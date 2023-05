La forma canadiense de morir: cómo la ley de suicidio asistido se convirtió en la más laxa del mundo

Un enfermera prepara una inyección

En el año 2016, el gobierno canadiense legalizó la muerte asistida de forma médica a través de un programa llamado Medical Assistance in Dying (MAID) lo que se traduce como “Asistencia médica para morir”, tras un fallo de la Corte Suprema de Canadá que concluyó que las leyes que previenen el suicidio asistido sofocaban los derechos individuales.

El programa MAID estaba definido sobre la base de que los médicos y las enfermeras administrarían inyecciones letales o medicamentos mortales sólo a pacientes que cumplieran con ciertos criterios, como una enfermedad o discapacidad grave, si el paciente se encontraba en un “estado avanzado” de declive que no podía revertirse, si el paciente estaba experimentando un sufrimiento físico o mental insoportable, si el paciente estaba en el punto en que la muerte natural se había vuelto “razonablemente previsible”.

Dicha ley no pondría en peligro a aquellas personas psicológicamente vulnerables y que no estuvieran cerca de la muerte.

Sin embargo, en 2021 se levantó el criterio de que la muerte natural debe ser “razonablemente previsible”, lo que generó un alto nivel de preocupación en un importante número de personas, debido a que una gran cantidad de historias comenzaron a aparecer en los medios, describiendo cómo el estado estaba otorgando acceso al suicidio asistido a personas que posiblemente no cumplían con los criterios originales.

Aumento en los casos de suicidio asistido

Ese año, la cifra de personas a las que se les aplicó el suicidio asistido fue de más de 10.000, es decir, una de cada 30 muertes en el país tuvieron una intervención y la asistencia de otras personas. La mayoría de las veces se utilizó una inyección letal.

Casi todas las personas que murieron de esta manera eran ancianos y estaban al borde de perecer, pero quienes buscan el suicidio asistido tienden a conseguirlo, según publica el medio The Atlantic.

En ese mismo año, sólo el 4 por ciento de los que presentaron solicitudes por escrito se consideraron no elegibles.

Tan sólo cinco años antes, los críticos de la ley MAID advirtieron que las personas angustiadas y cercanas a la muerte no serían las únicas a las que se les ayudaría a morir. Esa advertencia resultó ser subestimada en su momento. En pocos años, Canadá pasó de ser un país que había prohibido el suicidio asistido a ser uno de los más laxos del mundo para autorizarlo.

Un paciente recibe un tratamiento de muerte asistida. Imagen de archivo. EFE/Martin Divisek/

Por su parte, el Colegio de Médicos de Quebec, que se encarga de regular la práctica médica en esa entidad, aseguró que la práctica “no es una cuestión política, moral o religiosa. Es un problema médico”.

El centro del debate se ha desplazado y la pregunta principal ya no es: “¿Debería el estado ayudar a morir a quienes sufren al final de la vida?”. Ahora se plantea un dilema moral que, según The Atlantic, abre camino a plantear situaciones extremas que antes no admitían debate: si ve a alguien corriendo hacia un puente y planeando saltar, ¿debería tratar de detenerlo? o ¿deberías pensar que sumergirse en el agua es su decisión y darles un empujón útil?

Un estudio del año pasado en el Journal of Ethics in Mental Health encontró que en cuatro países (Suiza, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica) donde la muerte asistida es legal, “ha habido aumentos muy pronunciados en el suicidio”, incluidos los asistidos y no asistidos. El temor que ha surgido en algunas personas y expertos es que los médicos que ayudan a una persona a morir pueden estar influyendo no solo en la decisión de quienes pidieron terminar con su vida, sino también en los suicidios de personas a las que nunca verán.

