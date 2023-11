Antony Blinken señaló que Israel no debería volver a ocupar Gaza cuando finalice la guerra

Antony Blinken (Reuters)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió el miércoles a Israel que no vuelva a ocupar Gaza una vez que termine su guerra con Hamas.

En declaraciones a los periodistas después de que los ministros de Asuntos Exteriores del G7 mantuvieran conversaciones en Japón, Blinken enumeró lo que dijo que eran “elementos clave” para crear una “paz y seguridad duraderas”.

“Estados Unidos cree que los elementos clave deberían incluir: ningún desplazamiento forzoso de palestinos de Gaza, ni ahora ni después de la guerra; ningún uso de Gaza como plataforma para el terrorismo u otros ataques violentos; ninguna reocupación de Gaza una vez finalizado el conflicto”, dijo Blinken a los periodistas.

Añadió que otras condiciones incluían ningún “intento de bloquear o sitiar Gaza” ni ninguna “reducción del territorio de Gaza”.

Por medio de varios representantes, Estados Unidos había expresado el martes su oposición a una reocupación de este territorio controlado desde 2007 por Hamas.

Tropas israelíes en Gaza (FDI/Reuters)

El presidente Joe Biden “mantiene su posición conforme a que una reocupación de las fuerzas israelíes no es lo adecuado”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. “Hay algo sobre la que no hay absolutamente ninguna duda: Hamas no puede formar parte de la ecuación”, añadió.

En una entrevista el lunes con ABC News, Netanyahu dijo que Israel, después de haberse retirado unilateralmente de Gaza en 2005 tras 38 años de ocupación, pretende asumir “por una duración indeterminada la responsabilidad general de la seguridad” del territorio para evitar un regreso de Hamas.

Este miércoles, Ron Dermer, ministro israelí de Asuntos Estratégicos, aclaró que el premier “no habló de ocupar Gaza” después de la guerra con Hamas.

“Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y nos devolvieron un Estado terrorista. Es obvio que no podemos repetir eso”, dijo Dermer, que participa como observador en el gabinete de guerra israelí. “Cuanedo Hamas ya no esté en el poder, Israel deberá tener una responsabilidad general de seguridad por un periodo indefinido”, explicó durante una entrevista a la cadena estadounidense MSNBC, en la misma línea de lo expresado en la víspera por Netanyahu.

Pero preguntado sobre cómo ejercerá esta responsabilidad, Dermer dijo que la cuestión está todavía abierta, pero aseguró que “no se tratará de una ocupación”.

“¿Quién gestionará Gaza? Si es una fuerza palestina que gobierna Gaza para el bienestar de sus habitantes y sin querer destruir Hamas, entonces podemos hablar”, afirmó.

(Con información de AFP)