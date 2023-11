La historia de un francotirador argentino-israelí en pleno frente de guerra: “Hamas despertó al león que va a destruirlo”

La entrevista con Lior, Sargento Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel

Lior, Sargento Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, se encontraba de visita en Argentina dando conferencias y saludando a familiares y amigos que no veía desde hacía varios años. Por más casual que parezca tenía pasaje para volver a casa el sábado 7 de octubre. En la noche del viernes empezaron a llegar las primeras notificaciones sobre lo que estaba ocurriendo: el grupo terrorista Hamas había cruzado la frontera de la Franja de Gaza y acababa de perpetrar el atentado terrorista más grande en 75 años de vida del Estado de Israel.

“Llego al aeropuerto de Ezeiza para tomar mi vuelo y me dicen que no puedo. Al otro día me dicen que tampoco puedo, que no hay vuelos para Israel”, cuenta.

Cordobés, criado en La Pampa. Se llama Lucas pero prefiere que lo llamen por su nombre en hebreo Lior, no quiere revelarnos su apellido por seguridad. Se contacta con nosotros y nos da aviso de que tenía una hora para poder hacer la entrevista. Lior pertenece al grupo de combate especializado de francotiradores de Israel y se encuentra actualmente en el frente norte del conflicto entre Israel y los grupos terroristas: Hamas, Yihad Islámica y los hutíes de Yemen en el sur; Hezbollah y sus milicias afiliadas proiraníes en el norte.

Se enciende la cámara, Lior se echa hacia atrás, toma su rifle y se acomoda para comenzar. No se logra dilucidar dónde está pero se sobreentiende que se encuentra en servicio.

“La moral está muy alta, no solo en el ejército sino en la sociedad. Hay muchos chicos que aún no se alistaron al ejército y quieren hacerlo”, dice Lior.

A sus 19 años, en 2002, decidió mudarse a Israel para encontrar su lugar en el mundo. Un mes antes de viajar a su nuevo hogar dos argentinos fallecieron en un atentado terrorista en un centro comercial de la ciudad de Kfar Saba. Eso lo motivó a alistarse al ejército e ingresar en la brigada de paracaidistas, una unidad de élite. Con 23 años combatió en 2006 en Líbano en la guerra contra Hezbollah y años más tarde en el conflicto de 2014 en la Franja de Gaza.

Una semana después del atentado del 7 de octubre, logró aterrizar en Israel y se alistó en el ejército para combatir en el frente norte con la brigada de francotiradores. Actualmente es Sargento Mayor. Uno de sus roles no solo es aplicar su experiencia en combate sino que muchas veces le toca acercarse a los soldados más jóvenes para apoyarlos, darles consejos.

—En Argentina no es habitual. ¿De donde sale la mentalidad para que ante un atentado terrorista de esta magnitud querer alistarse al ejército y pelear por tu país?

—En el momento que entendés que no tenés otro lugar. Aquí en Israel la gente es así, la gente es voluntaria, quien no está en el ejército ayuda desde donde puede, en los servicios de emergencia, en servicios para reconocer cuerpos, todos colaboran para ayudar a la comunidad.

—¿Cómo se lleva el miedo?

—El miedo está, pero uno tiene tantas responsabilidades que no hay lugar. Hay momentos donde uno actúa como un héroe, donde no le importa nada y dispara. Pero hay situaciones en las que ves a tus compañeros combatir y se te congela el cuerpo, pero uno busca poder volver a disparar. Es el instinto humano de querer vivir.

En pleno frente, Lior comenzó a usar sus redes sociales para mostrar cómo es estar dentro de una guerra: creó un canal de WhatsApp para enviar noticias en tiempo real y utiliza su Instagram para escribir acerca del conflicto. En uno de sus textos menciona que Israel nunca habló el idioma de Medio Oriente y que el 7 de octubre recibió una clase magistral por parte del Hamas de cuál es ese idioma. Sin embargo, agregó, tras el atentado el grupo terrorista consiguió despertar al “León de Medio Oriente”: ahora Israel no va a parar de atacar hasta destruir a su enemigo.

—¿Cuál es el idioma de Medio Oriente y que significa “despertar al león”?

—El idioma de Medio Oriente habla con la fuerza, habla de que el enemigo te tenga miedo, que las repercusiones son duras. “Despertar al león” quiere decir que el león no para hasta destruir a su enemigo. El mundo está haciendo todo lo posible para detenernos, hablan de un cese al fuego pero les tengo una noticia: hasta el 6 de octubre había un cese al fuego y quien lo rompió fue Hamas.

Desde que volvió a Israel, Lior dedicó sus días a luchar por lo que hoy es su país y lo que él describe como su casa. Le ofrecieron entrar a los kibbutzim pero decidió no hacerlo, entiende que para estar en combate tiene que estar enfocado y ver el horror puede desestabilizarlo.

“Tengo miedo de ver las listas de los muertos, de los desaparecidos y de los raptados confirmados”, dice.

Se apoya constantemente en la solidaridad del pueblo israelí y no duda en que una vez más Israel va a vencer. Este texto escrito en su cuenta de Instagram sirve parea resumir su forma de ver el conflicto:

“Israel ya no tiene que dar más explicaciones al mundo. Llegó el momento de que hablemos el idioma del Medio Oriente, llegó el momento en que dejemos de vivir con miedo, desde ahora serán los terroristas islámicos los que vivan con miedo de nosotros (ellos y cualquier persona que apoye esta ideología). No buscamos esta guerra, la historia y los hechos (no relatos) son testigos de que hicimos todo, absolutamente todo por buscar la paz. Nos equivocamos de idioma, hablamos con nuestra cultura occidental y no entendimos que en el Medio Oriente las cosas se manejan de un modo diferente. Y ninguno de vosotros podrá entender esto, desde América, desde Europa, aquí estamos en el Medio Oriente y el 7 de octubre nos dieron una clase muy importante. ¿Aprendimos la lección? Creo que sí, porque ellos despertaron al León. El dolor de los inocentes que nos asesinaron, la rabia de los actos inhumanos que realizaron, atando y quemando bebes, violando mujeres, decapitando niños.. el luto que ni siquiera hemos podido pasar, porque no hay tiempo, porque ahora es momento de defendernos, el luto de aquellos que amamos quedará para después. No tenemos nada que explicar al mundo, ya que no existe ningún país occidental que vivió algo así (en estas últimas generaciones) y de haber pasado por algo así, no hablarían de “reacciones proporcionales”. Ahora vamos a por ellos, el mundo puede unirse, o dejarnos combatir solos contra este mal, contra los nuevos Nazis. Así como todos apoyaron a los aliados en 1945 para destruir el nazismo en el mundo, más allá de que esto resultara en la semi destrucción de Alemania, los bombardeos en Berlin, nadie crítico, todos sabían muy bien que en Hitler caía toda la responsabilidad de sus propios civiles. No intenten dar a Israel la responsabilidad de los civiles palestinos, si a Hamas les importan sus civiles, sólo tiene que rendirse, rendirse de una guerra que ellos comenzaron, no un alto al fuego- rendición total. Si el mundo tanto se preocupa por los palestinos, están invitados a recibirlos en sus países, suerte con esto, Egipto y Turquía especialmente ustedes están invitados a ello. Ya no tenemos que dar explicaciones, Hamas!: este será tu Final.”

(Instagram: @lucas.lior_ronin)

