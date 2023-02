Se dispararon los índices de desigualdad entre ricos y pobres en Suecia

En 2021 el 10% más rico aumentó sus ingresos un 16%, frente a menos del 4% para el resto de la población. REUTERS/SCANPIX Gorm Kallestad

Suecia, un país alabado por su Estado del bienestar que supuestamente redistribuye la riqueza, ha sido sin embargo el país de la OCDE donde la desigualdad ha crecido más rápidamente en los últimos cinco años. Globalmente, es el decimoquinto país más desigual del mundo (con diferencias de riqueza), por detrás de Estados Unidos, Filipinas y Nigeria.

El último informe de la Agencia Sueca de Estadística confirma la brecha cada vez mayor entre los ingresos de los más ricos y los más pobres. Veintiocho personas tenían más de 100 millones de euros en el año 2000; hoy son 542. Esto supone multiplicar por 20 lo que en el país se conoce como “multimillonarios”, ya que 100 millones de euros equivalen aproximadamente a mil millones de coronas suecas. Incluso se calcula que catorce nuevos multimillonarios se unen al club cada mes.

Y según la Agencia de Estadística, en 2021 el 10% más rico aumentó sus ingresos un 16%, frente a menos del 4% para el resto de la población. Un récord.

Varios factores explican este fenómeno de aceleración y acumulación de la riqueza en Suecia. En primer lugar, los sucesivos gobiernos, socialdemócratas o conservadores, han favorecido la propiedad, desde que suprimieron los impuestos sobre el patrimonio, las herencias y las donaciones en los años noventa. Luego, en la década de 2000, redujeron drásticamente los impuestos sobre la propiedad, pero también sobre las plusvalías obtenidas en bolsa.

El PM sueco y líder conservador Ulf Kristersson.

Al mismo tiempo, una burbuja inmobiliaria ha hecho que en los últimos veinte años el precio de la vivienda por metro cuadrado no haya dejado de subir, y en Estocolmo es especialmente disparatado. Este fenómeno ha dado lugar a las “carreras inmobiliarias”, como dicen en Suecia. Aquí, las personas que poseían una propiedad y la vendieron para comprar otras y revenderlas de nuevo están obteniendo plusvalías que se han acercado al 50% del valor original en algunos lugares, y esto en sólo tres años. Como resultado, el capital ha ganado mucho más que el trabajo.

Los más endeudados de Europa

A esto hay que añadir tipos de interés cero o incluso negativos, que fue una política del Banco Central Sueco incluso cuando la economía crecía, lo que no es habitual. E inevitablemente, esto empujó a la gente a endeudarse para aprovechar este auge, ya que era la forma más rápida de enriquecerse.

Tanto es así que hoy los suecos se cuentan entre las personas más endeudadas de Europa y la mayoría de ellos han suscrito préstamos a tipo variable. Así que hoy, muchos están preocupados porque no sólo el mercado inmobiliario está en franca caída (-10% en un año), sino que los tipos han vuelto a subir y algunas personas se encuentran pagando mensualidades tres veces superiores a las de hace unos meses. Así que es el fin de una era y es la comidilla en las conversaciones. Pero pase lo que pase, los que se subieron a la ola se han enriquecido enormemente y los superricos seguirán siéndolo.

La tasa de pobreza se duplica

Y mientras otros se enriquecen, en los últimos 20 años la tasa de pobreza se ha duplicado. Ha pasado del 7% al 14%, porque quienes carecen de capital para poner en marcha un negocio o de un empleo lo suficientemente bueno como para solicitar un préstamo no sólo no han ganado dinero, sino que lo han perdido, ya que los alquileres se han disparado y los aumentos salariales no han seguido el mismo ritmo.

En los últimos 20 años la tasa de pobreza se ha duplicado. Ha pasado del 7% al 14%. TT News Agency/Tim Aro via REUTERS

Según la Agencia de Estadística, la pobreza en Suecia es, por tanto, siete veces más común entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en Suecia; esta diferencia entre autóctonos e inmigrantes es la peor de Europa.

Y podemos ver cómo está vinculado al acceso a la vivienda, ya que, sin patrimonio inicial, con muy pocos ahorros, sólo trabajos esporádicos, es imposible para un inmigrante comprar una propiedad, obtener un préstamo o incluso vivir en otro lugar que no sea una vivienda social, lejos del centro de la ciudad.

(con información de RFI)

Seguir Leyendo: