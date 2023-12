Zelensky pidió al Senado de Estados Unidos que no frene el apoyo militar y económico a Ucrania

Esta es la tercera visita de Zelensky a Washington desde que comenzó la guerra (Europa Press/Contacto/Annabelle Gordon)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reclamó este martes ante el Senado de Estados Unidos que no decaiga el apoyo económico y militar a su país, en un momento en el que el Congreso debate si enviar otro paquete de 60.000 millones de dólares, en medio de las reticencias republicanas a enviar más fondos.

En una reunión informativa antes de que se reúna con el presidente Joe Biden, ha explicado a los senadores la importancia de que continúe el apoyo de Washington en esta guerra, insistiendo en que no solo está en juego el futuro de Ucrania.

Asimismo, ha desglosado una lista de las demandas que Ucrania espera recibir gracias a este nuevo dispendio de las arcas estadounidenses, incluyendo armas de largo alcance y defensas aéreas, a fin de contrarrestar el poderío ruso en el cielo y proteger a civiles e infraestructuras críticas.

Zelensky se ha reunido además con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano, Mike Johnson, quien ha asegurado que las condiciones para ayudar a Ucrania se mantienen como hasta ahora, subrayando que cualquier gasto adicional en materia de seguridad pasa en primer lugar por la “propia seguridad nacional”.

Zelensky reclamó este martes ante el Senado de Estados Unidos que no decaiga el apoyo económico y militar a su país (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Su estadía en Washington, que incluye reuniones el martes en la Casa Blanca y con el Congreso, es parte de un esfuerzo de último minuto por parte de la administración Biden para persuadir a los legisladores a aprobar un proyecto de ley de financiación suplementaria, mientras los funcionarios advierten que el dinero para Ucrania se está agotando. Pero el ambiente en el Capitolio antes de la visita de Zelensky era sombrío, ya que los principales negociadores del Senado dijeron que esencialmente se les había acabado el tiempo para llegar a un acuerdo sobre las políticas de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México que los republicanos han insistido en que se incluyan en el paquete.

El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso 61.400 millones de dólares para financiar Ucrania en tiempos de guerra como parte de un paquete de 110.000 millones de dólares que también incluye dinero para Israel y otras prioridades de seguridad nacional. Pero la solicitud está atrapada en un debate sobre la política de inmigración y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Estados Unidos ya ha proporcionado a Ucrania 111.000 millones de dólares para su lucha contra la invasión rusa de 2022.

“Si hay alguien inspirado por los problemas no resueltos en el Capitolio, es simplemente (el presidente ruso Vladimir) Putin y su enfermiza camarilla”, dijo Zelensky ante una audiencia de líderes militares y estudiantes en la Universidad de Defensa Nacional. “Los ucranianos no se han rendido. No nos rindamos. Sabemos qué hacer. Y pueden contar con Ucrania. Y esperamos poder contar con ustedes”.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien presentó al presidente ucraniano, dijo que el compromiso de Estados Unidos con Ucrania es inquebrantable y que apoyar la guerra es fundamental para garantizar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

“Los compromisos de Estados Unidos deben cumplirse. Es necesario defender la seguridad de Estados Unidos. Y la palabra de Estados Unidos debe cumplirse”, dijo Austin.

“Los ucranianos no se han rendido. No nos rindamos. Sabemos qué hacer. Y pueden contar con Ucrania. Y esperamos poder contar con ustedes” (REUTERS/Stringer)

Dijo que Zelensky es “la prueba viviente de que el liderazgo de una sola persona puede ayudar a recuperar una democracia en conflicto e inspirar al mundo libre y cambiar el curso de la historia”.

Con el Congreso en su última semana antes de partir hacia las vacaciones, quedan dudas sobre si los republicanos podrán llegar a un acuerdo sobre cualquier ronda de financiación futura para Ucrania o Israel sin concesiones de la Casa Blanca en materia de seguridad fronteriza a medida que aumentan los cruces ilegales. Pero cualquier paquete fronterizo también corre el riesgo de alienar a algunos demócratas.

El senador James Lankford, un republicano de Oklahoma que lidera las negociaciones del Partido Republicano, dijo que persisten grandes desacuerdos en las negociaciones y predijo que no habría ningún avance hacia el final de la semana.

Lankford dijo en los últimos días que quedó fuera de las conversaciones entre los demócratas del Senado y la Casa Blanca y agregó: “Fue simplemente un fin de semana frustrante”.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, que participa en las conversaciones, dijo que esperaba que la visita de Zelensky alentara a los republicanos a ceder en sus demandas políticas. Reconoció que la aprobación del financiamiento por parte del Congreso este año “parece un camino cuesta arriba, pero no imposible”.

Esta es la tercera visita de Zelensky a Washington desde que comenzó la guerra, y apareció en la NDU vistiendo su característica camisa verde militar de manga larga, adornada con la leyenda “SOY UCRANIANO”. Sin embargo, su tarea de cabildeo se ha vuelto cada vez más difícil, desde la bienvenida que recibió en el Capitolio el año pasado al Congreso amargamente dividido este año.

El líder del bloque demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries, izquierda, camina junto al presidente ucraniano a una reunión con otros legisladores en el Capitolio (AP Foto/Alex Brandon)

Señaló que hace 82 años, un día como hoy, Estados Unidos fue al combate en Europa, cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt firmó la declaración de guerra contra Alemania. Ahora, dijo, aunque Estados Unidos no tiene tropas sobre el terreno en Ucrania, está suministrando armas y equipos que se necesitan con urgencia.

“Cada uno de ustedes aquí entiende lo que significa para un soldado esperar municiones, esperar semanas, meses sin saber si llegará algún tipo de apoyo”, dijo a la audiencia universitaria. “Cuando el mundo libre duda, es cuando las dictaduras celebran”.

Zelensky también se reunió el lunes con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. En una declaración, Georgieva dijo que un financiamiento “oportuno y predecible” para Ucrania es fundamental para sostener los avances económicos del país y sus planes para implementar reformas financieras y mantener la estabilidad financiera.

Según el Departamento de Defensa, quedan alrededor de 4.800 millones de dólares en la autoridad presidencial de reducción, que retira armas de los arsenales estadounidenses existentes y las envía rápidamente al frente de guerra, y quedan alrededor de 1.100 millones de dólares en financiación para reponer los arsenales militares estadounidenses.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo a los periodistas el lunes que la visita de Zelensky llega en un momento crítico.

“Este es exactamente el momento adecuado para tener al presidente Zelensky en la ciudad para mantener estas discusiones, debido a lo que está sucediendo en Ucrania, el aumento de actividad que estamos viendo por parte de las fuerzas armadas rusas a medida que se acerca el invierno, pero también lo que está sucediendo en el Capitolio”, dijo Kirby.

Dijo que Biden le dejará claro a Zelensky cuando se reúnan que la Casa Blanca se mantiene firme en la solicitud de presupuesto suplementario. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que altos funcionarios de la Oficina de Gestión y Presupuesto, el Consejo de Seguridad Nacional y los funcionarios de asuntos legislativos de la Casa Blanca han seguido presionando para obtener la financiación.

(Con información de AP y EP)