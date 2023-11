Benjamin Netanyahu aseguró que Hezbollah juega con fuego y advirtió: “Les vamos a contestar con más fuego”

El premier israelí visitó tropas beduinas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a comandantes y soldados del Batallón de Reconocimiento del Desierto, frente a quienes prometió que Israel responderá con “más fuego” frente a las respuestas de los grupos terroristas.

Te puede interesar: Netanyahu advirtió a Hezbollah que “cometería el error de su vida” si se suma a la guerra contra Israel

“Ustedes son el futuro de todos nosotros. Nuestra alianza es el futuro de todos nosotros contra estos salvajes”, dijo Netanyahu en el video difundido por las Fuerzas de Defensa..

La unidad, también conocida como Batallón Beduino, está compuesta en su mayoría por voluntarios de la comunidad beduina del Néguev israelí, depende del Mando Sur del ejército y ha participado activamente en combates contra militantes de Hamas dentro de la Franja de Gaza.

Te puede interesar: Benjamin Netanyahu rechazó que una fuerza internacional de paz controle la Franja de Gaza cuando finalice la guerra

“Nuestra asociación es el futuro de todos nosotros contra estos salvajes. Puros salvajes. Todos ustedes son balas con el mismo objetivo. Vamos a ganar. Aquí no hay pausas. No hay medias tintas. Esto no es una ‘operación’, no es una ‘ronda’. Vamos por la victoria total”, arengó el premier.

“En la guerra, ganaremos. Esta es nuestra lucha y la lucha principal está aquí. También tenemos combates en el norte, ustedes lo saben. En estos intercambios de disparos en el norte, hay alguien que piensa que puede ampliar los ataques contra nuestras fuerzas y nuestros civiles; esto es jugar con fuego. Al fuego se responderá con fuego mucho más fuerte”, advirtió.

Te puede interesar: Benjamin Netanyahu reveló que evalúa un posible acuerdo para liberar a los rehenes israelíes

En el norte, donde diariamente se suceden intercambios en la frontera entre Israel y el Líbano, la noche del domingo murió un civil israelí que trabajaba reparando el tendido eléctrico dañado por ataques previos.

Shalom Aboudi, de 56 años, murió por el ataque atribuido a Hezbollah

Las fuerzas israelíes están llevando a cabo una campaña terrestre en la densamente poblada Franja de Gaza después de que combatientes palestinos arrasaran comunidades israelíes el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando más de 200 cautivos.

Entre las víctimas hay miembros de la minoría árabe beduina de Israel, y se cree que al menos cuatro de los rehenes son beduinos de la familia Ziadna, de Rahat.

El domingo, Netanyahu declaró a la cadena estadounidense NBC que existe la posibilidad de un acuerdo para liberar a los cerca de 240 rehenes que Hamas llevó a Gaza durante la ofensiva lanzada en Israel. “Cuanto menos hablo sobre el tema, más aumento las posibilidades de que se materialice”, resumió.

A Netanyahu se le preguntó si Israel tiene un plan para hacer llegar combustible a Gaza para abastecer a los hospitales. “Acabamos de ofrecer combustible al hospital Shifa, ellos lo rechazaron”, afirmó Netanyahu. “Hamas, (que) se esconde en los hospitales y se coloca allí, no quiere el combustible para el hospital... quieren conseguir combustible que llevarán de los hospitales a sus túneles, a su maquinaria de guerra”.

(Con información de Reuters)