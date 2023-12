Dos matemáticos británicos descubrieron un método para asegurarse premios en la lotería

A pesar de la posibilidad de asegurar premios menores, las pruebas indican que la gran mayoría no recupera el dinero invertido en la lotería (REUTERS/Gustavo Graf)

Dos matemáticos del Reino Unido han descubierto que son necesarios 27 boletos para garantizar una victoria en la lotería National Lottery del país, aunque esto no les asegura recuperar el costo de los boletos.

Te puede interesar: El otro premio ‘Gordo’: los 245.125 euros al año que cobra el presidente de Loterías y Apuestas del Estado

David Stewart y David Cushing, de la Universidad de Manchester, revelaron que, si bien su investigación permite asegurar al menos un premio menor, no necesariamente compensa la inversión de USD 67, el costo de los 27 boletos que un cliente necesita invertir para la hazaña.

La investigación de Stewart y Cushing emplea técnicas de geometría finita para cubrir todas las combinaciones posibles de números del 1 al 59, metodología que demuestra que al menos un par de números estarán presentes en los sorteos de la lotería.

Te puede interesar: Reino Unido enviará un buque de guerra a Sudamérica por las tensiones entre Guyana y el régimen de Venezuela

Business Insider resaltó que este hallazgo podría cambiar la forma en que se comprenden las estrategias de juego en loterías similares, aunque ha quedado claro que la probabilidad de ganar sumas mayores con este método sigue siendo baja.

El concepto detrás de estos hallazgos es el diseño de lotería, un tipo de objeto combinatorio que ordena subconjuntos de números para maximizar las posibilidades de coincidencia. Este diseño matemático asegura al menos dos números coincidentes en cualquier resultado, ofreciendo así la garantía de un premio mínimo.

Te puede interesar: Pese a lo anunciado durante el Brexit, el Reino Unido no volverá al sistema imperial de unidades de medida

La fórmula L(n, k, t) dictamina el mínimo de boletos necesarios para obtener al menos una coincidencia, calculado por los matemáticos como 27 para los parámetros de la National Lottery.

A pesar de sus cálculos numéricos, los matemáticos afirman que ya no están interesados en utilizar las combinaciones ellos mismos.

“Llegué a la conclusión de que siempre que participábamos, no ganábamos dinero, y luego ganábamos dinero cuando decidíamos no ponerlas”, dijo Cushing a New Scientist. “Eso no es muy matemático, pero parecía ser lo que ocurría”.

Aunque las posibilidades de recuperar la inversión siguen siendo bajas, la aplicación práctica de estos principios combinatorios muestra la interacción entre la matemática teórica y juegos de azar como la lotería.

No obstante, ni Stewart ni Cushing han logrado obtener ganancias significativas en sus pruebas, y Peter Rowlett, de la Sheffield Hallam University, afirma que en el 99% de los casos, los jugadores no recuperarán su dinero incluso utilizando estos números. Los matemáticos quedaron lejos del gran bote, obteniendo solo tres tickets gratuitos que no resultaron en premios.

Investigadores emplean geometría finita para revelar que es posible garantizar al menos un premio en los sorteos de lotería (Shutterstock)

Cabe destacar que esta divertida e interesante fórmula solo es aplicable a la lotería de dicho país, por lo que cualquier persona en otra parte del mundo no podría emplearla para intentar ganar una fuerte suma de dinero.

La investigación enseña una lección importante: aunque las matemáticas pueden mostrar un camino hacia ganancias menores, no existen garantías en el mundo del juego y se insta a los jugadores a apostar con responsabilidad.