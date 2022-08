Ucrania exportó más de un millón de toneladas de granos por primera vez desde el inicio de la invasión rusa

Ucrania ha enviado ya 44 barcos con más de un millón de toneladas de grano a 15 países del mundo y tiene 70 solicitudes para cargar con alimentos otros tantos buques, según detalló la noche de este viernes el presidente Volodimir Zelensky.

En su habitual discurso nocturno, Zelensky dijo que la meta es alcanzar el volumen de tres millones de toneladas de exportación por mar al mes, ya que es “extremadamente importante para África, Asia y Europa”.

“Hoy podemos sacar las primeras conclusiones sobre el rescate de muchos países y pueblos de la crisis alimentaria, que Rusia deseaba tanto exacerbar hasta convertirse en una verdadera hambruna”, manifestó.

En el balance sobre el envío de alimentos, el presidente ucraniano ha asegurado que la exportación de granos ha estado operando durante casi un mes, y durante este tiempo se exportó “el primer millón de toneladas de productos alimenticios” desde que comenzó la guerra, en concreto desde sus tres puertos marítimos en Chornomorsk, Odesa y Yuzhne.

“Esta es una victoria”, afirmó Zelensky.

Ucrania espera aumentar sus niveles de exportación de alimentos

Y en la práctica, ha añadido, significa “que el grano ucraniano y el hecho mismo de que la ruta de suministro de Ucrania al mercado mundial de alimentos haya funcionado, permiten evitar el caos en el mercado, reducir la gravedad de la crisis alimentaria y evitar una escasez catastrófica.

“Ucrania fue, es y será uno de los garantes de la seguridad alimentaria mundial”, ha dicho en su discurso.

El líder ucraniano ha resaltado la importancia de esta actividad comercial en tanto “respalda el estatus de sujeto internacional de Ucrania”, proporciona “puestos de trabajo” para sus ciudadanos e ingresos “para las empresas ucranianas, para nuestro presupuesto y proporciona fondos para plantar el próximo año”.

COMPRA GARANTIZADA

Esta semana, Estados Unidos dio un paso adelante para comprar alrededor de 150.000 toneladas métricas de grano de Ucrania en las próximas semanas para un próximo envío de ayuda alimentaria desde puertos que ya no están bloqueados por la guerra, dijo el jefe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a The Associated Press.

Zelensky consideró como una victoria la salida de más de 40 barcos con granos de Ucrania hacia distintos países

Los destinos finales para el grano no están confirmados y las discusiones continúan, dijo David Beasley. Pero el envío planeado, uno de los varios que persigue la agencia de la ONU que lucha contra el hambre, es más de seis veces la cantidad de grano que el primer barco organizado por el PMA desde Ucrania ahora lleva hacia las personas en el Cuerno de África en riesgo de inanición.

Beasley habló el la semana pasada desde el norte de Kenia, que está sumido en una sequía que está marchitando la región del Cuerno de África. Se sentó bajo un árbol de espinas entre las mujeres locales que dijeron a la AP que la última vez que llovió fue en 2019.

Sus comunidades secas se enfrentan a otra temporada de lluvias fallida en cuestión de semanas que podría llevar a partes de la región, especialmente a la vecina Somalia, a la hambruna. Miles de personas ya han muerto. El Programa Mundial de Alimentos dice que 22 millones de personas tienen hambre.

(Con información de EFE)

