35 años después, admitió el crimen de un hombre homosexual que cayó desde un acantilado

Steve Johnson, a la derecha, con sus hermanas, Terry, a la izquierda, y Rebecca y su esposa Rosemarie, segunda a la derecha, llegan a la Corte Suprema de Sídney el 2 de mayo de 2022 para una audiencia de sentencia por el asesinato de Scott Johnson, Steve , el hermano de Terry y Rebecca. (Foto AP/Rick Rycroft, archivo)

Un australiano se declaró culpable el jueves del homicidio involuntario de un estadounidense que murió al caer hace 35 años desde lo alto de un acantilado de Sídney que era conocido como un lugar de reunión gay, y la familia de la víctima acogió con satisfacción el último giro del caso, tras una larga campaña por la justicia.

La admisión de Scott White en la Corte Suprema del estado de Nueva Gales del Sur se produce tres meses después de que un tribunal de apelaciones anulara su condena por el asesinato de Scott Johnson.

La familia de Johnson, nacido en Los Ángeles, había luchado durante años para anular un hallazgo inicial de que el matemático de 27 años se había quitado la vida en 1988.

El hermano mayor de Johnson, que vive en Boston, Steve Johnson, dijo a Australian Broadcasting Corp. que los procedimientos del jueves “podrían ser el momento más emotivo hasta el momento”. El hermano había visto la audiencia en la corte de Sydney en línea desde los Estados Unidos.

“El trabajo policial que continuó durante la apelación y después de la apelación para obtener esa última prueba que lo llevó a la mesa... para que pudiéramos negociar esto, estoy increíblemente agradecido”, dijo Johnson.

No dijo cuál era la nueva evidencia. Pero los medios informaron que la policía interceptó una llamada telefónica de la prisión entre White y un pariente en octubre del año pasado en la que confesó haber golpeado a su víctima en la cima del acantilado.

Johnson dijo que ya había leído los hechos del crimen acordados entre los fiscales y los abogados defensores como parte de un acuerdo de culpabilidad que se presentará ante un juez cuando White regrese a la corte el 6 de junio para ser sentenciado.

Scott Johnson fue asesinado tras ser empujado de un acantilado en Australia. (Foto por Handout / NEW SOUTH WALES POLICE / AFP)

“Leer el blanco y negro de su confesión, en la que afirma que lanzó el primer puñetazo, que me imagino que fue el único puñetazo y mi hermano debe haber estado muy cerca del acantilado... me enfada bastante”, dijo Johnson. .

Johnson dijo que una pregunta que seguía sin respuesta en su mente era si White había ido al acantilado de North Head un viernes por la noche del verano del 9 de diciembre de 1988 “para cazar a mi hermano”.

Un forense dictaminó en 2017 que Scott Johnson “se cayó del acantilado como resultado de violencia real o amenaza” por parte de agresores desconocidos que “lo atacaron porque lo percibieron como homosexual”.

El forense también descubrió que bandas de hombres vagaban por varios lugares de Sydney en busca de hombres homosexuales para agredir, lo que resultó en la muerte de algunas víctimas. Algunas personas también fueron asaltadas.

Fue la tercera investigación sobre la tragedia luego de la presión de la familia. Un forense dictaminó inicialmente en 1989 que el hombre abiertamente gay se había quitado la vida, mientras que un segundo forense en 2012 no pudo explicar cómo murió.

Steve Johnson, un empresario adinerado, en 2020 ofreció una recompensa de 1 millón de dólares australianos (704,000 dólares estadounidenses) por información que igualara una recompensa ya ofrecida por la policía.

White, de 52 años, fue arrestado en Sydney ese año y se declaró inocente del asesinato de Johnson, quien era un doctorado de la Universidad Nacional de Australia, y estudiante que vivía en la capital, Canberra, cuando murió.

ARCHIVO - Steve Johnson, a la derecha, y su esposa Rosemarie llegan a la Corte Suprema en Sydney, Australia, el 2 de mayo de 2022, para una audiencia de sentencia por el asesinato de Scott Johnson, el hermano de Steve. (Foto AP/Rick Rycroft, archivo)

La policía sugirió que la recompensa condujo al arresto, diciendo que esperaban que se cobrara después de la condena de White.

White tomó por sorpresa a sus abogados en enero del año pasado al declararse culpable de asesinato durante una audiencia previa al juicio.

Unos 20 minutos después, White firmó una declaración en la que decía que estaba “confundido” cuando se declaró culpable, que no había causado la muerte de Johnson y que quería declararse inocente.

Pero el juez registró la declaración de culpabilidad y White fue sentenciado a 12 años y siete meses de prisión.

Al sentenciar a White, la jueza dijo que no encontró más allá de toda duda razonable que el asesinato fuera un crimen de odio hacia los homosexuales, lo que habría llevado a una pena de prisión más larga.

En noviembre, tres jueces de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Nueva Gales del Sur en Sydney dictaminaron que se le debería haber permitido a White revertir su declaración de culpabilidad, anulando su condena y sentencia.

Los jueces dijeron que había una pregunta sobre la culpabilidad de White por asesinato que podría haberse planteado en un juicio. Un juicio podría haber resultado en su absolución o condena por el delito menor de homicidio involuntario.

White se declaró inocente el jueves de asesinato y culpable de homicidio involuntario. Los fiscales habían acordado previamente con los abogados de White aceptar la declaración de culpabilidad.

El subinspector de la policía, Peter Yeomans, dijo a los periodistas fuera del tribunal que la condena reivindicaba la larga lucha de la familia Johnson por la justicia.

“Mire, un día muy emotivo para todos, especialmente para la familia Johnson, que ha pasado por un momento muy traumático durante los últimos 34 años y hoy realmente reivindica a esa familia, lo que han hecho durante muchos, muchos años”, dijo Yeomans. .

“Estamos muy, muy felices desde el punto de vista policial, pero obviamente, lo que es más importante para la familia Johnson, acaba de terminar una saga muy, muy larga en sus vidas, unos 34 años que ha durado, que han luchado por la justicia, y finalmente (ha) fructificado hoy”, agregó.

Una investigación del gobierno de Nueva Gales del Sur comenzó a escuchar evidencia en noviembre de muertes sin resolver como resultado de crímenes de odio gay durante cuatro décadas en el estado más poblado de Australia, donde la policía era notoriamente indiferente a tal violencia.

La violencia contra los hombres homosexuales en Sídney fue particularmente frecuente desde mediados de la década de 1980 hasta principios de la de 1990 debido al aumento de la hostilidad y el miedo derivados de la epidemia del SIDA, dijo a la investigación un grupo de apoyo para el VIH, ACON.

La Comisión Especial de Investigación sobre Crímenes de Odio LGBTIQ en Nueva Gales del Sur informará el 30 de junio.

Steve Johnson no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por correo electrónico de The Associated Press.

(con información de AP)

