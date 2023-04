Filtraciones de la inteligencia occidental debilitan la posición de Ucrania

Jack Texeira, el sospechoso de filtrar los documentos del Pentágono formaba parte de una familia con experiencia en inteligencia militar

Mas de treinta documentos clasificados de la OTAN y de Estados Unidos -varios de ellos- considerados de “extremo secreto” han sido filtrados en la web profunda (dark web) desde el mes de febrero pasado. Pero la alarma para Washington se amplió esta semana cuando sus agencias de Inteligencia detectaron que esos documentos comenzaron a circular en redes sociales como Twitter y Telegram.

Ante la filtración, los oficiales del Pentágono han dicho que la información que contienen los documentos sólo expone el estado del conflicto hasta el mes de marzo pasado. No obstante, las fuerzas armadas ucranianas reconocieron que en ellos se revela información sobre sus capacidades militares, se describe el número de sus batallones desplegados a la espera de la contraofensiva rusa en curso desde el inicio de la primavera y también sus capacidades en armamento avanzado incluidos los modernos vehículos de combate recientemente recibidos, incluidos los tanques Leopard II.

Los documentos filtrados han sido bloqueados de las redes el pasado martes por expertos militares en ciberdefensa pero el daño está hecho según fuentes de inteligencia estadounidenses ya que no se puede mensurar la cantidad de personas u organismos que han accedido a ellos en “la web profunda”, por lo tanto, los detalles y la información sobre municiones y sistemas de la defensa aérea ucraniana ha sido expuesta generando un escenario crítico para Kiev. Por estas horas el Pentágono continúa revisando y verificando la importancia de los documentos filtrados y el jueves fue detenido por el FBI Jack Texeira, un informático que presta servicios en la Guardia Nacional de Massachusetts que es investigado por el incidente en la sospecha que cuenta con más socios involucrados en la maniobra.

El hecho configura la filtración militar más grave que afecta al Pentágono y a la OTAN en los últimos quince años, y es un golpe muy fuerte para la estrategia de la guerra en Ucrania que abre una amenaza critica en materia de inteligencia para las fuerzas del presidente Zelenski ya que exhibe su vulnerabilidad y expone las debilidades de Ucrania indicando que podría padecer la falta de municiones para sus sistemas de misiles antiaéreos, lo cual la expone en sus sistemas de defensa.

Expertos del Centro para el análisis de Políticas Europeas declararon que la filtración es altamente preocupante porque afecta a Ucrania frente a potenciales acciones rusas y expone a los países que están brindando ayuda a las fuerzas armadas de ese país. Por otra parte, el hecho muestra a ucranianos y rusos la calidad de la información y las fuentes de dónde se la obtiene, todo lo cual debilita las defensas ucranianas frente a las operaciones militares futuras de Moscú.

Sin embargo la mayor gravedad de la filtración refiere a información relacionada al sistema de la defensa aérea de Ucrania. Según un serie de documentos publicados en Telegram por una fuente anónima principios de febrero, se indica que al ritmo de utilización de aquel momento, las reservas de los misiles antiaéreos S-300 se agotarían en mayo próximo, mientras que los misiles SA-11 ya se habrían sido utilizados en su totalidad para la primera semana de abril. La relevancia que otorga la OTAN a las armas mencionadas es que son consideradas como los dos sistemas que cubren el 90% de la defensa aérea de Ucrania para contrarrestar los ataques misilisticos y las incursiones de los cazas de la fuerza aérea rusa.

La evaluación que propagandistas de Moscú han distribuido de los documentos salidos a la luz indica que Ucrania podría resistir solo unas pocas semanas más los ataques rusos, algo que la inteligencia estadounidense pudo corroborar en grupos de Telegram pro-rusos que proporcionan mapas de los lugares geográficos donde están emplazados los sistemas de defensa aérea ucranianos.

El ex-embajador de Estados Unidos en Ucrania John Herbst, quien actualmente se desempeña como director del Centro Estrategico Europeo-Asiático mencionó el incidente sobre la filtración de las defensas aéreas ucranianas como un hecho altamente desafortunado, pero también muy crítico para la seguridad y la defensa de aquel país. Herbst declaró a la prensa europea que “no hay duda que se ha causado un daño concreto a la estructura militar ucraniana en momentos en que sus fuerzas están llevando adelante grandes esfuerzos en los combates”, aunque también señalo “que posiblemente el daño causado no haya sido extremo o irreversible”.

Sin embargo, otro paquete de una docena de documentos también fue dado a publicidad el 10 de abril por bloggers rusos y muestran con amplitud las capacidades y el despliegue de las brigadas ucranianas sobre el terreno, especialmente las que combaten en la ciudad de Járkov. Tres de esos documentos calificados indican el número de vehículos de combate, transporte de personal, tanques y las brigadas de artillería desplegadas por las fuerzas armadas de Ucrania. Sobre todo esto, la inteligencia rusa no hizo comentarios, no obstante medios de prensa rusos como la estatal agencia de noticias TASS ha publicado recientemente detalles de la informacion aunque no los documentos que ha afirmado tenerlos en su poder.

Fuentes que operan las redes sociales -no oficiales- relacionadas a las fuerzas armadas ucranianas han negado la amplitud y gravedad del incidente, aunque comentaron que pudo haber filtraciones en la seguridad nacional por acciones de elementos ucranianos pro-rusos que están siendo investigadas para dar con los traidores, pero mencionaron que no debe descartarse una operación de contra-inteligencia para confundir al enemigo que podia calificarse como “una filtración controlada y una campaña de desinformación para confundir a las tropas rusas” y engañar a Moscu mostrando que los ucranianos no estan preparados para dar respuesta a los combates y así empujar a Rusia a cometer un error.

En cualquier caso, evaluando todas las posibilidades, la filtración resulta un elemento central en la atención de Washington dado que Moscú puede llegar a conocer la forma con la que el Pentágono recopila inteligencia sensible sobre las capacidades militares rusas, ya que hay documentos que describen no solo información de las fuerzas ucranianas, sino también una evaluación en detalle del ejército ruso que incluye tanques, artillería y aviones disponibles para sus operaciones sobre Ucrania. De allí que altos cuadros de inteligencia occidentales consideran que las filtraciones indudablemente llevaran a la contra-inteligencia rusa a modificar y ajustar un importante refuerzo en la seguridad de sus comunicaciones, las que como se ha visto en el transcurso de más de un año de guerra causó un gran número de bajas en sus oficiales de alta graduación sobre el terreno de combate”.

En las comunicaciones semanales habituales con la prensa del pasado día martes, los voceros militares del Pentágono se negaron a efectuar declaraciones sobre la magnitud y el alcance de la información filtrada con el típico: “Sin comentarios”, aunque respondieron brevemente que el Departamento de Defensa está investigando el asunto en profundidad. A ello le siguió un escueto comunicado del Secretario de Defensa Lloyd Austin, en el se informa que Defensa está trabajando a tiempo completo en la evaluación de las implicancias y sobre todo en la amplitud y distribución de los documentos con la informacion militar filtrada para aplicar las medidas pertinentes a efectos de mitigar el impacto del incidente, “Estamos investigando cómo sucedieron los acontecimientos, el alcance de los mismos y los problemas que pudieran generar. Además de establecer fehacientemente quien o quienes están detrás del incidente”, indica el comunicado oficial del Secretario de Defensa.

El Pentágono también confirmó la semana pasada que está revisando las filtraciones de documentos y que había entregado una investigación criminal formal al Departamento de Justicia. Funcionarios estadounidenses declararon el lunes que la investigación es de “máxima prioridad”, aunque no identificó cuántos son los documentos, pero uno de ellos llamo la atención porque aumenta desmesuradamente el número de efectivos militares ucranianos muertos en combate y reduce el número de bajas rusas a cifras ridículas. Esto último fue compartido por Washington con la oficina presidencial de Ucrania, la que definió las filtraciones de inteligencia como una clara operación para “desviar el foco de la atención y generar discordia” entre los aliados occidentales.

Las autoridades militares ucranianas pidieron a la OTAN y a Washington rever a futuro la forma y los destinatarios con quienes se comparte información clasificada de las operaciones de guerra y apuntan a la estrategia rusa de generar la ruptura entre aquellos países que ayudan a Ucrania en su lucha por la independencia y la liberación de su territorio. También pidieron al Pentágono llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. Los organismos de inteligencia ucranianos involucrados en la investigación, aunque no lo han dicho abiertamente, creen que la operación ha sido llevada a cabo por espías rusos diseminados por toda Europa occidental en incluso dentro de los Estados Unidos.

