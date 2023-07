La líder de la oposición bielorrusa recibió información anónima sobre la posible muerte de su marido en prisión

La líder de la oposición bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Piotr Nowak

La líder de la oposición democrática bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, recibió información anónima según la cual su esposo, Siarhei Tijanóvski, habría muerto en prisión.

En una entrevista de la que se hacen eco los medios polacos este miércoles, Tijanóvskaya, afirmó que tuvo conocimiento de esa información a través de una nota, de procedencia anónima.

Aunque aseguró que no existe ninguna prueba de la veracidad de ese hecho, la líder política bielorrusa admitió que desde principios de marzo no tiene noticias de su marido, le consta que las cartas que le envió no han sido entregadas y tampoco le ha sido posible contactar con él a través de su abogado.

En febrero de este año, Siarhei Tijanóvski, candidato en las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, cumple desde ese año una pena de 18 años de prisión por organizar disturbios a la que se añadió un año y medio adicional en febrero de este año por desobedecer una orden del personal de la cárcel.

El bloguero Sergei Tikhanovsky habla durante una concentración de partidarios de políticos de la oposición, que recogen firmas para la nominación de sus candidatos en las elecciones presidenciales, en Minsk, Bielorrusia, el 24 de mayo de 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko/Archivo

Su esposa, la activista política Svetlana Tijanóvskaya, ganó popularidad en Bielorrusia antes del inicio de la campaña presidencial en 2020 por liderar y organizar protestas contra el régimen de Aleksándr Lukashenko.

Las autoridades no le permitieron inscribir su candidatura en las elecciones, alegando que en ese momento estaba acusada de un delito menor, lo que fue denunciado por su esposo ante la Comisión Electoral Central de Minsk.

El propio Siarhei Tijanóvski fue detenido el 29 de mayo de 2020 durante una protesta preelectoral y permanece en prisión desde entonces.

En 2020, Svetlana Tijanóvskaya concurrió a las elecciones presidenciales de Bielorrusia para tratar de poner fin al mandato de Lukashenko, que ostenta el poder desde 1994.

Los recuentos oficiales, ampliamente criticados por los observadores internacionales, concedieron el 80,1 por ciento de los votos a Lukashenko y un apoyo del 10,1% a Tijanóvskaya.

(Con información de EFE)

