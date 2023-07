El rapero yihadista Abdel Bary fue hallado muerto en una prisión española

Abdel-Majed Abdel Bary

Un ex rapero británico que presuntamente se convirtió en yihadista en Siria, donde fue acusado de publicar una foto de la cabeza cortada de una víctima, ha muerto bajo custodia mientras esperaba el veredicto de un juicio en España, informó el jueves el Ministerio del Interior.

Abdel-Majed Abdel Bary fue hallado muerto en una prisión española el miércoles, según el Ministerio. Aún no se ha confirmado la causa de la muerte. El ex artista de rap estaba detenido en la prisión de Puerto III, en la ciudad de El Puerto de Santamaría, en el sur de España, según ha podido saber la agencia de noticias AP.

Abdel Bary fue detenido en 2020 al ser acusado de dirigir una célula terrorista yihadista y acusado de financiación ilegal del terrorismo. Se enfrentaba a una pena de hasta 9 años de prisión en un juicio que concluyó el 14 de julio, y estaba a la espera del veredicto.

Un funcionario de prisiones que mantenía contacto diario con Abdel Bary declaró que su cuerpo no presentaba signos de violencia.

Abdel-Majed Abdel Bary fue acusado de publicar una foto de la cabeza cortada de una víctima de ISIS

Abdel Bary había estado sometido a estrictas normas que incluían 20 horas diarias de aislamiento. No había sido un recluso problemático y no seguía ningún tratamiento psiquiátrico, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Abdel Bary, de 32 años, abandonó Londres en 2013 para unirse a una facción de Al Qaeda y posteriormente a las milicias del ISIS en Siria. Se dio a conocer en las redes sociales mostrándose aferrado a la cabeza cortada de una de sus presuntas víctimas.

Antes de unirse a los militantes islámicos en Siria, Abdel Bary actuó como rapero bajo el nombre de Jinn.

Era hijo de un agente egipcio de Al Qaeda condenado por hechos relacionados con los atentados de 1998 contra embajadas estadounidenses en África, en los que murieron 224 personas. Abdel Bary dejó de hacer música poco después de la extradición de su padre a Estados Unidos por cargos de terrorismo.

Abdel Bary también actuó como rapero bajo el nombre de Jinn

La policía española detuvo a Abdel Bary y a otros dos hombres en abril de 2020, poco después de que cruzaran el Estrecho de Gibraltar en una patera desde Argelia.

Se le acusaba de liderar una célula terrorista yihadista formada por él y los otros dos hombres, dedicada a cometer estafas bancarias por internet y a traficar con criptodivisas para “financiar sus actividades terroristas.”

Abdel Bary negó ser el líder de la célula durante el juicio.

