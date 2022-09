Habló la primera súbdita en la fila para despedir a Isabel II en Londres: “Sólo tengo un par de croissants”

preparativos reina isabel funeral londres

Vanessa Nanthakumaran se sorprendió al descubrir que estaba al frente de la fila para ver el ataúd de la reina Isabel en Londres.

Sentada en un banco frente al Palacio de Westminster, relató que simplemente estaba averiguando el diseño de la fila cuando descubrió que era la primera.

“Entonces pensé, está bien, de ahora en adelante me quedo porque no quiero perder la oportunidad... Eso me hizo más para estar fuerte y preparado para las horas que vienen, ya sea que haya sol o lluvia. no me importa. Quiero quedarme y presentar mis respetos”, dijo Nanthakumaran.

Con una chaqueta para la lluvia y una pequeña cantidad de suministros en la mano para llegar hasta el miércoles, cuando comenzará el acto de acostarse, Nanthakumaran dijo que su hija le traería más comida.

También hay una conexión familiar con la realeza para Nanthakumaran, quien describió cómo su tío abuelo, un orador en el parlamento de Sri Lanka en la década de 1930, fue nombrado caballero por el rey Jorge VI.

Vanessa Nanthakumaran es descendiente de un caballero nombrado por el rey Jorge VI

Miles de soldados uniformados se congregaron desde esta madrugada a las puertas del palacio de Buckingham, en Londres, donde realizaron un ensayo completo de la procesión del cortejo fúnebre hasta Westminster Hall ante el funeral de Isabel II el próximo lunes 19.

El féretro de la monarca, que falleció el pasado jueves en Balmoral (Escocia) a los 96 años y yace hoy en la capilla ardiente en la Catedral de St Giles, en Edimburgo, será trasladado esta tarde a la capital británica en un avión de las Fuerzas Aéreas británicas que aterrizará en la base militar de Northolt (oeste de Londres).

Muchas de las calles del centro de la capital permanecieron acordonadas al público para poder efectuar el despliegue de una operación de esta envergadura, mientras se ultiman todos los preparativos cara al próximo lunes. REUTERS/Carlos Barria

Una vez en Londres el féretro se instalará en el palacio de Buckingham durante la noche antes de ser llevado mañana miércoles al palacio de Westminster.

Durante el ensayo de hoy, un carruaje con caballos de la Artillería a Caballo Real de las Tropas del Rey encabezó la ruta desde el palacio.

La verdadera procesión comenzará, según los planes, a las 13.22 GMT de la tarde del miércoles y durará 38 minutos. REUTERS/Carlos Barria

Para la práctica, un féretro negro se depositó en el carruaje tirado por siete caballos negros y, sobre las 3 GMT de la madrugada la procesión practicó la marcha a través de céntricos enclaves de la ciudad como los Queen’s Gardens, la avenida The Mall, Whitehlla -donde se sitúan las oficinas gubernamentales-, Parliament Street, Parliament Square y New Palace Yard.

La práctica de la marcha se realizó a través de céntricos enclaves de la ciudad como los Queen’s Gardens, la avenida The Mall, Whitehlla -donde se sitúan las oficinas gubernamentales-, Parliament Street, Parliament Square y New Palace Yard. REUTERS/Carlos Barria

Se espera que el rey Carlos III, miembros de la familia real y personal de las oficinas de la reina y el rey caminen detrás del cortejo.

El cortejo se practica durante la noche ya que hay menos gente y lo pueden realizar sin ningún contratiempo. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El día del funeral se habilitarán zonas para seguir en directo la procesión en diferentes zonas de la ruta desde las 10.00 GMT, y se esperan filas larguísimas de ciudadanos. En algunos sectores las personas ya se encuentran formando filas y ocupando lugares clave para ver por última vez a su reina.

Los miembros del público podrán pasar en procesión frente al ataúd, que estará cubierto por la bandera Royal Standard con el Orbe y el Cetro del soberano colocados en la parte superior, durante las 24 horas del día hasta la mañana del funeral.

Un hombre asiste a un ensayo nocturno. REUTERS/Carlos Barria

El féretro de la reina continuará en el palacio de Westminster hasta el lunes, cuando la procesión partirá a la Abadía de Westminster para que se oficie el funeral de Estado.

El rey Carlos III, por su parte, viaja hoy junto a Camila, reina consorte, a Irlanda del Norte, donde asistirá, entre otros actos, a un servicio religioso en el que también está prevista la presencia de la primera ministra británica, Liz Truss.

Los miembros de la Caballería Doméstica recorren The Mall cerca del Palacio de Buckingham, tras la muerte de la Reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de septiembre de 2022. REUTERS/Andrew Boyers

(con información de EFE y Reuters)

