La hija de la rehén que fue liberada por Hamas en estado crítico denunció que no le brindaron atención médica

Elma Avraham fue liberada este domingo

En una emotiva conferencia de prensa realizada hoy en el Centro Médico Soroka de Beersheba, Tali Amano, hija de Elma Avraham, la anciana rehén liberada en Gaza, criticó duramente a la Cruz Roja por no brindar el cuidado necesario a su madre durante su cautiverio.

La mujer de 84 años, liberada ayer como parte de un acuerdo de rehenes en curso, se encuentra en estado crítico y hospitalizada en condiciones que ponen en peligro su vida. Amano describió la espantosa condición en la que Hamás devolvió a Avraham, resaltando la falta de suministro de sus medicamentos diarios durante más de 50 días.

“Mi madre no merecía volver así”, expresó Amano con indignación. “Mi madre fue médicamente descuidada. La Cruz Roja se negó a entregarle sus medicamentos. Llegó al hospital con un ritmo cardíaco de 40 latidos por minuto y una temperatura corporal de 28 grados centígrados, al borde de perder el conocimiento y con heridas en todo el cuerpo”.

The Times of Israel comentó que Amano no dudó en denunciar la situación “Fue abandonada dos veces: una vez el 7 de octubre y otra vez por todas las organizaciones que deberían haberla salvado”.

Un vehículo de la Cruz Roja en que viajan israelíes liberados por Hamás se dirige a Egipto por el cruce fronterizo en Rafah, el sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair)

Con expresión esperanzadora, concluyó: “Espero que no hayan logrado derrotarla. Confiamos en que se recupere pronto”. La familia Avraham exige respuestas y responsabilidades, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desenlace de esta dramática historia de rehenes en la región.

La historia de Elma

La anciana fue liberada este domingo junto con otros 16 rehenes como parte de un acuerdo de cese al fuego temporal mediado por Qatar y Estados Unidos entre Hamas e Israel. La mujer fue secuestrada el pasada 7 octubre en su casa en el Kibbutz Nahal Oz en Israel, luego de la incursión del grupo terrorista palestino que asesinó a más de 1.400 personas.

El día de su captura, su hijo Uri Rawitz habló con ella por última vez a las 10:20 a.m., momento en el cual escuchó gritos en árabe fuera de la residencia de su madre. Las fuerzas de seguridad israelíes liberaron al hermano de Rawitz de su búnker seguridad aproximadamente diez horas después del último contacto, hallando la casa violentada y el búnker de Avraham abierto, sin rastro de su presencia. Más tarde, Rawitz se enteró por un vecino que su madre había dicho: “Hay un terrorista en mi casa”.

Elma ha sido residente del Kibbutz Nahal Oz desde 1974, ubicado cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Su hijo Uri, quien se crió en Nahal Oz y ahora reside en España, mencionó que el secuestro de su madre ocurrió exactamente 49 años después de su llegada al kibutz. Avraham es madre de cinco hijos.

Los rehenes liberados por Hamas el domingo.

Liberados por Hamas

El grupo terrorista entregó este domingo a la Cruz Roja un nuevo grupo de 14 rehenes israelíes (entre los que se encontraba Avraham) y tres extranjeros, en la tercera jornada de la tregua acordada con Israel, según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los liberados fueron dirigidos a una base militar, acompañados por fuerzas especiales israelíes, y una persona -Elma- fue trasladada directamente a un hospital por vía aérea.

Además, fueron liberados tres extranjeros de nacionalidad tailandesa. Junto a ellos también viajaba Kariboy, quien no figuraba en la lista provisional entregada horas atrás a los mediadores. Los cuatro fueron dirigidos al paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto.