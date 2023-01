Abrieron los colegios electorales en la República Checa para elegir nuevo presidente

Los candidatos en el último debate antes de las elecciones (REUTERS/David W Cerny)

La República Checa comenzó este viernes la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir a un nuevo jefe de Estado que suceda al socialdemócrata Milos Zeman, cuyo segundo y último mandato de cinco años vence en marzo.

Los colegios electorales permanecerán hoy abiertos entre las 14.00 hora local (13.00 GMT) y 22.00 hora local (21.00 GMT), y volverán a abrir mañana sábado entre las 08.00 y 14.00 hora local (07.00 a 13.00 GMT).

Tres de los ocho candidatos superan, según las últimas encuestas, el 20% de intención de voto y se posicionan como favoritos para llegar a una más que probable segunda vuelta electoral en dos semanas: el ex general Petr Pavel, el ex primer ministro Andrej Babis y la ex rectora universitaria Danuse Nerudova.

Pavel, primero según los sondeos con un 29%, es un militar de carrera de 61 años que fue jefe del Estado Mayor del Ejército checo y también jefe del comité militar de la OTAN.

Le sigue de muy cerca el magnate agroindustrial Babis, de 68 años, recién absuelto en un juicio de corrupción, con cierta distancia por delante de la economista Nerudova, de 44 años, la única mujer que se presenta a los comicios.

El ex general y la economista son apoyados por “Spolu” (Juntos) el principal socio de la coalición gubernamental de centro derecha, de la que también forma parte el progresista Partido Pirata.

Babis, por su parte, cuenta con el apoyo de su partido populista liberal ANO, el más importante de la oposición, y también con el del presidente saliente Zeman.

Unos 8,4 millones de ciudadanos con derecho a voto están convocados a estas elecciones.

Además de los tres aspirantes que lideran la intención de voto, hay otros cinco candidatos, aunque muy lejos del grupo de cabeza.

Según los sondeos, tanto Pavel como Nerudova le ganarían a Babis en una segunda vuelta, aunque los analistas matizan que la absolución del magnate el pasado lunes en un juicio por supuesta corrupción podría impulsar su candidatura.

(Con información de EFE)

