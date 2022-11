El macabro mensaje del Grupo Wagner a la Unión Europea tras la designación de Rusia como estado terrorista

El Grupo Wagner entrega un mazo sangriento a la UE

El jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, supuestamente entregó el jueves por la mañana un mazo cubierto de sangre falsa a un representante del Parlamento Europeo en respuesta a una iniciativa para designar a los mercenarios como organización terrorista, según un canal de Telegram relacionado con el grupo cercano al Kremlin.

Prigozhin envió el mazo en un estuche de violín como “estuche informativo” a los que votan en el Parlamento de la UE. Prigozhin, un estrecho aliado de Putin, dijo que había mantenido una reunión con los comandantes del Grupo Wagner y que habían decidido declarar “disuelto” el Parlamento Europeo.

“Antes de que este procedimiento entre en vigor legalmente, he recibido instrucciones de presentar un caso de información al Parlamento Europeo”, dijo Prigozhin.

El Grupo Wagner es un grupo militar privado con estrechos vínculos con el Kremlin. Es conocido por combatir en zonas cuyo control se disputan Rusia y Ucrania. Aunque tienen su base en Europa, se sabe que luchan en Siria, así como en el norte y el África subsahariana.

A principios de noviembre, circuló en las redes sociales un vídeo de la ejecución a mazazos de un soldado ruso que desertó al bando ucraniano del conflicto. A raíz de ello, el Parlamento de la UE votó para identificar al grupo Wagner como organización terrorista. Los blogueros prorrusos dijeron que era una venganza por su supuesta traición.

La víctima del incidente del mazo fue secuestrada en Kiev y llevada de vuelta a través de las fronteras estatales antes de recibir múltiples golpes en el costado de la cabeza y el cuello. En un vídeo no verificado, la víctima, identificada como Yevgenny Nuzhin, de 55 años, fue grabada pronunciando sus últimas palabras, detallando las circunstancias que le llevaron hasta allí y presagiando lo que iba a suceder.

“Me golpearon en la cabeza, perdí el conocimiento y llegué a este sótano”, dijo. “Me dijeron que me iban a juzgar”. Inmediatamente después, recibió múltiples golpes de un hombre no identificado vestido de camuflaje. Nuzhin se desplomó en el suelo y el hombre no identificado le asestó otro golpe en la cabeza.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el vídeo, que el canal de Telegram del blog de guerra Zona Gris, vinculado a Prigozhin, tituló “El martillo de la venganza”.

El grupo mercenario que responde a Putin secuestró a Evgeny Nuzhin, lo asesinó y publicó las terribles imágenes

En un post de Telegram tras el episodio del mazo, Prigozhin escribió: “Prefiero ver esta historia en el teatro. En cuanto al ejecutado, en este espectáculo queda claro que no encontró la felicidad en Ucrania, sino que se encontró con gente poco amable, aunque justa. Me parece que esta película se llama “El perro recibe la muerte del perro””.

Este miércoles, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo.

El Parlamento Europeo argumentó que los ataques militares de Moscú contra objetivos civiles, como infraestructuras energéticas, hospitales, escuelas y refugios, violan el derecho internacional.

La medida es en gran medida simbólica, ya que la Unión Europea no dispone de un marco jurídico para aplicar las consiguientes medidas legales. Al mismo tiempo, el bloque ya ha impuesto sanciones sin precedentes a Rusia por su invasión de Ucrania.

