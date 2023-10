Zelensky firmó una ley de mayor control financiero para avanzar en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky firmó este jueves una ley para el fortalecimiento del control financiero en el marco de las siete reformas fijadas por la Comisión Europea para la entrada de Ucrania en la Unión Europea (UE).

La legislación, aprobada la pasada semana por el Parlamento ucraniano con 276 votos a favor, aumenta la vigilancia financiera de aquellas personas que tengan altas responsabilidades públicas con el objetivo de prevenir el blanqueo, la financiación del terrorismo y la obtención de armas de destrucción masiva.

Asimismo, la ley contempla que aquellos con responsabilidades públicas -sujetos a mayor vigilancia financiera- tengan el estatus de ‘persona expuesta políticamente’ no solo tres años después de haber asumido el cargo, sino de forma indefinida, informó la agencia de noticias Ukrinform.

Zelensky firmó en agosto otra ley clave para la reforma del procedimiento de selección de jueces del Tribunal Constitucional. “La ley garantiza una selección transparente, profesional y justa de los jueces de la corte “, señaló en ese entonces.

Bruselas identificó siete puntos prioritarios en materia de judicatura y lucha contra la corrupción necesarios para avanzar en la senda europea de Ucrania. Kiev solicitó su ingreso formal a la UE días después de la agresión militar rusa y en junio de 2022 el club europeo le reconoció el estatus de candidato junto a Moldavia.

Zelensky prometió cumplir las recomendaciones para abrir las negociaciones sobre la integración de Ucrania en la Unión Europea (Europa Press)

“El futuro de Europa se dirime en Ucrania”

Por otra parte, Zelensky afirmó en una intervención ante el Consejo Europeo que en la guerra en Ucrania se está dirimiendo “cómo debería ser Europa” y subrayó los progresos de Kiev en el camino hacia la integración en la UE.

El presidente ucraniano argumentó que Europa se asienta sobre el fundamento de que “no es el lugar para odiar a ninguna nación ni para tratar de borrar a ninguna nación” y que existe una “responsabilidad histórica” común para evitar que “la historia se repita”.

Por el contrario, el objetivo del Kremlin con su guerra no es sólo ocupar regiones de Ucrania sino poder “cambiar las fronteras que no le gustan” y ser capaces de “quitarle” a la UE o a la OTAN países que ya estén en ellas. “Esta guerra va de decidir cómo debería ser Europa. Y nos corresponde a nosotros decidir, no al Kremlin”, sentenció.

Zelensky enfatizó que Ucrania no pide “excepciones” a las reglas de adhesión a la Unión Europea y que está haciendo “muy bien” su trabajo.

También agradeció al bloque continental el apoyo militar y la imposición de sanciones contra Rusia y, en relación al duodécimo paquete, que se está negociando en estos momentos, pidió endurecer el “tope” al precio del petróleo ruso y reforzar los mecanismos para garantizar su cumplimiento.

Abogó también por congelar todos los fondos rusos de los que sea posible disponer para “compensar los daños causados por el terror ruso”.

(Con información de EFE y Europa Press)