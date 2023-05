Hasta dos millones de personas podrían no estar habilitadas a votar en Inglaterra por una polémica nueva norma

Una vista de un letrero de una mesa de votación en en Royston (REUTERS/Peter Cziborra)

Los ingleses votan hoy en elecciones locales, en lo que dará un panorama sobre la opinión pública por primera vez desde que asumió Rishi Sunak como primer ministro, luego de varios escándalos que hicieron tambalear al Partido Conservador, sin contar los paros y las turbulencias económicas que viene sufriendo la nación en estos últimos meses.

En estas elecciones, que son vistas como una de las últimas oportunidades para medir el apoyo público antes de las elecciones nacionales de 2024, se juegan más de 8.000 escaños en 230 consejos locales en casi toda Inglaterra. No hay elecciones en Escocia o Gales, mientras que Irlanda del Norte votará el 18 de mayo. Londres, la ciudad más grande del Reino Unido, no elegirá a su alcalde y consejo hasta 2024.

Pero no serán comicios comunes y corrientes. Es la primera vez que se exigirá a los votantes que muestren una identificación con foto.

El gobierno justifica esta medida -utilizada en muchas democracias alrededor del mundo- como una herramienta para prevenir el fraude electoral. Pero los críticos alegan que hay poca evidencia de que el fraude electoral sea un problema en Gran Bretaña.

Un cartel recordando a los votantes que presenten identificación con foto (REUTERS/Peter Cziborra)

Anteriormente, las personas en Inglaterra, Escocia y Gales podían asistir a un colegio electoral y simplemente dar su dirección, o sino llevar consigo su tarjeta electoral. Ahora, los documentos necesarios para emitir el voto son (sólo en versiones originales, no en fotocopia) el pasaporte; el permiso de conducir; una Blue Badge (un documento que ayuda a las personas con discapacidades o problemas de salud a estacionar más cerca de su destino); un pase de autobús para personas mayores o con discapacidades; o cualquier documento de identidad que lleve el holograma del esquema de estándares de prueba de edad. También cuentan los documentos nacionales de identidad emitidos por un país del Espacio Económico Europeo y los documentos biométricos de inmigración.

La identificación seguirá siendo utilizable incluso si está desactualizada, siempre que el votante aún se parezca a su imagen y su nombre coincida con el que figura en el registro electoral.

Este nuevo requisito ha generado críticas y acusaciones de que el cambio impedirá de manera desproporcionada que los jóvenes voten, que son el grupo con menos probabilidades de apoyar a los conservadores. Las personas pobres también tienen menos probabilidades de tener una identificación con foto que las más ricas.

Se estima que 2 millones de adultos carecen de la documentación necesaria para votar.

Además, una encuesta realizada por YouGov la semana previa a las elecciones encontró que aproximadamente una cuarta parte de los votantes desconoce este cambio, lo que significa que las personas podrían ser rechazadas en los colegios electorales por no llevar consigo la documentación pertinente. A quienes no tenían una identificación aceptable se les permitió solicitar un certificado de autoridad electoral, pero la fecha límite del 25 de abril ya pasó, por lo que muchos votantes no podrán sufragar.

Un hombre sale del pub The Brocket Arms, que actúa como centro de votación para las elecciones locales en Ayot St Lawrence (REUTERS/Peter Cziborra)

Este requisito será necesaria para todas las votaciones futuras, así como para las elecciones de comisionados de policía y crimen, elecciones generales y peticiones de destitución.

La Sociedad de Reforma Electoral se ha opuesto firmemente a la introducción de este mandato. Jess Garland, directora de política e investigación de la Sociedad, dijo sobre la votación de hoy a The Guardian: “Ya estamos viendo innumerables ejemplos de personas a las que se les niega el derecho al voto debido a estas nuevas leyes. Desde personas sorprendidas por tener el tipo incorrecto de identificación con foto hasta otras rechazadas por no parecerse lo suficiente a su foto”.

“Un votante rechazado es un votante de más. El gobierno debe tomar lecciones de los problemas que estamos viendo hoy en los colegios electorales de todo el país y enfrentar el hecho de que estas nuevas reglas dañan nuestras elecciones más de lo que las protegen”, agregó.

Sin embargo, a primera hora de la tarde, la Asociación de Administradores Electorales dijo que no se habían reportado por el momento problemas importantes. Peter Stanyon, su director ejecutivo, informó que “el día de la votación parece estar transcurriendo sin problemas como de costumbre, lo que es testimonio de los meses de planificación y arduo trabajo de los funcionarios electorales y los administradores electorales que dirigieron las elecciones de hoy. Esperamos que el resto del día continúe en la misma línea”.

Layla Moran, diputada Lib Dem de Oxford West y Abingdon, dijo que le habían informado sobre problemas en su distrito electoral. “Hemos recibido informes de personas que han sido rechazadas en los colegios electorales por no tener una identificación correcta. En todo el país, me preocupa que se trate de números significativos y mucho más después de que exactamente cero personas fuera declaradas culpables de fraude el año pasado”.

Rebecca Baker, politóloga de la Universidad de Exeter, ya había advertido a la agencia de noticias AP que “muy probablemente habrá votantes que se presenten el día que no puedan usar la cabina de votación”.

Las urnas abrieron a las 7 de la mañana y cerrarán a las 10 de la noche, hora local.

