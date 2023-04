Josep Borrell afirmó que cuando escucha hablar a Putin no puede ser optimista sobre el fin de la invasión rusa en Ucrania

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (REUTERS/Olivier Matthys)

El Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseguró este viernes en Cartagena de Indias que cuando escucha hablar al presidente ruso, Vladimir Putin, no puede ser optimista sobre el fin de la guerra en Ucrania.

“Desgraciadamente cuando oigo al presidente Putin no puedo ser optimista porque no para de decir que él tiene objetivos militares y hasta que no consiga sus objetivos militares no va a cesar de bombardear y destruir el país”, expresó Borrell a periodistas.

Las declaraciones del diplomático europeo se conocen luego de que este viernes al menos 21 personas murieran en la ciudad ucraniana de Umán, en el centro del país, por el impacto de un misil ruso contra un edificio de apartamentos.

“Esta mañana hubo tremendo bombardeo contra objetivos civiles, que más quisiéramos todos, queremos la paz pero el único que de momento no quiere dejar de hacer la guerra es él, es Putin, es Rusia”, señaló.

Igualmente manifestó que “no se puede decir que Rusia quiere continuar la guerra y Ucrania también”.

“No, Rusia quiere continuar la guerra y a las pruebas me remito. Y Ucrania tiene, no quiere, tiene que defenderse. Nosotros tenemos que ayudar”, añadió.

Borrell está de visita en Colombia donde el pasado martes participó en la conferencia internacional para impulsar el diálogo en Venezuela, luego se reunió con diversas autoridades y con representantes de la sociedad civil, y este viernes instaló en Cartagena el diálogo “América Latina, el Caribe y Europa: Recalibrar nuestra asociación estratégica”.

Al menos 21 personas murieron en la ciudad ucraniana de Umán, en el centro del país, por el impacto de un misil ruso contra un edificio de apartamentos (REUTERS/Carlos Barria)

Ucrania advirtió que la contraofensiva que está por lanzar no es la “batalla decisiva”

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha instado este viernes a no considerar la esperada contraofensiva ucraniana como una “batalla decisiva”, ya que esta posibilidad “distorsiona” las acciones de las Fuerzas Armadas sobre el terreno.

“Si se necesita una contraofensiva, la habrá. Si se necesitan dos o más, también. Este no es un conflicto que se pueda congelar”, ha dicho Kuleba, agregando que “una batalla decisiva es aquella que conduciría a la liberación total de los territorios ucranianos”.

Kuleba ha recordado, no obstante, en una rueda de prensa con los líderes de Exteriores bálticos y del norte de Europa desde Odesa, que Kiev luchará “hasta la victoria”. “Todo eso está claro”, ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, indicó que los preparativos de cara a una contraofensiva contra las fuerzas rusas se encuentran en su fase final y ha agregado que “el entrenamiento está terminando”.

“Además de obtener armas y equipamiento militar, nuestros militares deben saber usarlos. Hemos recibido sistemas muy modernos”, explicó Reznikov durante una rueda de prensa en la que ha dicho que el momento del lanzamiento de la operación será determinado por el Estado Mayor del Ejército ucraniano.

Personas observan la destrucción en un edificio en Uman tras un ataque ruso (AP Photo/Bernat Armangue)

Los ucranianos apoyan campañas de micromecenazgo para equipar al ejército

Mientras Ucrania aspira a recibir más armamento pesado de sus aliados para prepararse para la esperada contraofensiva, muchos ciudadanos aportan fondos para comprar en el extranjero cientos de drones, ametralladoras y hasta vehículos blindados de transporte de tropas.

“Podría haber sido uno de nosotros o de nuestros seres queridos”, afirmó Sabina Dadasheva, una traductora de 35 años vecina de Leópolis (oeste) este viernes, tras conocerse la noticia de las múltiples víctimas mortales tras el impacto de un misil ruso en un edificio de apartamentos en Umán (centro).

Sabina es uno de los miles de voluntarios que, además de realizar a diario su trabajo, se dedican a recaudar fondos o a coordinar la compra de equipamiento militar requerido por las fuerzas armadas del país.

“Si no estamos sirviendo en el ejército, entonces lo que podemos hacer para enfrentarnos a la amenaza es apoyar a nuestros soldados y hacer de ello un hábito”, escribió a sus seguidores en redes sociales, instándoles a contribuir a la compra de unos prismáticos de visión térmica por valor de 5.000 euros para una unidad militar ucraniana.

Además, Sabina recauda fondos para apoyar a los ancianos que permanecen en los territorios ocupados por Rusia.

(Con información de Europa Press y EFE)

