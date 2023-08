Un funcionario talibán aseguró que las mujeres “pierden valor” si sus rostros son visibles en público

Molvi Mohammad Sadiq Akif, portavoz del Ministerio del Vicio y la Virtud de los talibanes (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

Las mujeres pierden valor si los hombres pueden ver sus rostros descubiertos en público, dijo el jueves un portavoz de un ministerio clave del gobierno talibán de Afganistán, y agregó que los eruditos religiosos del país están de acuerdo en que una mujer debe mantener el rostro cubierto cuando esté fuera del hogar.

Los talibanes, que tomaron el país en agosto de 2021, citaron el hecho de que las mujeres no observan la forma correcta de usar el hiyab, o velo islámico, como una razón para prohibirles la mayoría de los espacios públicos, incluidos parques, lugares de trabajo y universidades. .

Molvi Mohammad Sadiq Akif, portavoz del Ministerio del Vicio y la Virtud de los talibanes, dijo en una entrevista el jueves con la agencia de noticias AP que si los rostros de las mujeres son visibles en público, existe la posibilidad de fitna, o caer en el pecado.

“Es muy malo ver mujeres (sin hiyab) en algunas áreas (grandes ciudades) y nuestros académicos también están de acuerdo en que los rostros de las mujeres deben ocultarse”, dijo Akif. “No es que su rostro resulte lastimado o dañado. Una mujer tiene su propio valor y ese valor disminuye cuando los hombres la miran. Allah respeta a las mujeres que usan hiyab y hay valor en esto”.

El Dr. Tim Winter, quien es profesor de Estudios Islámicos de Shaykh Zayed en la Facultad de Divinidad de la Universidad de Cambridge, dijo que no había un mandato bíblico en el Islam para cubrirse la cara y que los talibanes tendrían dificultades para encontrar algo en las escrituras islámicas que respaldara su interpretación de reglas del hiyab.

“Su nombre implica que no son expertos religiosos de alto nivel”, dijo a AP. “La palabra talibán significa estudiantes”.

Dijo que los talibanes operan sobre la base de los libros de texto utilizados en las madrazas de las aldeas, las escuelas religiosas, y que los eruditos musulmanes que han estado en Afganistán durante los dos períodos del gobierno talibán se han sentido decepcionados por su nivel de conocimiento religioso. “Han estado tan aislados de la comunidad musulmana en general”.

Las restricciones de los talibanes sobre niñas y mujeres han causado indignación mundial, incluso en algunos países de mayoría musulmana.

El miércoles, el enviado especial de la ONU, Gordon Brown, dijo que la Corte Penal Internacional debería procesar a los líderes talibanes por crímenes contra la humanidad por negar educación y empleo a niñas y mujeres afganas.

Akif, quien es el principal portavoz del Viceministerio de la Virtud, no respondió preguntas sobre las prohibiciones, incluso si alguna de ellas podría levantarse si hubiera una adhesión universal a las reglas del hiyab. Dijo que había otros departamentos para hacer frente a estos problemas.

Akif dijo que el ministerio no enfrentó obstáculos en su trabajo y que la gente apoyaba sus medidas.

“La gente quería implementar la Sharia (ley islámica) aquí. Ahora estamos llevando a cabo la implementación de la Sharia”. Todos los decretos son normas islámicas y los talibanes no les han agregado nada, dijo. “Las órdenes de la Sharia se emitieron hace 1.400 años y todavía están allí”.

Dijo que bajo la actual administración los hombres ya no acosan ni miran fijamente a las mujeres como solían hacerlo en la época del gobierno anterior.

El gobierno talibán también dice que ha destruido los “males” de beber alcohol y bacha bazi, una práctica en la que hombres ricos o poderosos explotan a los niños para entretenerse, especialmente bailando y realizando actividades sexuales.

El ministerio se encuentra en un recinto fortificado cerca del Palacio Darul Aman en la capital afgana, Kabul. Las mujeres tienen prohibido ingresar a las instalaciones del ministerio, dijeron algunos de los guardias que estaban de servicio el jueves a AP, aunque hay una cabaña de control de seguridad solo para mujeres.

Los lemas en las barricadas de hormigón alaban el propósito del ministerio.

Se lee: “La promoción de las virtudes y la prohibición de los vicios son medios eficaces de orden social”. Otro dice: “La promoción de las virtudes y la prohibición de los vicios salvan a la sociedad de la catástrofe”.

Akif dijo que el ministerio depende de una red de funcionarios e informantes para verificar si las personas están siguiendo las regulaciones.

“Nuestros defensores del pueblo caminan en mercados, lugares públicos, universidades, escuelas, madrasas y mezquitas”, dijo. “Visitan todos estos lugares y observan a la gente. También hablan con ellos y los educan. Los monitoreamos y la gente también coopera y nos informa”.

Cuando se le preguntó si las mujeres pueden ir a los parques, uno de los espacios que tienen prohibido, dijo que podrían hacerlo si se cumplieran ciertas condiciones.

“Puedes ir al parque, pero solo si no hay hombres allí. Si hay hombres, entonces la Sharia no lo permite. No decimos que una mujer no puede hacer deporte, que no puede ir al parque o que no puede correr. Ella puede hacer todas estas cosas, pero no de la misma manera que quieren algunas mujeres, estar semidesnuda y entre hombres”.

