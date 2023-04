La jefa de ciberseguridad británica alertó sobre la amenaza de China a Occidente: “El desafío que define una época”

El entonces Ministro de Hacienda británico, George Osborne (izq.), y el Presidente de China, Xi Jinping, visitan el Instituto Nacional del Grafeno de la Universidad de Manchester el 23 de octubre de 2015 en Manchester, Inglaterra. (WPA Pool/Getty Images)

China representa un desafío “que define a una época” para los países de Occidente en el ciberespacio y usará su fortaleza tecnológica para lograr un papel dominante en asuntos globales, según alertó la responsable del Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido, Lindy Cameron.

La responsable de la filial del GCHO -centro de escuchas del país- usará un discurso que dará en Belfast (Irlanda del Norte) esta semana para alertar al Reino Unido y sus aliados acerca del “dramático ascenso de China como superpotencia tecnológica”.

Sus comentarios, que trasladará a la conferencia anual CyberUK, fueron publicados este martes por el periódico británico The Times en un momento en que Estados Unidos, Reino Unido y los países occidentales tratan de gestionar el creciente alcance económico y político de China ante las inquietudes sobre la amenaza que ese país representa a la seguridad.

Estos temores a China ya han provocado que el Gobierno británico prohibiera a sus ministros utilizar la aplicación TikTok -cuya propietaria es la compañía de internet china ByteDance- en sus teléfonos corporativos en el Parlamento de Westminster.

“No podemos asegurar tecnología futura sin abordar el desafío que define a la época a la que nos enfrentamos: el ascenso dramático de China como superpotencia tecnológica”, dijo Cameron, según el citado periódico.

Lindy Cameron, responsable del Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido.

Según señaló esta responsable, China “ha identificado varias tecnologías existentes y emergentes como vitales para su seguridad nacional futura y tiene una aspiración de convertirse en líder mundial para fijar los estándares tecnológicos”.

“Debemos ser claros: China no solo está empujando por la paridad con los países occidentales, está aspirando a lograr la supremacía técnica. Usará su fortaleza tecnológica para lograr un papel dominante en asuntos globales”, declaró en The Times.

“¿Qué significa esto para la ciberseguridad? Que no podemos permitirnos no seguir el rito ya que, si no, nos arriesgamos a que China se convierta en el poder predominante en el ciberespacio”, agregó Cameron.

La conferencia CyberUK acoge debates sobre el tema “Garantizar un futuro digital abierto y seguro”. Cameron, que se hizo cargo de la GCHO en octubre de 2020, destacará la “enorme ventaja” que posee Occidente gracias a su economía liberal y sus valores democráticos, pero también la necesidad de que todos los que trabajan en ciberseguridad asuman su responsabilidad a la hora de afrontar el reto.

Las declaraciones de Cameron siguen la misma línea de las del primer ministro británico Rishi Sunak, quien el mes pasado renovó la política exterior del gobierno respecto a China y advirtió de que “representa un desafío para el orden mundial”.

Varios jefes del espionaje británico también se han pronunciado sobre cómo China representa la mayor amenaza a largo plazo de un Estado hostil, que pone en juego los valores de seguridad y las instituciones democráticas de Occidente.

Un buque de guerra chino participa en un ejercicio militar frente a la costa china cerca de Fuzhou, provincia de Fujian, frente a las islas Matsu, controladas por Taiwán. (REUTERS/Thomas Peter)

La retórica de Cameron y otros líderes de la Inteligencia británica se corresponde con la evolución de la amenaza. Las maniobras militares de Beijing y su creciente agresividad en el estrecho de Taiwán están causando gran alarma. Una de las preocupaciones más graves es la posición de Taiwán como primer productor mundial de tecnología de semiconductores, utilizada en todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate. Una adquisición china podría paralizar los mercados occidentales y crear crisis de suministro que podrían desencadenar una recesión mundial.

China también ha manifestado su clara intención de convertirse en la potencia superior en otras tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, un campo que los jefes del espionaje temen que pueda convertirse en un arma.

