras y las creencias, esta misión busca ser un testimonio de la capacidad de la humanidad para unirse en momentos cruciales. En un llamado a la acción que se extiende por diversas plataformas, desde redes sociales hasta programas de influencia, la convocatoria invita a todos aquellos dispuestos a marcar la diferencia a sumarse a esta misión de apoyo y solidaridad”, consigna el comunicado.

“Damián Katz, Alex y Ryan Fain y Joseph Halabe son quienes están detrás de esta iniciativa y expresan su confianza en que esta delegación no solo brindará apoyo tangible, sino que también será un ejemplo de valentía y generosidad. En un momento donde la solidaridad trasciende fronteras, esta misión se presenta como un recordatorio de la capacidad de la humanidad para unirse y construir un futuro más esperanzador”, concluye el texto.

Para participar, escribir a info@israeltotheworld.org