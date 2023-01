Zelensky recriminó al pueblo ruso su “silencio cobarde” tras el brutal ataque en Dnipro que dejó decenas de muertos

En esta foto suministrada por la oficina de prensa de la presidencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reúne con soldados en Bakhmut, Ucrania, el martes 20 de diciembre de 2022. (Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky condenó este domingo el “silencio cobarde” del pueblo ruso tras el ataque con misil contra un edificio en la ciudad de Dnipro (este de Ucrania) que causó 30 muertos.

En su habitual mensaje nocturno, Zelensky señaló que Ucrania recibió mensajes de apoyo de varios países del mundo luego del ataque, que tuvo lugar el sábado.

A continuación, comenzó a hablar en ruso y dijo que quería dirigirse a aquellos rusos que “ni siquiera ahora pudieron pronunciar unas palabras de condena ante este terror”.

“Su silencio cobarde, su intento de esperar a que esto pase, solo terminará con el hecho de que un día esos mismos terroristas vayan por ustedes”, dijo Zelensky.

Zelensky indicó que entre las víctimas del ataque había una chica de 15 años y que dos niños quedaron huérfanos.

Los socorristas aún buscan a unas 30 personas desaparecidas, agregó.

Por otra parte, el portavoz del Mando de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuriy Ihnat, instó hoy a la comunidad internacional a condenar enérgicamente el uso de misiles Kh-22 contra la población civil, como usado en la ciudad de Dnipro.

”Llevamos más de medio año diciendo que no derribamos misiles Kh-22. Derribamos Kalibr, Kh-101, Kh-555, Kh-59. El hecho de que no derribamos misiles Kh-22 es obvio, es imposible derribarlos, el radar no puede captar este objetivo y no lo puede acertar”, explicó. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

“El uso de un misil de este tipo en una ciudad densamente poblada es, de hecho, terrorismo contra la población civil. Se trata de un misil Kh-22, un antiguo misil soviético, desarrollado todavía en la Unión Soviética, que tanto dolor causó ayer a los residentes de Dnipro”, dijo Ihnat en un programa de la televisión ucraniana, citado por Ukrinform.

También se refirió al ataque con misiles contra un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk en junio pasado que dejó veinte muertos.

“Lo que ocurrió en Kremenchuk, en Dnipró y en otras ciudades donde se utilizó este misil debe ser condenado por la comunidad mundial de la forma más enérgica”, instó.

Recordó que las fuerzas rusas ya han utilizado más de 210 misiles de este tipo en Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala el pasado 24 de febrero.

Añadió que para destruir estos misiles, Ucrania necesitan sistemas modernos de defensa antiaérea capaces de atacar objetivos balísticos: los Iskander, posibles misiles de fabricación iraní, si Rusia los recibe, y también uno de los misiles más potentes e imprecisos, como es el Kh-22.

“Llevamos más de medio año diciendo que no derribamos misiles Kh-22. Derribamos Kalibr, Kh-101, Kh-555, Kh-59. El hecho de que no derribamos misiles Kh-22 es obvio, es imposible derribarlos, el radar no puede captar este objetivo y no lo puede acertar”, explicó.

En tanto, la cifra de víctimas mortales en el ataque ruso con un misil Kh-22 en la tarde de ayer a un edificio residencial de varias plantas en Dnipró aumentó a 30.

El impacto del misil destruyó 72 apartamentos correspondientes a dos bloques de escaleras y dejó daños en más de 230 viviendas.

Los residentes de 236 apartamentos, que corresponde a más de 400 personas, posiblemente tendrán que ser realojados.

Con información de AFP

Seguir Leyendo: