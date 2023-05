Tensión en Pakistán: el ex primer ministro Imran Khan fue liberado tras un tiroteo fuera del juzgado donde se encontraba

Imran Khan quedó este viernes en libertad bajo fianza (REUTERS/Akhtar Soomro)

El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan quedó este viernes en libertad bajo fianza, tras una detención de tres días por denuncias de corrupción que provocó violentas protestas en todo el país.

El ex dirigente había sido detenido al acudir a un alto tribunal de la capital, Islamabad, pero la Corte Suprema estimó el jueves que su arresto había sido ilegal y que todo el proceso debía revisarse.

Este viernes, la corte le concedió la libertad bajo fianza “por un período de dos semanas” y ordenó su liberación durante ese periodo, indicó Khawaja Harris, uno de sus abogados.

La medida se concretó a últimas horas de la tarde y Khan partió rumbo a Lahore, a 380 km de la capital, informó su partido.

Khan fue liberado poco después de un tiroteo que tuvo lugar en el exterior del juzgado mientras se hacían los arreglos de seguridad para su salida.

El tiroteo, confirmado por la Policía de Islamabad, estaba presuntamente dirigido a los guardias de seguridad en varias zonas próximas al complejo judicial, sin que nadie haya resultado herido.

En un mensaje en vídeo, publicado por el PTI y borrado poco después, Khan había expresado su disgusto por el retraso para permitir su salida: ”Hace tres horas que me tienen dentro de la corte y no me liberan. A veces vienen con una excusa y otras veces con otra”.

La detención de Khan desató dos días de caos (REUTERS/Akhtar Soomro)

El ministro del Interior, Rana Sanaullah, prometió volver a ordenar la detención del ex jefe de gobierno, empantanado en una serie de causas legales desde que perdió el poder en abril de 2022 por una moción de censura parlamentaria.

La ex estrella del críquet, que sigue siendo muy popular en el país, atribuye las acusaciones en su contra a la tentativa de la actual coalición de gobierno y del ejército de impedir su regreso al poder en las elecciones generales de octubre.

El ex jefe de gobierno, de 70 años, afirmó también que un alto oficial estuvo implicado en un complot para asesinarlo el pasado noviembre, lo que no sentó bien en el ejército, una fuerza política de primera importancia en este país del sur de Asia.

La detención de Khan desató dos días de caos, cuando miles de sus simpatizantes incendiaron edificios y cortaron carreteras en varias regiones.

El gobierno desplegó al ejército y al menos nueve personas murieron en los altercados, según fuentes policiales y sanitarias.

Cientos de agentes de policía resultaron heridos y más de 3.500 personas fueron detenidas, la mayoría en las provincias de Punyab y Jiber Pajtunjua, según las autoridades.

Con decenas de casos en su contra, Khan tiene “un largo camino” judicial por delante, dijo a la agencia de noticias AFP el analista Imtiaz Gul.

“Esto no es más que un alivio temporal, como parte probablemente de los esfuerzos por distender una situación explosiva”, apuntó.

Según este experto, las causas judiciales promovidas contra Khan “parecen destinadas a mantenerlo empantanado e incapacitarlo para ejercer la política activamente”.

(Con información de EFE y AFP)

