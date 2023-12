Las conversaciones en la COP28 llegan al último día sin ningún acuerdo a la vista sobre los combustibles fósiles

Un oficial de seguridad de las Naciones Unidas se encuentra durante las etapas finales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de diciembre de 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Un duro enfrentamiento entre los países que quieren una eliminación gradual de los combustibles fósiles que causan un calentamiento dañino y aquellos que no, aplastaron las esperanzas de concluir a tiempo una cumbre climática crítica el martes.

La cumbre liderada por las Naciones Unidas conocida como COP28 debía finalizar alrededor del mediodía después de casi dos semanas de discursos, manifestaciones y negociaciones. Pero las conversaciones sobre el clima casi siempre duran mucho, y la publicación el lunes de un borrador de acuerdo enfureció a los países que insisten en un compromiso para una rápida eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas.

En cambio, el borrador pedía a los países que redujeran “el consumo y la producción de combustibles fósiles, de manera justa, ordenada y equitativa”.

Majid al-Suwaidi, director general de la COP28, dijo que el borrador del lunes por la noche tenía como objetivo lograr que los países comenzaran a hablar.

“El texto que publicamos fue un punto de partida para las discusiones”, dijo en una conferencia de prensa el martes al mediodía. “Cuando lo publicamos, sabíamos que las opiniones estaban polarizadas, pero lo que no sabíamos era dónde estaban las líneas rojas de cada país”.

“Pasamos la noche hablando, recibiendo comentarios, y eso nos ha puesto en condiciones de redactar un nuevo texto”, dijo.

Sultán al Yaber, el presidente de la COP28. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Se prometió que el martes se publicaría un nuevo borrador, pero gran parte del trabajo crítico en las conversaciones con sede en Dubai sigue retrasándose.

Un negociador de alto rango de una nación en desarrollo que no quiso ser nombrado para no afectar las negociaciones dijo que el lenguaje de eliminación gradual de combustibles fósiles no estaría en la próxima versión.

“Es un juego de gallina”, dijo Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics y observador de las conversaciones sobre el clima desde hace mucho tiempo. Dijo que los países europeos y las naciones insulares del Pacífico están amenazando con retirarse si no hay cambios en el texto.

Tina Stege, enviada climática para las Islas Marshall, ridiculizó el documento calificándolo de “una lista de deseos sin sentido” que “cuestiona la ciencia” y dijo que no aborda el objetivo del acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) para evitar La Tierra está en camino de batir el récord del año más caluroso, poniendo en peligro la salud humana y provocando condiciones climáticas extremas cada vez más costosas y mortales.

“No hay justicia en un resultado de esta COP que condena el futuro de mi país”, dijo Stege, cuyo país es una de las muchas naciones insulares que corren mayor riesgo por el aumento del nivel del mar.

Joseph Sikulu, de Pacific Climate Warriors, lloró al intentar expresar sus emociones sobre el borrador del texto.

Activistas manifestándose por la justicia climática y un cese el fuego durante la cumbre climática COP28 en Dubái. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo)

“No vinimos aquí para firmar nuestra sentencia de muerte”, dijo.

Los europeos también presionaron por un documento más sólido.

“Hemos estado trabajando de la noche a la mañana dentro de la UE y con nuestros socios para aumentar la ambición del texto de manera equilibrada”, dijo la enviada climática alemana, Jennifer Morgan. “Necesitamos trabajar juntos intensamente para encontrar un texto en torno al cual el mundo pueda unirse, uno que brinde a todos claridad sobre la dirección a seguir: lejos de la era de los combustibles fósiles”.

Las decisiones finales de las COP deben ser por consenso. Los activistas dijeron que temían que posibles objeciones de los principales productores de petróleo, como Arabia Saudita, hubieran diluido el texto. Se informó que el jefe de la OPEP, el poderoso cártel petrolero, escribió a los países miembros la semana pasada instándolos a bloquear cualquier lenguaje para eliminar o reducir gradualmente los combustibles fósiles.

“Este texto que vimos ayer está hundiendo el bote salvavidas de la humanidad”, afirmó la activista Vanessa Nakate.

“El borrador que vimos ayer no refleja la ciencia, no refleja las demandas de todo el movimiento global por la justicia climática”, dijo el activista Romain Ioualalen de Oil Change International. “Es una especie de texto que intenta complacer a todos y que, con mucho cuidado, hace infelices a mucha gente, entre ellos a un gran número de partidos. Y parece estar diseñado principalmente para apaciguar a la industria de los combustibles fósiles”.

Un tanque de almacenamiento de petróleo y equipos de oleoductos de crudo en la Reserva Estratégica de Petróleo en Freeport, Texas. REUTERS/Richard Carson

En el documento de 21 páginas, las palabras petróleo y gas natural no aparecían, y la palabra carbón apareció dos veces. También hizo una sola mención a la captura de carbono, una tecnología promocionada por algunos para reducir las emisiones, aunque no se ha probado a escala.

El presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, dijo en una sesión plenaria el lunes que “el momento de decidir es ahora”.

“Aún debemos cerrar muchas brechas. No tenemos tiempo que perder”, afirmó.

En ese punto, los críticos estuvieron de acuerdo. Rachel Cleetus, de la Unión de Científicos Preocupados, instó a los negociadores a seguir trabajando.

“Por favor, no cierren esta COP antes de que hayamos terminado el trabajo”, dijo.

(con información de AP)