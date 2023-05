El alcalde de Londres dice que padece estrés postraumático debido a las habituales amenazas de muerte que recibe

Sadiq Khan, alcalde de Londres (REUTERS/Maja Smiejkowska/Archivo)

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, admitió que su salud mental se ha resentido y padece estrés postraumático debido a las habituales amenazas de muerte que recibe y también a consecuencia del atentado terrorista perpetrado en Londres en 2017, en declaraciones publicadas este sábado por The Guardian.

El edil laborista puntualizó, sin embargo, que no está comparando el efecto que algunos acontecimientos como los citados han tenido en su salud mental con el nivel extremo de estrés postraumático (PTSD, en sus siglas en inglés) que los refugiados o personas en situaciones similares a la suya han experimentado.

Khan reveló que ha abordado este asunto con uno de sus amigos médicos.

“No estoy comparando lo que yo sufro con lo que algunas personas tienen que pasar, como los solicitantes de asilo o los refugiados. Nunca lo equipararía a lo que me ocurre a mí ni tampoco quiero que nadie me compadezca”, señaló.

Khan consideró que “la salud mental es frágil y no se cuida” y opinó que “no deberíamos tener miedo a hablar de ello”.

Sadiq Khan junto a su esposa, Saadiya Khan (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)

En la entrevista con el citado periódico, el alcalde de Londres indicó que unos intercambios de opiniones que mantuvo en su día con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en Twitter derivaron en un gran incremento de amenazas hacia su persona en redes sociales.

También recordó el atentado ocurrido en una mezquita del barrio londinense de Finsbury Park en 2017 -que causó un muerto y diez heridos-, y dijo que el terrorista le buscaba a él. “No me pudo encontrar así que decidió tener como blanco a (el ex líder laborista) Jeremy Corbyn y a los musulmanes”, dijo.

“Cada vez que (el expresidente de Estados Unidos, Donald) Trump dice algo horrible sobre mí, hay un masivo incremento de odio hacia mí en las redes sociales”, observó.

En este sentido, también lamenta que “hay personas que siguen a Daesh y Al Qaida que creen que no puedes ser musulmán y occidental” con relación a las amenazas de muerte que recibe por parte de los seguidores de ambos grupos terroristas.

