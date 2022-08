Crisis energética mundial: por qué Occidente deberá ajustar sus cuentas este invierno boreal

Thompson explica que “esta crisis no es una consecuencia inadvertida de la pandemia o de la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. Tiene raíces mucho más profundas en dos problemas estructurales” (REUTERS/Nick Oxford)

La crisis energética a nivel global llevó al ejecutivo de la Unión Europea a solicitarle a los Estados miembro en julio a reducir su consumo de gas en un 15% hasta la próxima primavera, mientras los funcionarios se preparan para que Rusia elimine las entregas de gas natural en los próximos meses. En todo el mundo, los políticos buscan cada vez más desesperadamente contener las consecuencias de esta crisis.

Helen Thompson, profesora de economía política en la Universidad de Cambridge y autora de Disorder: Hard Times in the 21st Century, escribió para el Financial Times que aquellos países que importan gas natural licuado (GNL) ahora deben competir con los recién llegados europeos al mercado que buscan una alternativa al gas ruso canalizado: “A principios del verano, Pakistán no pudo completar una sola licitación de GNL. En los países pobres, gran parte de los recursos del Estado se destinan a subsidiar el consumo de energía. A los precios vigentes, algunos no pueden: a principios de este mes, la Junta de Electricidad de Sri Lanka impuso un aumento del 264% a los usuarios de energía más pobres del país”.

En Europa, por otra parte, los gobiernos buscan aliviar las terribles presiones sobre los hogares, así como las pequeñas empresas y las que consumen mucha energía, “mientras permiten que los precios en espiral, las súplicas de consumir menos y el temor por el próximo invierno reduzcan la demanda”, escribe en su análisis para el Financial Times. “Fiscalmente, esto significa financiación estatal para reducir el aumento de las facturas de energía subsidiando a los distribuidores, como en Francia, o transfiriendo dinero a los ciudadanos para pagar esas facturas, como en el Reino Unido”.

Lo que no está disponible en ninguna parte es un medio rápido para aumentar el suministro físico de energía.

Thompson explica que “esta crisis no es una consecuencia inadvertida de la pandemia o de la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. Tiene raíces mucho más profundas en dos problemas estructurales”.

El primero es que el crecimiento económico mundial aún requiere la producción de combustibles fósiles: “Sin más inversión y exploración, es poco probable que haya suficiente oferta a mediano plazo para satisfacer la demanda probable”.

La actual crisis del gas tiene su origen, según la autora, en el aumento del consumo de gas impulsado por China durante 2021

La actual crisis del gas tiene su origen, según la autora, en el aumento del consumo de gas impulsado por China durante 2021. Thompson escribe que la demanda creció tan rápidamente que solo estaba disponible para su compra en Europa y Asia a precios muy altos, y mientras tanto, “el respiro del aumento de los precios del petróleo este año solo se ha materializado cuando los datos económicos de China no son propicios. A juicio de la Agencia Internacional de Energía, es muy posible que la producción mundial de petróleo sea inadecuada para satisfacer la demanda el próximo año”.

“La producción general de EEUU aún está más de 1 millón de barriles por día por debajo de lo que era en 2019. Más perforaciones en alta mar, del tipo abierto en el Golfo de México y Alaska por la Ley de Reducción de la Inflación, requerirán precios más altos o inversores dispuestos a invertir capital independientemente de las perspectivas de ganancias. Las mejores perspectivas geológicas para un cambio de juego similar a lo que sucedió en la década de 2010 se encuentran en la enorme formación de petróleo de esquisto de Bazhenov en Siberia. Pero las sanciones occidentales significan que la perspectiva de que las grandes petroleras occidentales ayuden a Rusia tecnológicamente es un callejón sin salida geopolítico”.

En segundo lugar, el artículo del Financial Times señala que no se puede hacer mucho para acelerar inmediatamente la transición de los combustibles fósiles, ya que “los reactores micronucleares planificados en Gran Bretaña no se completarán hasta la década de 2030. Hacer funcionar las redes eléctricas con cargas base solares y eólicas requerirá avances tecnológicos en el almacenamiento”.

Por eso, dice que es imposible planificar con confianza qué progreso se habrá materializado en 10 años, y mucho menos el próximo año, pero “precisamente porque una transición energética es esencial para reducir el consumo de combustibles fósiles, la inversión a gran escala es imperativa”.

Entonces, el único camino a seguir es el realismo a corto plazo, “reconociendo que no hay vuelta atrás a la energía barata, aliada a una ambición radical a largo plazo. Una comprensión de las realidades geopolíticas también es esencial”.

“Los gobiernos occidentales deben invitar a la miseria económica a una escala que pondría a prueba el tejido de la política democrática en cualquier país, o enfrentar el hecho de que el suministro de energía limita los medios por los cuales se puede defender a Ucrania”.

