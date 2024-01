Francia instó a Irán a poner fin a sus actos desestabilizadores en Oriente Medio: “Nadie gana con una escalada” (REUTERS)

La ministra de Asuntos Exteriores de Francia abordó a su homólogo Iraní y lo instó a poner fin a sus actos desestabilizadores en Oriente Medio, en un momento de alta tensión entre las partes enfrentadas en la guerra en Gaza tras una serie de incidentes esta semana.

Catherine Colonna conversó con Hossein Amir-Abdollahian y le transmitió “un mensaje muy claro” de parte de París: “El riesgo de conflagración regional nunca ha sido tan grande, Irán y sus socios deben cesar inmediatamente sus actos desestabilizadores”.

Asimismo, la funcionaria recalcó que “nadie gana con una escalada” y abogó nuevamente por la paz y por una salida diplomática del conflicto.

La conversación se dio tras una semana cargada de cruces y advertencias por una serie de episodios contra el régimen persa y sus milicias terroristas.

La Ministra buscó rebajar la tensión entre los terroristas e Israel, tras los incidentes de esta semana (REUTERS)

Primero, este martes, un ataque aéreo aún no reivindicado por nadie abatió a Saleh al-Arouri, uno de los fundadores y máximos jefes de Hamas, en el Líbano. Irán y los palestinos no tardaron en acusar a Israel de estar detrás de esta acción, aunque éste no ha comentado al respecto. A continuación, el miércoles, dos artefactos explosivos detonaron durante un acto en el Cementerio de los Mártires en Kerman, justo cuando cientos de personas estaban reunidas por el cuarto aniversario de la muerte del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qassim Soleimani.

El episodio dejó cerca de 100 muertos y otros 200 heridos. Nuevamente, Irán acusó a Israel y Estados Unidos de este ataque pero, finalmente, el Estado Islámico acabó por adjudicárselo.

Por todo esto, la víspera, el presidente Ebrahim Raisi advirtió que todas estas masacres, sumadas a las de Gaza, supondrán “el fin del régimen sionista”. “Nuestros enemigos pueden ver el poder de Irán y el mundo entero conoce su fuerza y sus capacidades. Nuestras fuerzas decidirán el lugar y el momento de actuar”, dijo durante un acto en el que los asistentes coreaban mensajes como “venganza, venganza”, “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”.

Irán, Hezbollah y otras milicias terroristas prometieron venganza por las "masacres" de Israel (REUTERS)

A la par de estas amenazas, las milicias terroristas continúan con sus ofensivas contra Tel Aviv y sus tropas, que avanzan a paso firme en el enclave palestino.

En las últimas horas, las Fuerzas de Defensa lanzaron una nueva ronda de ataques contra Hezbollah tras reportar cerca de 60 proyectiles enemigos sobre su territorio. En esta ofensiva lograron dar con una “célula terrorista que había participado en los lanzamientos” y eliminar a dos combatientes, por lo que ya son 152 los agentes libaneses muertos en combate.

Hezbollah había declarado tras estos ataques que se trataba de una “respuesta inicial” por la eliminación del alto líder terrorista en Beirut.

Por su parte, este sábado Israel se anotó una importante victoria en Khan Younis: las tropas asaltaron la casa del comandante del batallón de Hamas en el este de la ciudad, abatieron a tres combatientes tras un enfrentamiento en una escuela y dieron con “mucha información de inteligencia” sobre esta brigada terrorista.

(Con información de AFP)