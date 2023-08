El impactante momento en que una vaca cae de un camión en una autopista del Reino Unido

Un vaca cayó de un camión en una autopista de Inglaterra

El martes por la mañana los autos que transitaban por la M6, la autopista más larga del Reino Unido, vivieron un impactante y peligroso momento cuando de forma repentina una vaca cayó de la parte trasera de un camión.

El animal cayó al carril interior cerca de la salida nueve de la ruta, por lo que casi choca con los automóviles que circulaban en sentido contrario a unos 110 kilómetros por hora.

El hecho se produjo minutos antes de las 10 de la mañana del martes. Sin embargo, lo mismo ocurrió a tres kilómetros de distancia cuando otra vaca se soltó de la parte trasera del camión.

La Policía se movilizó rápidamente y cerró la autopista durante casi una hora y media entre los cruces siete y diez.

El Grupo Central de Policía de Autopistas (CMPG, por sus siglas en inglés) informó en Twitter que los animales resultaron “heridos”.

Un camión se detuvo en el medio de la autopista para evitar que los autos golpearan al animal

Las imágenes captadas por un conductor muestran a la vaca cayendo a la carretera y derrapando hacia el tráfico que circulaba en sentido contrario. Afortunadamente los conductores que estaban cerca del hecho lograron esquivar al animal.

Además, al ver lo sucedido, y para evitar que algún auto arrollara al animal o provocara un choque en masa, un camión se detuvo en medio de la autopista.

Kevin Rogers, de 52 años, fue el hombre que grabó el impactante momento. “La vaca se cayó por la parte inferior del camión, el camión de al lado se movió y yo me aparté. Yo era el primer coche que venía de frente y conseguí esquivarla. Sólo una vaca cayó del camión, pero los informes dicen que había dos vacas”, declaró a Daily Mail.

Las vacas resultaron heridas

“No se ve todos los días. Lo primero que pensé fue en no golpearla. No la vi caer del camión, así que lo primero que vi fue a la vaca tirada en la carretera. Por suerte pude desviarme hacia el arcén para esquivarla. Fue toda una sorpresa. Cuando pude, le mandé un mensaje a mi mujer y le dije: ‘Casi me atropella una vaca en la autopista’”, agregó.

El CMPG agradeció en sus redes sociales “a los conductores de camiones que se detuvieron para ayudar a contener a las vacas”.

Tras lo sucedido, las autoridades solicitaron a los conductores que permanecieran en sus coches mientras trasladaban a los animales.

