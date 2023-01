La revista Charlie Hebdo publicará más caricaturas del ayatollah Ali Khamenei pese a las amenazas del régimen de Irán

La portada del número de la revista Charlie Hebdo que se publicará este miércoles 11 de enero de 2023

La revista satírica francesa Charlie Hebdo publicará este miércoles un número en el que aparecen nuevas caricaturas del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, así como críticas contra la represión y la violencia que vive el país a raíz de las protestas.

“¿Qué entienden los mulás sobre el deseo y la pasión? No entienden mucho. Son obsesivos y su único placer es controlar a los demás, por lo que tienen que asustar, contener y reprimir. No pueden ayudar a sus semejantes a prosperar, porque no son ellos mismos”, reza un editorial publicado este martes en farsi por su director, conocido como Riss.

La nueva portada, adelantada en la cuenta de Twitter de la revista satírica, expresa: “Definitivamente los mulás no pueden hacer reír a las mujeres”, acompañado de un dibujo de una mujer desnuda de cuyo ano salen cuatro figuras en miniatura de Khamenei. Una portada similar fue publicada el pasado 7 de enero coincidiendo con el aniversario del atentado contra la sede de la revista en París.

Foto de archivo del ayatollah Ali Khamenei y la portada del 7 de enero de Charlie Hebdo

Charlie Hebdo anunció el 9 de diciembre una “competición internacional para producir caricaturas del líder supremo de la República Islámica de Irán”, a quien describió como “un símbolo del pensamiento retrógrado, la estrechez de mente y la intolerancia del poder religioso”.

Estas acciones por parte de la revista no gustaron en Teherán y el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, hizo una declaración amenazante en su cuenta en Twitter. “El acto insultante e indecente de una publicación francesa sobre caricaturas de la autoridad religiosa y política no quedará sin una respuesta efectiva y decisiva”, advirtió Amirabdolahian.

La revista sufrió ataques cibernéticos la semana pasada por la publicación de las caricaturas.

Repudio de Hezbollah

El grupo chiíta libanés Hezbollah también condenó “enérgicamente” este martes el concurso de caricaturas que lanzó la revista sobre el ayatollah y pidió al Gobierno francés que tome medidas y castigue a los responsables.

“El imán Khamenei no es sólo el líder de un gran país, sino el imán de una nación y una autoridad religiosa para decenas de millones de creyentes”, según un comunicado de la oficina de prensa del poderoso movimiento proiraní Hezbollah.

Algunas de las caricaturas que recibió Charlie Hebdo sobre el ayatollah Khamenei

Además, pidió al gobierno de Emmanuel Macron que “separe” su conflicto político con Irán y no permita que “revistas desvergonzadas como Charlie Hebdo socaven la santidad y la dignidad de los musulmanes”.

Desde el Gobierno francés, la ministra de Exteriores, Catherine Colonna, reivindicó la libertad de prensa que hay en Francia y recordó que allí no existe un delito de blasfemia.

Como reacción a las caricaturas, Irán cerró la semana pasada el Instituto Francés de Investigación en Irán (IFRI). Y el domingo, decenas de iraníes se concentraron frente a la embajada de Francia en Teherán y quemaron banderas francesas.

Manifestantes queman una bandera francesa durante una protesta para condenar a la revista francesa Charlie Hebdo (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Charlie Hebdo explicó que publicó las caricaturas para “apoyar” a “los iraníes que luchan por su libertad”, en referencia a las protestas que sacuden el país desde septiembre, tras la muerte de la joven Mahsa Amini, que había sido detenida por llevar mal colocado el velo islámico.

La revista saltó a la palestra internacional tras la publicación en 2006 de unas caricaturas del profeta Mahoma, que originariamente habían aparecido en el periódico danés Jyllands-Posten. En 2015, su redacción en París fue objetivo de un atentado que se saldó con doce muertos.

(Con información de AFP, EuropaPress y EFE)

