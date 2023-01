Australia podría impedirle el ingreso a Kanye West por sus comentarios antisemitas

Australia podría negarle el ingreso al rapero Kanye West por sus comentarios antisemitas. REUTERS/Randall Hill/File Photo

El ministro australiano de Educación, Jason Clare, mostró este miércoles sus dudas de que el rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, pueda entrar en el país debido a sus comentarios antisemitas.

En una entrevista en el canal de televisión Channel Nine, Clare calificó de “horribles” los comentarios de Ye, quien según informaciones aparecidas en la prensa local planea viajar a Australia para visitar a la familia de su actual pareja, la arquitecta australiana Bianca Censori.

“La gente así que ha solicitado visados para entrar en Australia en el pasado ha sido rechazada. Supongo que si lo solicita tendría que pasar por el mismo proceso y contestar a las mismas preguntas”, dijo Clare.

El rapero alabó a Hitler el pasado diciembre en una entrevista en un blog de extrema derecha en la que decía ver “cosas buenas” en el líder de la Alemania nazi, al que calificó de “tipo genial”.

El rapero Kanye West fue visto comiendo en un prestigioso restaurante con su actual pareja, la diseñadora de Yezzy, Bianca Censori. (TMZ)

“Me gustan los judíos, pero también me encantan los nazis”, dijo en otro momento de la entrevista.

Estas declaraciones hicieron que Twitter cancelara la cuenta del rapero, mientras que otros comentarios parecidos provocaron el cese de su colaboración con la marca deportiva Adidas.

En los últimos años Australia ha denegado el visado a personas de ideas controvertidas, como el estadounidense Kent Heckenlively, autoproclamado líder en la campaña contra la vacunación a quien le fue negado el visado en 2017.

Casamiento privado

A dos meses de su divorcio con Kim Kardashian, West se casó con la diseñadora de Yezzy, Bianca Censori.

El polémico empresario estadounidense, realizó la ceremonia de forma privada, según informó el medio TMZ. Cabe mencionar que poco antes de la confesión había sido visto con la diseñadora en el Waldorf Astoria, aunque no se tiene información sobre cuándo inició la relación.

A pesar de esto, el medio señaló que la unión aún no es legal pues no se han firmado los documentos respectivos.

A dos meses de su divorcio con Kim Kardashian, West se casó con la diseñadora de Yezzy, Bianca Censori. (REUTERS/Lucas Jackson)

Según Dailymail, no se tiene conocimiento del momento en que el rapero comenzó a salir con Bianca, no obstante, la mujer habría comenzado a trabajar en Yeezy en noviembre de 2020.

Censori trabaja en el departamento de arquitectura de la marca y consiguió el puesto después de cursar una maestría en diseño de edificios en la Universidad de Melbourne en Australia.

Este nuevo supuesto enlace matrimonial de Kanye se habría dado en medio de la polémica, pues en 2021 Kim Kardashian le habría solicitado el divorcio al rapero tras siete años de casados.

A pesar de esto, la separación para Kim no fue nada sencilla, pues Ye aseveró en múltiples ocasiones que no estaba de acuerdo con la situación e intentó usar múltiples recursos para que el trámite legal de separación no se llevara a cabo.

Fue en 2022, cuando finalmente los artistas concretaron el divorcio y las condiciones sobre cómo sería la convivencia con sus hijos en común quedaron sentadas.

(Con información de EFE)

