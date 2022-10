Ingrida Simonyte, otra mujer que se planta ante Vladimir Putin

Ingrida Simonyte junto a la primera Ministra de Estonia, Kaja Kallas, o de Finlandia, Sanna Marin, integra un grupo de "damas de hierro" que desafían al presidente Vladimir Putin.

Hay lista de mujeres decididas a enfrentar a Vladimir Putin. Son damas de hierro europeas. La nómina puede incluir a Sanna Marín, primera Ministra de Finlandia; Mette Frederiksen, primera Ministra de Dinamarca; Maia Sandu, Presidente de Moldavia o Kaja Kallas, primera Ministra de Estonia. Estas líderes defienden que Occidente no debe negociar con el dueño del Kremlin a pesar que sus países estén bajo la línea de fuego.

Menos mencionada, tambien con una personalidad fuerte y un lenguaje áspero, Ingrida Simonyte, primera Ministra de Lituania, ha acompañado esta posición intransigente frente al invasor ruso. La joven economista acaba de relacionar los sabotajes de los gasoductos Nord Stream con operaciones terroristas diseñadas por Moscú.

Incluso, cuando varios países del este europeo plantearon una cierre absoluto de fronteras para lo rusos que huyen del reclutamiento ordenado por Putin, ella exige una acción rotunda del gobierno de los Veintisiete en Bruselas.

Al respecto sostuvo: “Lo entiendo como ser humano. Pero no creo que sea normal que países pequeños como el mío acojan a cientos de miles de jóvenes que huyen de su país porque no quieren pelear”.

De esta manera coincide con la mas dura de “las damas de hierro”. Kaja Jallas, la primera ministra de Estonia, que tiene a Margaret Thatcher como “una inspiración”, ha dicho que “los rusos que huyen de su reclutamiento no pueden buscar asilo en nuestro país”.

Lituania es la nación más poblada de las tres repúblicas bálticas, con una población cercana a los 3 millones, más que la suma de los habitantes de sus dos vecinos. El pequeño pais limita con el leal aliado de Putin Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado se encuentra en las inmediaciones. La proximidad geográfica con la agresiva superpotencia rusa está causando temor en los Estados bálticos.

Esta situación ha determinado el pensamiento de la primera ministra Simonyte, quien ha estado en el poder desde diciembre de 2020. La escalada del conflicto es bien advertida por la jefe de Gobierno. “Espero mucho que las señales enviadas hasta ahora por los países occidentales sean tomadas muy en serio por el Kremlin, porque estamos en una etapa peligrosa”, indicó.

En el marco de una entrevista telemática a medios europeos, entre ellos Handelsblatt (Alemania), El Mundo (España) y Corriera della Sera (Italia), consultada sobre las amenazas nucleares del régimen de Vladimir Putin, sostuvo que si bien “no tengo respuesta, () Putin es alguien que sólo se detiene cuando golpea una pared”

Según la primera ministra si se intenta negociar para evitar una nueva escalada, “si lo apaciguas”, sólo “lo animarás a ir más allá”. ¡No creo que si le damos caramelos se detenga y se vaya! Tengo muchas esperanzas de que el Kremlin se tome en serio las señales enviadas hasta ahora por los países occidentales, porque nos encontramos en una etapa peligrosa.

Con la primera Ministra de Estonia, Kaja Kallas, Ingrida Simonyte, quiere que los rusos que huyan del reclutamiento de Vladimir Putin no lleguen a Europa.

No lo negaré, como aquellos que dijeron que la invasión de Ucrania no podía ocurrir o que Putin no cortaría el suministro de gas . No debemos proyectar nuestra lógica en su mente. Este es un error cometido por algunos políticos, que intentaron juzgar a Putin según la racionalidad liberal-democrática occidental.

Cuando las pistas, en especial suecas, conducen hacia un sabotaje ruso, Simonyte, fue la primera en señalar al responsable mirando hacia el Kremlin. Una investigación adecuada es esencial. “Pero si miras a quién beneficia, Rusia quiere empujar a Europa a una situación en la que Alemania diría “no podemos continuar sin Nord Stream 2″

“Hasta ahora han fracasado, pero tras el sabotaje del Nord Stream 1″, volvemos a escuchar este argumento. “Si yo fuera analista, y no primer ministro, sería lo suficientemente franco como para sacar mis propias conclusiones. Pero esperaré a la investigación”, sentenció quien es una de las políticas consideradas más fuertes de la Lituania moderna.

Otro punto que refleja su fuerte temperamento es cuestionamiento al plan energético alemán de 200 mil millones de euros. Para muchos, como para esta economista que dirige los destinos del pais desde Vilna, la iniciativa de Berlín corre el riesgo de desestabilizar Europa.

Simonyte defiende el techo de un precio para las importaciones energéticas rusas desde Bruselas. Además, descarta que se haga país por país. Cuestiona que Alemania ponga sobre la mesa cientos de miles de millones de euros de manera unilateral, porque “eso presiona a otros países que no pueden hacer lo mismo”

Por último, mientras que desde el Quai d’Orsay en París, Laurence Boone, secretaria de Estado para Europa, ha adelantado que el bloque observará con “firmeza y vigilancia” las decisiones de la nueva Presidente del Consejo de Ministro de Italia, Giorgia Meloni, la dirigente lituana sostuvo que si bien “es demasiado pronto para decir cuál será la política del nuevo gobierno italiano en la práctica, si se contenta con culpar a Bruselas y a los países del Este de la UE que abogan por sanciones y posiciones firmes, será contraproducente, en otra clara señal de advertencia.

SEGUIR LEYENDO: